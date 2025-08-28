Nota de prensa Consumidores

Arranca la votación de más de 10.000 consumidores para elegir Los Productos del Año 2026

Por Redacción - 19 Septiembre 2025

Con un renovado foco en la innovación, el certamen El Producto del Año ha puesto en marcha su 26ª edición en España, marcando el inicio del proceso de votación con la participación de más de 10.000 consumidores. Este evento, que se ha consolidado como un referente clave en el sector, busca dar voz al público y reconocer a las propuestas más disruptivas y relevantes lanzadas en el mercado español. El pasado 17 de septiembre, un Comité Deontológico se reunió para validar las candidaturas, un paso fundamental para asegurar la transparencia e imparcialidad del proceso. Este órgano, compuesto por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito del marketing y la innovación, como Ramón Montanera, David Riu, Andrés Núñez y Alba Campos, ha revisado las casi cien propuestas inscritas en 46 categorías diferentes, garantizando que cada una cumpla con los rigurosos criterios del reglamento.

La selección de candidatos para esta edición refleja las corrientes de consumo más actuales. Destacan las propuestas saludables y los complementos alimenticios, una señal clara del creciente interés de los consumidores por el bienestar y el cuidado personal. La sostenibilidad, lejos de ser una tendencia pasajera, se ha consolidado como un pilar fundamental, con múltiples productos que integran prácticas responsables en su ciclo de vida. Además, la inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología futurista para convertirse en una herramienta tangible en el desarrollo y funcionamiento de varios lanzamientos, demostrando cómo la innovación tecnológica está permeando diversas industrias y mejorando la experiencia del usuario. Estos productos, lanzados entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de octubre de 2025 por más de 70 empresas, representan la vanguardia del mercado de gran consumo.

El proceso de evaluación, diseñado para simular el proceso de compra habitual del consumidor, se realiza a través de dos test independientes que aseguran la objetividad de los resultados. En una primera fase, se lleva a cabo un test de concepto en línea, gestionado por la firma Netquest, en el que más de 10.000 personas mayores de 18 años, representativas de la población española, valoran el grado de innovación y su intención de compra. Este enfoque a gran escala permite obtener una visión amplia del mercado. Complementariamente, se realiza un test de producto más detallado con Samplia, donde 100 personas de cada segmento de mercado evalúan criterios intrínsecos como el sabor, la textura, la eficacia, el diseño del envase y la relación calidad-precio. Esta doble metodología no solo valida la innovación del concepto, sino que también garantiza que el producto final cumpla con las expectativas del consumidor en su uso real.

Desde su creación en Francia en 1987, El Producto del Año ha evolucionado hasta convertirse en un estándar internacional, presente en más de 40 países bajo un mismo concepto y logotipo. En España, el galardón ha ganado un notable reconocimiento: más del 62% de la población lo conoce, especialmente entre el público más joven. Para muchos, el logotipo del premio se ha convertido en un sello de garantía, un indicativo de calidad que genera confianza a la hora de adquirir un producto. Más allá del reconocimiento, el certamen actúa como una plataforma de impulso para la innovación, brindando a los galardonados diversas acciones de comunicación y visibilidad en colaboración con empresas líderes. La revelación de los productos premiados, que podrán utilizar el distintivo del galardón durante todo el año 2026, se anunciará durante el mes de diciembre, marcando el cierre de un proceso que celebra la creatividad y el talento de las marcas que apuestan por la constante evolución.

