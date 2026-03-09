¿Podría el marketing de influencers estar enfrentándose a una crisis de credibilidad?

El más reciente informe de Presidentex profundiza en uno de los fenómenos más representativos de la economía digital contemporánea: el auge de los influencers y las dudas crecientes sobre la legitimidad y transparencia de su actividad. Bajo el sugerente planteamiento “¿Influyes o trabajas?”, la publicación invita a reflexionar sobre si esta nueva forma de comunicación constituye realmente una profesión estructurada o si, por el contrario, se mueve en una zona difusa donde los límites éticos y legales no siempre están claros.

El documento sitúa el origen del fenómeno en una percepción inicial de cercanía y autenticidad que permitió a los creadores de contenido conectar de forma directa con sus audiencias. Sin embargo, esa relación de confianza se ha ido erosionando progresivamente. La creciente presencia de mensajes comerciales encubiertos ha provocado que los usuarios comiencen a cuestionar la veracidad de muchas recomendaciones, al no poder distinguir con claridad cuándo se trata de una opinión personal y cuándo de una acción publicitaria remunerada. Esta ambigüedad, según el informe, no solo genera confusión, sino que pone en riesgo uno de los pilares básicos de la comunicación comercial: la transparencia.

El análisis incide de manera especial en el incumplimiento reiterado de las normas que rigen la publicidad. La legislación y los códigos de autorregulación establecen que cualquier contenido con fines comerciales debe ser identificable de forma explícita. No obstante, el informe señala que es habitual encontrar publicaciones en redes sociales donde productos o servicios son promocionados sin advertencias claras, lo que supone una práctica engañosa para el consumidor. Esta situación ha llevado a que organismos de control, asociaciones del sector y autoridades regulatorias intensifiquen su vigilancia, anticipando incluso un posible endurecimiento de las normativas en el corto plazo.

En paralelo, el informe destaca cómo esta problemática está afectando también a las marcas.

Lejos de ser actores pasivos, muchas empresas comienzan a adoptar una postura más prudente a la hora de seleccionar a los influencers con los que colaboran. El riesgo reputacional asociado a prácticas poco transparentes se ha convertido en un factor determinante, especialmente en un contexto donde la confianza del consumidor es un activo cada vez más valioso y frágil. De este modo, las marcas no solo exigen mayor claridad en los mensajes, sino que también buscan alinearse con creadores que proyecten credibilidad y responsabilidad.

Otro de los aspectos abordados es la persistencia de estereotipos dentro del ecosistema de la influencia digital. El informe pone de manifiesto una clara segmentación de contenidos en función del género, donde las mujeres predominan en ámbitos como la belleza, la moda o el cuidado personal, mientras que los hombres destacan en sectores como la tecnología, las finanzas, el gaming o el motor. Esta distribución, lejos de reflejar una evolución social, evidencia que ciertos patrones tradicionales continúan reproduciéndose en el entorno digital, lo que abre un debate sobre la diversidad y la igualdad en estas nuevas profesiones.

Asimismo, se subraya que el crecimiento acelerado del sector ha ido por delante de su regulación efectiva. La facilidad de acceso a las plataformas y la ausencia de barreras de entrada han favorecido la proliferación de perfiles que ejercen influencia sin una formación específica ni un conocimiento adecuado de las obligaciones legales. Este carácter poco reglado contribuye a la aparición de malas prácticas y dificulta la consolidación de estándares profesionales homogéneos.

En este contexto, el informe plantea que el futuro del marketing de influencers dependerá en gran medida de su capacidad para adaptarse a un entorno más exigente. La transparencia, la honestidad y el respeto por las normas no solo se presentan como obligaciones legales, sino como condiciones indispensables para reconstruir la confianza perdida. La adopción generalizada de etiquetas claras que identifiquen los contenidos patrocinados, así como una mayor responsabilidad por parte de todos los actores implicados, se perfilan como elementos clave para garantizar la sostenibilidad del modelo.

Presidentex concluye con un llamamiento explícito a las autoridades para que refuercen los mecanismos de control y exijan el cumplimiento estricto de la normativa vigente. Solo mediante una supervisión efectiva y una mayor concienciación del sector será posible evitar prácticas engañosas y proteger al consumidor. En definitiva, el informe dibuja un escenario en el que la influencia digital, lejos de desaparecer, deberá evolucionar hacia formas más maduras, éticas y profesionales si quiere consolidarse como una actividad legítima dentro del ecosistema económico y comunicativo actual.