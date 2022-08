Más del 50% de Expertos en Marketing aplican ya la Inteligencia artificial para aumentar ventas

La inteligencia artificial (IA) se ha colocado en el centro de una estrategia empresarial y sus beneficios, sin duda, son cada vez más tangibles en cualquier industria. Hoy en día, el marketing que aplica esta tecnología maximiza sus resultados según un estudio de Business Insider que reveló que el 51% de los profesionales del marketing la utilizan actualmente para automatizar tareas, optimizar flujos de trabajo y elaborar contenido más valioso para sus clientes.

Con las tecnologías de la inteligencia artificial se aprovechan datos para descubrir patrones de comportamientos, gustos e intereses de los clientes, incluso algoritmos y códigos para potenciar el marketing empresarial. En pocas palabras, su aplicación desarrolla productos y servicios más atractivos para la audiencia, lo que puede elevar los ingresos del negocio.

“La inteligencia artificial tiene la capacidad de transformar el marketing digital. Agrega valor a cada uno de los contenidos, posiciona mejor a un sitio web en los motores de búsqueda, provee de herramientas para agilizar los procesos y automatizar las tareas, pero sobre todo es un aliado que toda compañía debe contar para destacar en un mundo cada vez más competitivo. Es la llave para diseñar productos y servicios diseñados específicamente para cada tipo de consumidor”, menciona Soledad Torres, Sales Director de Convertia.

En el marketing digital la inteligencia artificial se ha posicionado como una de las tecnologías más importantes. De hecho, el informe acerca de inteligencia artificial McKinsey 'Global survey: The state of AI in 2020 reveló que empresas de diversos sectores, incluyendo el marketing, le atribuyeron al menos el 20% de su EBIT a la IA dentro del primer año de la pandemia.

Bajo este contexto y con la finalidad de optimizar tu estrategia de marketing, Soledad habla sobre las aplicaciones para implementar adecuadamente la inteligencia artificial:

Motores de búsqueda

Los profesionales del marketing usan la inteligencia artificial para mejorar la clasificación de un sitio web. A través de ella predicen el comportamiento del usuario, analizan sus búsquedas, brindando así contenidos más valiosos y relevantes que se adapten a las demandas de los clientes.

Chatbots

Imitan conversaciones humanas para atender a los usuarios las 24 horas los siete días de la semana, lo que se traduce en ahorro de tiempo para los administradores de redes sociales o un sitio web. Además de eficientar el servicio de atención, los especialistas del marketing proporcionan contenidos específicos para generar nuevos clientes potenciales.

Creación del contenido

La inteligencia artificial es una herramienta indispensable para los encargados del content marketing. Básicamente es la guía para crear contenido altamente personalizado que encaje con los gustos y preferencias de los usuarios, así como listo para destacar entre las tendencias de los motores de búsqueda.

Personalización del email marketing

Se establece para construir una comunicación más cercana con los clientes. Es una herramienta muy importante cuando se desea acompañar y persuadir al público objetivo. Los profesionales del marketing pueden utilizarlo para potenciar sus campañas, ya que la IA brinda métricas y datos de comportamiento precisos.

Voice search

Los usuarios de la actualidad cada vez más digitalizados han modificado sus hábitos: ahora se sienten más cómodos con las búsquedas por reconocimiento de voz. En 2021, alrededor del 30% de las búsquedas fueron hechas a través de la voz. Sin duda, los profesionales del marketing deben realizar sus Voice Search Optimization con la ayuda de los asistentes virtuales que sostienen interacciones más profundas y pueden obtener datos más relevantes sobre sus intereses.

A partir de lo anterior, Convertia reafirma que la inteligencia artificial es clave en el campo del marketing para optimizar las estrategias, mantenerse a la vanguardia en el mundo digital e incrementar las ventas. Las tecnologías de la inteligencia artificial son necesarias en la actualidad para establecer una mejor comunicación con los clientes, lo que impacta positivamente en su experiencia con las compañías y las impulsa hacia la transformación digital. Es muy importante que las empresas aprovechen este tipo de recursos para aumentar su competitividad y dar un paso más hacia el éxito en el marketing.