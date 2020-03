PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

La creatividad es uno de los valores más importantes a los que pueden echar mano las marcas en estos tiempos para posicionarse, llamar la atención de los consumidores y diferenciarse de la competencia. Ser creativos requiere trabajo y talento, pero también en muchas ocasiones asumir ciertos riesgos e ir más allá de lo que se hace habitualmente.

¿Cuáles son las marcas y las empresas más creativas del mundo? Eso es lo que se acaba de preguntar Warc, que ha analizado en su Creative 100 Ranking, combinando datos de premios de creatividad y publicitarios y de resultados de las campañas más destacadas, las acciones de marcas y empresas de todo el mundo.

La marca más creativa del mundo es, según los datos finales del estudio de Warc, Burger King. El gigante de la comida rápida repite, ya que ya fue la marca más creativa en el estudio referente al año anterior. Como explican en el análisis que acompaña a los datos, Burger King se posiciona de un modo tan notable ya que ha logrado posicionar como campañas relevantes acciones en varios países. En la lista de las 100 campañas más creativas del mundo, Burger King ha logrado meter tres, realizadas en Brasil, España y Estados Unidos.

De hecho, no solo Burger King es la marca más creativa del mundo, sino que la compañía que posee la marca, Restaurant Brands International, es la empresa más creativa a modo global. Restaurant Brands International es el dueño de otras marcas de comida rápida y restauración, como Tim Hortons o Popeyes, y ha logrado posicionarse por primer año como la empresa más creativa.

"Es increíble ver cómo nuestros equipos creen que la creatividad puede ser una fuente de ventaja competitiva", explica en el estudio Fernando Machado, el CMO global de Restaurant Brands International, añadiendo además que están teniendo "grandes ideas" que llegan de todas partes.

Volviendo a las marcas más creativas del mundo, la lista sigue con Nike, que repite en la segunda posición, y con Xbox, que se estrena en la tercera dando un salto desde la 11º que ocupaba el año pasado. El top 10 se completa con, en este orden, Ikea, Bodyform/Libresse, The New York Times (nueva en el listado), Apple, Volkswagen, Diesel y KFC.

Entre esos datos y la lista de las empresas más creativas (que Warc selecciona partiendo de las que más premios reciben por creatividad) hay muchos paralelismos. Además de Restaurant Brands International liderando el listado, están, en este orden, Nike, Anheuser-Busch InBev, Microsoft, Mars, The New York Times Company, Volkswagen Group, Ikea, Procter&Gamble y Essity.

Las campañas más creativas

La campaña más destacada de 2019 fue, como no sorprende al hilo del resto de los datos, una de Burger King, The Whopper Detour, de la agencia FCB New York.

La campaña fue muy viral en su momento: el gigante estuvo vendiendo Whoppers a un centavo, pero para acceder a esos precios tenían que desbloquearlos en una app geolocalizándose al lado de un McDonald's, la competencia de la compañía. El retorno de la campaña fue además muy elevado: triplicaron pedidos móviles, llegaron al máximo en 4 años de visitas en tiendas y lograron un retorno de 37-1. Como señalan sus creadores, no solo fue una idea creativa, sino también una que logró resultados económicos positivos.

La lista de las campañas más creativas del año sigue con algunas que han sido muy populares y que siguen muy frescas en la memoria de los consumidores. Viva la Vulva, de Bodyform/Libresse, es la segunda campaña más creativa de 2019 y Dream Crazy, de Nike, la tercera. El top 5 se completa con la campaña de The New York Times sobre la importancia de la verdad y con una de las campañas de Xbox.

España, uno de los países más creativos del mundo

El ranking también marca cuáles son los países más creativos del mundo partiendo de lo que ha hecho su industria publicitaria. Estados Unidos, el país que ya era el más creativo del mundo en la edición del año pasado, repite como líder. Reino Unido vuelve a ser segundo. El primer cambio entre los países principales está en Brasil, que ha escalado al tercer puesto (era cuarto el año pasado) desplazando a Australia. El país de las antípodas es ahora el 4º más creativo en publicidad.

El listado continúa con Francia (5) y España (6). España pierde una posición en creatividad, ya que el año pasado era el país número 5. Sudáfrica, Alemania, Argentina y Japón completan el top 10.