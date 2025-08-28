Noticia Influencers

España lidera la adopción de la inteligencia artificial entre influencers

Por Redacción - 9 Septiembre 2025

El marketing de Influencers ha experimentado una transformación profunda, consolidándose como un pilar fundamental en la estrategia digital de las marcas. En este sentido, Kolsquare, en su exhaustivo informe sobre el estado de esta industria en 2025, ha revelado algunas de las tendencias, desafíos y oportunidades que definen el presente y futuro de las colaboraciones comerciales.

Lejos de ser un fenómeno pasajero, el mercadeo con influenciadores ha alcanzado una madurez que se refleja en una profesionalización creciente, impulsada por la búsqueda de autenticidad y la implementación de marcos regulatorios más estrictos. Este crecimiento se manifiesta en un mercado que, según las estimaciones de la plataforma, podría alcanzar un valor de hasta 8.000 millones de euros a escala global este mismo año, lo que subraya su relevancia económica.

Una de las narrativas más significativas que se desprende del estudio es el progresivo protagonismo de los creadores de nicho. Las grandes marcas, antes centradas en personalidades con audiencias masivas, están reorientando sus presupuestos hacia los nanoinfluencers y microinfluencers. Estos creadores, aunque con un número de seguidores más reducido, cultivan comunidades altamente comprometidas y especializadas, lo que se traduce en una mayor tasa de interacción y una conexión más genuina con la audiencia. Esta inclinación responde a una necesidad de autenticidad, un valor que las marcas anhelan para forjar relaciones de confianza con sus consumidores. Al mismo tiempo, el paisaje mediático ha presenciado un dominio indiscutible del video corto. Formatos como TikTok e Instagram Reels han capturado una cuota significativa de la inversión publicitaria, superando a los formatos tradicionales y demostrando la capacidad del contenido audiovisual breve para captar la atención de manera eficaz.

El informe también destaca una dualidad intrínseca al mercado de influencia en España. Por un lado, se percibe una resiliencia notable entre los creadores de contenido, a pesar de que la mayoría, un 53%, declara percibir menos de 500 euros mensuales por sus colaboraciones. La aspiración al crecimiento es palpable y un impresionante 70% de ellos manifiesta una convicción inquebrantable en el aumento de sus ingresos, con la particularidad de que ninguno anticipa un retroceso económico. Esta paradoja de optimismo y realidad financiera evidencia un sector en plena ebullición, pero aún en busca de una monetización más sostenible para una parte considerable de sus actores. A pesar de los retos, España se erige como líder en la adopción de la inteligencia artificial, con casi la mitad de sus influenciadores, un 47%, integrando estas herramientas en su rutina diaria para optimizar la creación de contenido y el análisis de datos. Esta adopción tecnológica supera a la de otros mercados europeos y subraya la vocación innovadora de los creadores españoles.

Sin embargo, detrás del crecimiento y la innovación tecnológica, el reporte de Kolsquare expone una disparidad preocupante: una marcada brecha de género que atraviesa el sector. Las creadoras de contenido, con un 73% de ellas gestionando su trabajo de forma autónoma, asumen una carga operativa superior a la de sus colegas masculinos, de los cuales un 57% declara la misma dedicación.

A pesar de los esfuerzos, los datos económicos revelan un desequilibrio evidente: el 43% de las mujeres influenciadoras en España gana menos de 500 euros al mes, una cifra que casi duplica a la de los hombres, donde solo un 22% se encuentra en este tramo de ingresos.

Esta desigualdad se perpetúa en los niveles salariales superiores, donde los hombres consistentemente obtienen mejores resultados. Este fenómeno, que recuerda al "techo de cristal" en otros ámbitos profesionales, plantea serias preguntas sobre la equidad y la sostenibilidad a largo plazo para las mujeres en una industria que, aunque vibrante e innovadora, todavía no ha logrado traducir el esfuerzo y el talento femenino en una compensación económica justa.

El estudio subraya además, que el éxito en el mercadeo de influencia contemporáneo no solo reside en la creatividad o en la capacidad de conexión con la audiencia, sino también en la transparencia y el cumplimiento de las normativas. La implementación de leyes como la Ley de Servicios Digitales en la Unión Europea ha elevado la exigencia de claridad en las menciones patrocinadas, lo que ha llevado a las marcas a priorizar campañas que cumplan rigurosamente con la regulación, utilizando etiquetas como #Publi o #AD. En un mercado cada vez más saturado, la diversificación se presenta como una estrategia indispensable, y plataformas como Twitch o Lemon8 se perfilan como nuevos horizontes para las marcas que buscan audiencias más específicas y ávidas de contenido. Esta diversificación, junto con el uso de herramientas de análisis impulsadas por inteligencia artificial, se vuelve crucial para medir el retorno de la inversión y garantizar que cada colaboración sea un paso estratégico y medido en la construcción de la marca.

