El sector digital crece un 5,4% en 2025 y supera el medio millón de afiliados

El sector alcanzó los 522.081 afiliados a la Seguridad Social en diciembre de 2025 sumando 24.691 nuevos afiliados, pero modera su crecimiento hasta el +2,1% anual).

El sector de los servicios digitales en España cerró 2025 consolidando su crecimiento, aunque con señales de moderación en algunas variables clave, especialmente en el empleo. Así lo refleja el último barómetro TIC Monitor, elaborado por Fundación VASS y el Centro de Predicciones Económicas, CEPREDE.

Tras un primer semestre prácticamente plano, la segunda mitad del año impulsó la actividad, permitiendo cerrar el ejercicio con un crecimiento medio del 5,4% en la cifra de negocio, superando al conjunto del sector servicios (+4,8%). Este comportamiento confirma la resiliencia de un sector que sigue siendo uno de los más dinámicos de la economía española.

Desaceleración del empleo, pero con cifras récord

El empleo continúa creciendo, aunque a menor ritmo. El sector alcanzó los 522.081 afiliados a la Seguridad Social en diciembre de 2025, con un incremento de 24.691 nuevos empleos en el año, situándose como uno de los diez mayores sectores del país y representando el 2,5% del total del empleo en España.

Sin embargo, el ritmo de creación de empleo confirma una tendencia de desaceleración progresiva: tras crecimientos de doble dígito en 2022, el avance se ha moderado al +7,1% en 2023, +3,3% en 2024 y +2,1% en 2025.

Este enfriamiento responde, en parte, al contexto macroeconómico y a la ralentización de las decisiones de inversión, aunque el sector sigue creciendo por encima del conjunto de los servicios (+1,3%).

Más productividad, transformación del talento y consolidación como sector clave

Uno de los aspectos más relevantes del ejercicio es la mejora de la productividad. La facturación por empleado ha seguido creciendo, impulsada por la optimización de recursos y el impacto de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

En paralelo, se observa una transformación en la demanda de talento. Aunque se reduce la presión en la contratación de perfiles junior, los avances tecnológicos están reconfigurando el empleo, liberando tareas administrativas y desplazando parte de la demanda hacia otros sectores económicos que incorporan cada vez más especialistas digitales.

En este contexto, el ámbito de los servicios digitales refuerza su peso dentro del ecosistema TIC, representando el 49% de la cifra de negocio y el 65,2% del empleo del conjunto del sector tecnológico. Además, continúa siendo un entorno altamente competitivo e innovador, donde las compañías mantienen su apuesta por el talento incluso en escenarios de incertidumbre, preparándose para posibles repuntes de la demanda.

En palabras de Antonio Rueda, director de la Fundación VASS y responsable del TIC Monitor: “2026 se presenta como un ejercicio marcado por la cautela, en un contexto en el que factores como la incertidumbre geopolítica o la evolución económica pueden seguir condicionando las decisiones de inversión en transformación digital. No obstante, el sector mantiene fundamentos sólidos, como su elevada competitividad, su capacidad de adaptación y su papel estratégico en la economía, que nos permiten anticipar que seguirá siendo un motor clave de crecimiento en España”.