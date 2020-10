Los negocios locales crecen con las búsquedas por voz

Las búsquedas por voz están dominando cada vez más las consultas que realizan los internautas. De hecho, a nivel global, el 20% ya utiliza este tipo de búsqueda, y el 58% de los usuarios de voz la emplean para realizar búsquedas relacionadas con los negocios locales.

A medida que la búsqueda por voz se extiende, el mercado sigue introduciendo más y más asistentes virtuales. Por eso, SEMrush, no solo ha centrado este año su estudio sobre este ámbito en los dispositivos de Google, sino que ha añadido otros como Siri y Alexa para cubrir casi el 100% del mercado de asistentes de voz, y comprender cómo se comparan los mismos entre sí cuando se trata de resultados sobre negocios locales y descubrir los algoritmos que hay detrás de ellos.

Principales conclusiones del informe

Google Assistant, Siri y Alexa tienen una cuota de mercado comparable, por lo que las empresas deben tratar de adaptarse a los tres asistentes, cuyos algoritmos son drásticamente diferentes.

La longitud media de las respuestas de todos los asistentes analizados es de 23 palabras, y los dispositivos de Google Assistant devuelven las respuestas más largas, con 41 palabras.

Alexa no puede devolver resultados para cada cuarta pregunta, lo que implica que se trata principalmente de un dispositivo doméstico que entiende los comandos de voz, pero que no está pensado para ejecutar consultas de búsqueda.

Con los dispositivos de Google, las empresas pueden aplicar la lógica de SEO local "normal", puliendo su presencia en los paquetes locales y ajustando su contenido para que coincida con el lenguaje más natural de las consultas de búsqueda por voz.

Para estar presentes entre las respuestas de Siri de Apple, las empresas tienen que aspirar a obtener mayores puntuaciones de Yelp y más críticas positivas de los clientes. Tener una calificación de 4.5/5 de Yelp con el mayor número de reseñas convertirá cualquier negocio en el punto local más popular a los ojos de Siri.

Al ahondar más en los resultados del estudio de SEMrush, vemos que los asistentes de Google no devuelven los mismos resultados a pesar de tener algoritmos similares; de media, la coincidencia de respuestas es de apenas 22% en todos los dispositivos, con Google Home Hub y Android Phone con el porcentaje más alto de resultados similares (66%), mientras que sólo el 0,33% de las respuestas coinciden entre Google Home Mini y el Android Phone. La razón principal de estas diferencias tiene que ver con la presencia/ausencia de pantalla; un dispositivo sin pantalla generalmente arroja una respuesta más detallada, mientras que los equipos con pantalla suelen responder con mensajes como 'esto es lo que he encontrado' o similares.

Además, el estudio refleja que los asistentes de voz entienden mejor a los usuarios. El porcentaje medio de preguntas que no tienen respuestas en todos los dispositivos es solo del 6,3%, una tendencia positiva, ya que, según un estudio de Forrester, hace poco más de un año esta cifra llegaba al 35%. De los seis dispositivos analizados, cinco de ellos tuvieron problemas para responder solo cinco (o menos) preguntas de cada cien realizadas. Asimismo, Alexa tuvo problemas para responder casi una de cada cuatro, ya que su diseño original es como altavoz inteligente para el hogar, no un asistente de voz como los dispositivos de Google y Apple, por lo que es la domótica y no las búsquedas generales el propósito con el que Alexa fue concebido.

Por otro lado, si se analizan las respuestas dadas por los diferentes dispositivos y se comparan con las de las páginas de resultados del buscador (en adelante SERPs), se pone de manifiesto que en el caso de consultas de intención local los dispositivos de Google se basan en la SERP de Local Pack, Siri usa Yelp cuando arroja resultados que indican un lugar, y Alexa toma información del motor de búsqueda Bing y usa datos de Yelp y Yext para dar una respuesta. Por eso, la mayoría de los asistentes de voz devuelven resultados diferentes para las mismas preguntas:

Cómo optimizar el asistente de Google a través de Local Pack

Si bien los principales factores que influyen en las respuestas del asistente de Google siguen siendo la velocidad de la página, una posición en el top 3 de los resultados, y un espacio en un fragmento destacado, hay otras cosas que hay que tener en cuenta a la hora de realizar búsquedas locales por voz con este asistente: mejorar la página de Google My Business de la empresa, aprovechar los datos estructurados, crear contenido que sea simple y fácil de entender.

Los cuatro factores principales que influyen en la respuesta de Siri y su optimización

Distancia, número de reseñas, calificación de estrellas y coeficiente de precios. Estos son los cuatro ámbitos que intervienen en las búsquedas que lleva a cabo Siri. De esta forma, en búsquedas del tipo 'restaurante cerca de mí', el asistente busca el restaurante local que aparece en los mapas de Apple, muestra el más cercano - lo que sugiere que la distancia es un factor clave al hacer consultas "cerca de mí" -, y recopila información sobre negocios de Yelp, TripAdvisor u opentable.com (en caso de que correspondan) junto con la calificación promedio de estrellas y el número de reseñas; cuando hay varias fuentes de datos, Siri da prioridad a Yelp. Sin embargo, en la búsqueda 'mejor restaurante', Siri mostrará los establecimientos restaurantes con la calificación de estrellas promedio más alta - sin importar la distancia -, y prestará menos atención a la cantidad de reseñas de un lugar, dando prioridad a la calificación por estrellas.

La clave de optimización para Siri es implementar una estrategia para recopilar excelentes reseñas y mayor cantidad, comparado con otros competidores locales. Para ocupar una posición más alta en Yelp y, por lo tanto, la primera posición con Siri, las empresas deben trabajar constantemente para generar nuevas buenas reseñas en Yelp y optimizar la ficha de empresa en Yelp, incluyendo tanta información como sea posible en el perfil, eligiendo la categoría más relevante para el negocio, añadiendo fotos, optimizando el contenido de la ficha con las palabras clave objetivo, y manteniendo siempre la ficha al día.