ElevenLabs elige Madrid para impulsar su crecimiento en españa y consolidar la ia conversacional en europa

España se sitúa como un mercado estratégico por el peso global del idioma y la creciente demanda empresarial de soluciones de IA aplicadas a cliente, operaciones y ventas.

ElevenLabs, compañía de investigación y producto en inteligencia artificial especializada en voz, audio y agentes conversacionales, ha anunciado hoy la apertura de una oficina en Madrid y la ampliación de sus operaciones en España. La decisión refuerza la apuesta de la empresa por uno de los mercados europeos con mayor potencial para la adopción de soluciones de IA aplicadas a la relación con clientes, la eficiencia operativa y los procesos comerciales.

La nueva oficina contará con equipos locales que trabajarán junto a empresas españolas para acelerar la implantación de casos de uso reales y escalables. El objetivo pasa por acompañar a las organizaciones en el salto desde los proyectos piloto hacia despliegues en producción capaces de gestionar millones de interacciones con un nivel de naturalidad y fiabilidad equivalente al de una conversación humana.

Fundada en 2023, ElevenLabs irrumpió en el mercado con el primer modelo de voz IA capaz de reproducir entonación y emoción de forma realista. Desde entonces, la compañía ha ampliado su tecnología hasta construir una plataforma integral orientada tanto a grandes empresas como a creadores y desarrolladores. En la actualidad, presta servicio a millones de usuarios y miles de organizaciones en todo el mundo.

“España representa una gran oportunidad para la evolución de la IA conversacional. Muchas compañías ya han explorado el potencial de esta tecnología y ahora buscan soluciones preparadas para operar a escala, con experiencias naturales y consistentes”, señala Mati Staniszewski, CEO de ElevenLabs.

La relevancia estratégica del mercado español responde a varios factores. El español es una de las lenguas más habladas del mundo, con más de 520 millones de hablantes nativos, y constituye una puerta de entrada a mercados internacionales de alto valor. A ello se suma la realidad lingüística del propio país, donde conviven distintas lenguas cooficiales y donde la personalización de la experiencia se ha convertido en una prioridad para múltiples sectores.

En este contexto, ElevenLabs destaca por desarrollar modelos propios capaces de adaptarse desde la base a distintos idiomas, acentos y matices de pronunciación, lo que permite ofrecer experiencias más precisas y naturales en castellano, catalán, gallego o euskera.

“Las empresas no solo necesitan automatizar procesos. Necesitan que la tecnología se comunique bien, genere confianza y resuelva necesidades reales. Esa diferencia será decisiva en los próximos años”, añade Staniszewski.

Casos de uso ya activos en el mercado español

La compañía ya trabaja con empresas españolas y multinacionales presentes en el país. Uno de los ejemplos más destacados es eDreams ODIGEO, que utiliza ElevenAgents para la atención al cliente en cinco idiomas y millones de interacciones. Gracias a esta implementación, la compañía ha registrado mejoras de doble dígito en velocidad de resolución y reducción de transferencias.

Además, ElevenLabs continúa ampliando aplicaciones en ámbitos como ventas, formación corporativa, selección de talento, marketing y creación de contenidos. Entre los casos recientes también figura el actor Matthew McConaughey, que emplea la tecnología de la compañía para narrar su newsletter en español con su propia voz.

Con esta apertura, ElevenLabs busca estar más cerca de las empresas españolas que ya han empezado a incorporar IA conversacional y que ahora necesitan evolucionar de pruebas puntuales a soluciones integradas en su actividad diaria