El 92% de las marcas en el sector viajes ya trabaja con micro-influencers

El sector de viajes en Europa está experimentando una transformación significativa. Así lo indica el nuevo informe “El estado del marketing de influencers en Europa: sector viajes”, publicado por Kolsquare, plataforma líder en el marketing de influencers. Este estudio revela que, aunque los niveles de inversión en este sector son más moderados en comparación con otros como la Moda o la Belleza, se está moviendo hacia un crecimiento acelerado y una madurez estratégica.

De acuerdo con el informe, un impresionante 92% de las marcas en el sector viajes ya colabora con micro-creadores de contenido, lo que representa una de las tasas de adopción más altas entre los sectores analizados. Además, el 28% ha aumentado notablemente el número de creadores con los que trabaja en el último año, y un 77% planea incrementar su presupuesto para marketing de influencers en el próximo año.

“Nuestros datos indican que el turismo es uno de los sectores que más crecerá en cuanto a la inversión en influencers hacia 2026. En España, este crecimiento se está viendo impulsado por un uso más avanzado de los datos, donde la importancia de la audiencia y los vídeos cortos se están convirtiendo en elementos esenciales para lograr resultados medibles”, afirma Ana Moyano, Marketing Strategist de Kolsquare.

Búsqueda de audiencias de calidad

El estudio subraya que las marcas turísticas están priorizando cada vez más la relevancia de la audiencia sobre el alcance. Un 62% destaca los datos demográficos como el principal criterio para seleccionar influencers, lo que refuerza un enfoque centrado en personas, experiencias y narrativas auténticas. Esta tendencia también explica la fuerte inclinación hacia la co-creación de contenido, sorteos y activaciones a corto plazo, formatos que son especialmente eficaces en un sector que depende de la estacionalidad.

“El sector viajes ya no se cuestiona si debe invertir en marketing de influencers, sino cómo estructurar y escalar sus estrategias de manera eficiente”, dice Ana Moyano. “Estamos viendo una clara transición hacia modelos más profesionales, donde los datos de audiencia y la medición del impacto real son esenciales para justificar la inversión”.

El vídeo corto es el rey

El informe destaca la importancia del vídeo corto como motor de crecimiento para 2026. Un 62% de las marcas considera que formatos como Reels, TikTok o Shorts son la mejor oportunidad para conectar con audiencias cada vez más exigentes y saturadas de contenido. Al mismo tiempo, hay un aumento en el interés por estrategias siempre activas y en la reutilización del contenido de creadores en medios pagados, CRM y canales propios.

“Las audiencias buscan experiencias auténticas y creíbles, lo que obliga a las marcas a colaborar con creadores que compartan valores y construyan relaciones a largo plazo”, agrega Ana Moyano, Marketing Strategist de Kolsquare. “La autenticidad ya no es solo un valor añadido, sino una necesidad para generar confianza y resultados sostenibles”.

Las activaciones experienciales van al alza

Las activaciones experienciales son clave en la estrategia de marketing de influencers en el sector de viajes, según el informe de Kolsquare. Las marcas están optando en gran medida por formatos que permiten vivir y narrar la experiencia del viaje desde una perspectiva personal, como la co-creación de contenido (72%), sorteos y concursos, así como activaciones a corto plazo —gifting, contenido patrocinado o campañas específicas—, superando bastante la media del mercado. Este enfoque se alinea con la esencia experiencial del turismo y la necesidad de generar un storytelling que sea inmersivo y creíble, capaz de inspirar a audiencias que cada vez son más exigentes. Además, el estudio muestra una tendencia hacia formatos que son más escalables y medibles, con una pequeña disminución en la importancia de los eventos presenciales tradicionales y un aumento en la reutilización del contenido generado por los creadores en medios pagados y canales propios, maximizando así el impacto de cada experiencia activada.

Con este informe, Kolsquare busca ofrecer datos de referencia en el análisis del marketing de influencers, proporcionando a las marcas del sector viajes una guía clara para enfrentar los desafíos de 2026: estructurar su ecosistema de creadores, invertir de manera más inteligente —no solo más— y reforzar la transparencia y la confianza en un entorno digital en constante cambio.