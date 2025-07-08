McDonald's recupera ventas gracias a su masiva campaña de marketing con Minecraft

La estrategia de McDonald's, enfocada en una renovación total de su enfoque de mercado, ha comenzado a rendir frutos significativos. Tras un periodo de dos trimestres consecutivos de descenso en sus ventas, la gigante de la comida rápida ha revertido la tendencia, registrando un aumento del 2.5% en las ventas de sus locales en Estados Unidos que han estado operativos por al menos un año.

Este repunte se atribuye directamente a su campaña de marketing más ambiciosa hasta la fecha, centrada en la promoción “A Minecraft Movie”. La iniciativa, que se desplegó a nivel global en un centenar de mercados, no solo incluyó menús y juguetes temáticos para la Cajita Feliz, sino que también ofreció una propuesta para adultos, capitalizando la anticipación generada por la película. Este despliegue masivo contribuyó a que las ventas globales en tiendas comparables se elevaran un 3.8%, y los ingresos totales de la compañía ascendieran a 6.800 millones de dólares, marcando un crecimiento del 5%. La clave del éxito residió en una ejecución que supo conectar con distintas audiencias simultáneamente.

El lanzamiento de nuevas tiras de pollo crujientes, una adición fresca a su menú, complementó el éxito de la campaña cinematográfica. Mientras tanto, la compañía afronta el desafío de reconquistar a los consumidores de ingresos bajos y medios, un segmento que, según lo expresado por el CEO Chris Kempczinski, había reducido sus visitas a la cadena. A pesar de que los clientes de ingresos medios han mostrado una mejora en su frecuencia de visitas, el tráfico de los consumidores de bajos ingresos ha continuado su descenso de dos dígitos en comparación con el año anterior. Para abordar esta situación, Kempczinski ha subrayado la importancia de centrar los esfuerzos en este grupo, que tradicionalmente visita los restaurantes con mayor frecuencia. Como parte de esta estrategia, la firma ha extendido la promoción de su Snack Wrap a un precio de 2.99 dólares hasta finales de este año, manteniendo así su oferta de valor accesible.

Aun con estos logros, McDonald's reconoce la necesidad de ajustar la percepción de sus precios, pues el público considera que la cadena se ha vuelto excesivamente costosa. Kempczinski ha admitido que la visibilidad de comidas combinadas que superan la barrera de los 10 dólares influye negativamente en la imagen de la marca, una situación que la empresa está decidida a corregir. En la actualidad, mantienen un diálogo constante con sus franquiciados en Estados Unidos para explorar soluciones y desarrollar nuevas ideas que permitan restaurar una percepción de valor más favorable entre los consumidores.

Mirando hacia el futuro, McDonald's no detiene su marcha. Con el impulso del éxito reciente, la compañía tiene programado para la próxima semana un nuevo lanzamiento de menú llamado "McDonaldland", una propuesta diseñada para apelar a la nostalgia de los adultos, que incluirá un batido con un sabor misterioso. Además, en septiembre, la marca renovará sus opciones de bebidas bajo la etiqueta CosMc's, en 500 de sus establecimientos, lo que representa una adaptación estratégica tras la clausura de dicha filial. Este movimiento demuestra un compromiso continuo con la innovación en su oferta de productos y la exploración de nuevas formas de atraer a una base de clientes amplia y diversa, aprovechando tanto el marketing masivo como los productos estrella de temporada para mantener su liderazgo en el sector.