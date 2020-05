PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

Cuando la crisis del coronavirus empezó y la televisión estaba registrando máximos históricos de tiempos de visionado, le pregunté a una de esas espectadoras que se pasaba el día sentada frente a la tele como en las estadísticas cómo estaba percibiendo las cosas. ¿Estaba siguiendo más programas de lo habitual? ¿Y estaba viendo más anuncios que nunca? La primera pregunta tenía respuesta clara. Por supuesto que lo estaba haciendo. Estaba dedicando horas y horas a seguir los programas de diferentes cadenas, saltando de un programa a otro y pasando más tiempo que nunca en el canal 24 horas.

La segunda ya no estaba tan clara. En la hora después de hacerle la pregunta me confesaba que "ahora que lo dices" no estaba viendo más publicidad que nunca. Los programas tenían menos pausas publicitarias que nunca, en realidad.

Comprobarlo viendo en un sistema de rebobinado los dos matinales de las privadas, las dos cadenas con anuncios, esperando a dar pausa cuando saltara la pausa publicitaria en su primera hora de emisión demostró que el experimento era infructuoso. Ninguno de los dos - y seguimos en esas mismas fechas - cortó a publicidad en su primera hora de arranque.

La paradoja clara de esos primeros días con respecto a la televisión era esa. Las audiencias eran las más elevadas de lo que habían registrado de forma tradicional y un golpe de cambio tras un par de años de debacle, pero no estaban monetizando ese tirón. Los españoles estaban sentados ante la tele, consumiendo toda la información posible, pero las marcas no estaban realmente monetizando todos esos visionados.

Ahora, se podría apuntar otra realidad paradójica. Más allá de que los consumidores sí quieren anuncios y los quieren vinculados al coronavirus, están notando que están viendo más publicidad que habitualmente. ¿Quizás antes prestaban menos atención a los anuncios? ¿O quizás es porque están viendo la tele cuando antes usaban otras vías de contenidos?

El 40% ve más anuncios

Aunque 4 de cada 10 encuestados en la última oleada en España de Gfk sobre consumidores y covid 19 dejan claro que ya están saturados por el exceso de información sobre el coronavirus (sufren de infodemia, la nueva palabra de moda), la televisión sigue posicionándose muy fuerte. La tele es, señalan en las conclusiones de Gfk, el canal preferido como acompañante durante el confinamiento. Y si estamos viendo la tele, estamos viendo anuncios.

El 40% de los encuestados apunta que estas semanas ha estado "consumiendo una mayor cantidad de publicidad de la que acostumbran". El porcentaje es mucho más elevado que quienes se posicionan en el otro lado. Un 12% asegura que la cantidad de publicidad que procesa es menor que la que consume habitualmente.

Como señalan en las conclusiones de Gfk, estos días son, por tanto, "una muy buena oportunidad para que los anunciantes en general y las marcas en particular ganen visibilidad" ante unas audiencias que son más amplias de lo que es habitual. Y, posiblemente, también tengan, se podría añadir, grupos de población que no son los habituales sentados ante los medios tradicionales.