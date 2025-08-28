9 de cada 10 personas en España demandan a las marcas experiencias digitales que sean accesibles para las personas con discapacidad

En junio de 2025 entró en vigor en la UE el Acta Europea de Accesibilidad (European Accessibility Act), una directiva que establece requisitos comunes para los países miembros para mejorar la accesibilidad de productos y servicios para las personas con discapacidad. Su objetivo es eliminar barreras en el mercado y facilitar una mayor inclusión social y laboral. Ipsos ha publicado recientemente un estudio que revela que el conocimiento de los problemas que pretende abordar este Acta es relativamente bajo en muchos países de la Unión Europea, aunque existe un consenso casi total de que es importante que las marcas creen experiencias digitales accesibles para las personas con discapacidad, un sentimiento compartido por el 87% de los europeos.

Ipsos ha publicado una nueva edición de su Equalities Index, un estudio global realizado en 31 países que analiza cómo evolucionan las actitudes ciudadanas hacia la igualdad y qué colectivos son percibidos más vulnerables en nuestras sociedades. El estudio revela que en España las personas con alguna discapacidad se encuentran entre los tres colectivos que reciben un trato más desigual e injusto, así lo señala un 26% de la población. Las personas inmigrantes ocuparían el primer lugar (31%) seguidas de las personas mayores de 65 años con un 27%.

La imagen de la accesibilidad en España

En España, un 6% de la población afirma tener algún tipo de discapacidad física, un 3% declara tener algún tipo de discapacidad de aprendizaje o cognitiva y otro 3% alguna condición o discapacidad relacionada con la neurodivergencia, lo que evidencia que las personas que sufren algún tipo de limitación suponen una gran parte de la población. A pesar de ello, la mayoría, un 59% de españoles, desconoce los problemas de accesibilidad a los que se enfrentan este grupo de personas a la hora de relacionarse con ciertos productos y servicios como bancos, transporte, comercio online, televisión digital, smartphones, ordenadores…

Aun así, España es el tercer país de Europa en tener una mayor familiaridad con los problemas de accesibilidad que enfrentan las personas con discapacidades, con un 41%, 7 puntos por encima de la media europea y solo por detrás de Polonia (50%) e Italia (47%). Países como Alemania, Francia, Suecia, Bélgica, Hungría y Países Bajos presentan porcentajes por debajo de la media.

A pesar del alto desconocimiento por parte de la población, sobre las barreras que se encuentran a diario las personas con discapacidad con los productos y servicios digitales, existe un acuerdo casi absoluto en cuanto a que las marcas creen experiencias digitales accesibles, así lo declara un 84% de europeos. En España, esa cifra aumenta hasta el 90%, que, junto con Hungría, Bélgica, Italia y Francia, son los países europeos donde 9 de cada 10 ciudadanos realizan esa demanda a las marcas.

¿Quién o quiénes son los responsables de eliminar las desigualdades de los colectivos más vulnerables?

1 de cada 2 personas en España piensa que la desigualdad es el problema más importante, o uno de los más importantes, que debe afrontar la sociedad. Así, la población lo tiene claro, existe un consenso generalizado de que el gobierno es el mayor responsable para tomar medidas para reducir la desigualdad. Una idea apoyada por el 70% de la ciudadanía, un dato que es el más alto de Europa, seguido del de Hungría (69%) y Suecia (66%).

Fuera del ámbito gubernamental, la población española también considera responsable, aunque en menor medida, de tomar medidas para atajar la desigualdad a las familias y profesorado (24%), a los medios de comunicación (20%) y a las empresas (19%).