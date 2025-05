A pesar del auge de la IA, el 96% de los clientes afirman que las relaciones humanas siguen siendo muy importantes cuando interactúan con sus proveedores tecnológicos.

Ante la creciente complejidad tecnológica, las empresas exigen más que nunca un soporte eficaz y servicios personalizados por parte de sus proveedores TIC. Así lo confirma el nuevo informe de Cisco, The Race to an Agentic Future: How Agentic AI Will Transform Customer Experience, que subraya el papel clave que jugará la Inteligencia Artificial Agéntica en la evolución de la experiencia del cliente.

Según el estudio, el 92% de las organizaciones considera que el soporte técnico y los servicios han cobrado una importancia crítica. En paralelo, el 88% confía en la IA Agéntica para lograr entornos más seguros, eficientes y resilientes, mientras que el 96% destaca que las relaciones humanas siguen siendo fundamentales en sus interacciones con socios tecnológicos.

La IA Agéntica, una evolución de la inteligencia artificial capaz de actuar de manera autónoma, aprender del entorno y tomar decisiones con mínima supervisión humana, está ganando terreno rápidamente. Las previsiones indican que el 68% de las interacciones entre clientes y proveedores tecnológicos estarán gestionadas por IA en los próximos tres años, y que más de la mitad (56%) lo estarán ya en los próximos 12 meses.

Liz Centoni, vicepresidenta ejecutiva y directora de Experiencia del Cliente en Cisco, señala que la IA Agéntica está resolviendo problemas que antes parecían imposibles, como los errores de configuración en redes, y está allanando el camino hacia una infraestructura tecnológica más robusta, inteligente y segura.

La investigación revela que las ventajas de la IA Agéntica se extienden a lo largo de todo el ciclo de vida de la tecnología, desde la planificación estratégica hasta el soporte técnico y las operaciones. Más del 80% de los encuestados reconocen su potencial para optimizar procesos, reducir costos, acelerar la transformación digital y mejorar el análisis de datos y la toma de decisiones.

Sin embargo, el estudio también resalta la importancia de un enfoque ético y transparente: el 99% de las organizaciones considera imprescindible que los proveedores tecnológicos cuenten con políticas de gobernanza sólidas en el uso de IA Agéntica. Además, el 81% cree que compartir una visión clara sobre la experiencia del cliente basada en IA es clave para generar confianza.