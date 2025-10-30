.La posibilidad de investigar productos en línea antes de comprarlos en tienda, o viceversa, mejora la experiencia de compra y responde a las preferencias del consumidor.

En víspera de las compras de fin de año, EY reveló que, de acuerdo con el EY Future Consumer Index 2025, los consumidores mexicanos están dispuestos a adoptar un enfoque híbrido en el que pueden alternar de manera fluida entre compras en línea y tienda física ya que valoran la flexibilidad y conveniencia de estas modalidades.

Se suma que el 21% de los Millenials refirió que busca reseñas o recomendaciones antes de comprar por lo que es importante que las empresas se mantengan en una escucha activa de los canales donde los usuarios emiten sus opiniones respecto a los productos o servicios que se ofrecen. Esto refuerza la relevancia de procurar y repensar al consumidor omnicanal que toma decisiones de manera más informada y cautelosa.

La posibilidad de investigar productos en línea antes de comprarlos en tienda, o viceversa, mejora la experiencia de compra y responde a las preferencias del consumidor que cada vez es más exigente. De ahí que las estrategias de las empresas deban atender y conectar sus servicios en línea y en tiendas físicas de tal forma que haya coherencia y eficiencia.

Por otro lado, un aspecto clave que se debe considerar es que las preferencias entre comprar y rentar han ido evolucionando conforme el paso de las generaciones. El mismo estudio reveló que solo el 1% de los Baby boomers renta (productos electrónicos, ropa y herramientas) en lugar de comprar, versus el 10% de los GenZ. Este aumento gradual que se inclina por rentar dicta una tendencia que probablemente irá en ascenso con el paso de los años.

El estudio reveló que 21% de la GenZ está comprando productos de segunda mano o poco usados, versus el 11% de los Baby boomers. Estos datos vienen a reforzar la tendencia del cambio de consumo entre las diferentes generaciones donde las más jóvenes se orientan hacia un consumo más sostenible. Será imprescindible que los tomadores de decisiones de las organizaciones atiendan esta tendencia donde los productos tienen más tiempo de vida.

Estas tendencias deben ser tomadas en cuenta no solo para el boom de compras del Buen Fin y cierre de año pues los consumidores en ascenso, de modo especial la GenZ, estarán cobrando más fuerza en el futuro próximo por lo que poner al centro estrategias omnicanales, sustentables e innovadoras serán grandes diferenciadores para el crecimiento del negocio.

Un aspecto fundamental que se debe incluir en la planeación estratégica de frente al Buen Fin y cierre de año es, sin duda, la integración de la Inteligencia Artificial como parte de los procesos de compra. El estudio encontró que el 47% aseveró que la Inteligencia Artificial es más efectiva que la atención humana; sin embargo, hay situaciones complejas que, por su naturaleza, requieren la intervención de seres humanos, lo cual arroja un hallazgo relevante: debe permanecer un equilibrio entre la IA y la atención humana para hacer ofrecerle al consumidor una grata experiencia de compra. Hacerle saber que tiene una atención personalizada e inmediata coadyuvará para generar mayor arraigo.

“Cada vez hay más consumidores esperando el Buen Fin y las ventas de fin de año para llevar al cabo algunas compras con el objetivo de ahorrar y obtener un mejor valor de su dinero. Este mayor apetito de compra orilla a las empresas a repensar sus ofertas hacia los consumidores y cómo lograr mayores compras de impulso. Hoy, captar la atención de estos, representa un mayor reto para las empresas y las marcas, por lo que es importante tener una buena estrategia de cara al Buen Fin y las ventas de fin de año. El pulso de los tomadores de decisiones para detectar las tendencias, así como sus estrategias harán la diferencia para que sus negocios prosperen, habrá que afilar más los sentidos para responder con oportunidad, por iniciativa y no por supervivencia”, concluye Francisco Olivares, Socio Líder de Mercados de EY México.