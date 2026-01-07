JCDecaux renueva la explotación en exclusiva de los espacios publicitarios de las estaciones del Gran Ducado de Luxemburgo con una oferta 100% digital

JCDecaux SE (Euronext París: DEC), número uno mundial de la comunicación exterior, anuncia que ha ganado, a raíz de un concurso público, el contrato de 10 años para la explotación en exclusiva de los espacios publicitarios de la red ferroviaria (CFL, Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois), la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Luxemburgueses.

Con cerca de 680.000 habitantes y 233.000 trabajadores transfronterizos a los que acoge cada día, el Gran Ducado de Luxemburgo se consolida como un centro financiero de primer nivel en Europa, albergando varias instituciones y órganos de la Unión Europea, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Banco Europeo de Inversiones, así como numerosas empresas de renombre mundial. Al servicio de todo el territorio, la red de los CFL, que ha experimentado un fuerte crecimiento de su afluencia en los últimos años, transportó 31,3 millones de pasajeros en 2024, confirmando el papel central del tren en la movilidad en Luxemburgo y haciendo de esta red la columna vertebral del transporte público, conectando el país y las zonas fronterizas con la capital.

Los CFL renuevan su confianza en JCDecaux, que se hará cargo, a partir del 1 de junio de 2026, de un nuevo concepto de medios de comunicación diseñado a medida para la red ferroviaria luxemburguesa y sus viajeros. Las estaciones estarán equipadas con infraestructuras de comunicación digital que les permitirán difundir de forma totalmente autónoma mensajes en tiempo real a todos los pasajeros.

El dispositivo, actualmente desplegado en 24 estaciones, se ampliará a 20 estaciones adicionales y contará con 143 pantallas digitales en todo el país, para una digitalización completa de los soportes. En 19 estaciones, se equipará también 46 pantallas con el sistema «LiveTouch», prolongando la experiencia digital lo más cerca posible de los viajeros. Formatos icónicos vendrán a reforzar la estación central, consolidando su posición emblemática dentro de la red.

Las nuevas pantallas de última generación de 75 y 55 pulgadas, perfectamente integradas en su entorno, ofrecerán una resolución de imagen superior consumiendo menos energía. Conectadas al ecosistema AdTech de JCDecaux, permitirán activar campañas de alto rendimiento, perfectamente planificadas y medibles. Conectada a la plataforma VIOOH (SSP) y a Displayce (DSP), la oferta DOOH dará acceso a todo el potencial programático del medio. Así, las marcas podrán dirigirse a las audiencias adecuadas y difundir el mensaje correcto, en el momento adecuado y en el lugar adecuado, gracias a la segmentación, la contextualización, la flexibilidad de activación y la gestión en tiempo real.

Fiel a su estrategia de calidad e innovación tecnológica, JCDecaux pondrá a disposición de los CFL su experiencia para enriquecer la experiencia de los viajeros y reforzar la visibilidad de los anunciantes, dando al mismo tiempo respuesta a los elevados requisitos de calidad del servicio y de sostenibilidad. En línea con los compromisos ESG de ambos socios, el desarrollo sostenible y la seguridad constituirán prioridades clave del contrato, con objetivos ambiciosos en materia de energías renovables, materiales reciclables y gestión de residuos. Para las operaciones de control y mantenimiento del mobiliario, los equipos de JCDecaux utilizarán una flota de vehículos 100 % eléctricos y agua de lluvia recuperada en el depósito de Bertrange. La iluminación se adaptará a la luminosidad ambiente y se apagará por la noche.

Actor clave de la comunicación exterior en el Gran Ducado de Luxemburgo, JCDecaux cuenta con una oferta diversificada y potente, con una marcada dimensión premium.La empresa ya gestiona la concesión publicitaria de las marquesinas de autobús de la capital, del aeropuerto de Luxemburgo, de los principales centros comerciales del país, así como del sistema de bicicletas de autoservicio VelOh.

La renovación de la concesión de los CFL refuerza la posición de JCDecaux como socio de referencia de la comunicación exterior en Luxemburgo y acompaña la dinámica de modernización y digitalización del país.

Jean-Charles Decaux, Co Director General de JCDecaux, ha declarado: «Estamos encantados de renovar nuestra fructífera colaboración con los CFL. Gracias a 8 años de estrecha cooperación y a una atención especial a las demandas de los anunciantes, nuestra nueva oferta tiene como objetivo responder mejor a sus necesidades actuales y emergentes en Luxemburgo, donde el mercado de la comunicación exterior está en constante crecimiento. Verdadero reconocimiento de las competencias de JCDecaux para proponer soluciones publicitarias potentes, innovadoras y de gran calidad, este nuevo contrato nos permitirá seguir desplegando soportes icónicos y una oferta digital premium y sostenible en este importante hub europeo. Agradecemos a los CFL su confianza renovada y seguiremos movilizándonos para ofrecer productos y servicios capaces de transformar el entorno del transporte y mejorar la experiencia de los pasajeros, garantizando al mismo tiempo una visibilidad y una eficacia óptimas para los anunciantes.»