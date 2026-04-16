IAS lanza IAS Total TV, la solución de medición que ofrece transparencia de televisión lineal para CTV

Integral Ad Science (IAS), la plataforma líder en calidad de medios, ha anunciado IAS Total TV, una nueva suite integral de soluciones para televisión conectada (CTV) diseñada específicamente para aportar a la televisión en streaming un nivel de transparencia similar al de la televisión lineal. Con IAS Total TV, los anunciantes pueden acceder a datos agregados sobre género, audiencia, idioma y programa procedentes de Disney, NBCUniversal, Paramount y Prime Video, además de los múltiples publishers que utilizan Publica. IAS Total TV integra información sobre el contenido, calidad de los medios, rutas de suministro y resultados en una vista unificada dentro de la interfaz de usuario (UI) de IAS Signal. Los anunciantes pueden determinar cuándo y cómo quieren que su publicidad aparezca en contenidos de CTV, garantizando entornos relevantes y adecuados para su marca.

“A medida que los anunciantes siguen apostando fuertemente por la televisión conectada, la necesidad de una mayor visibilidad y de datos sobre el rendimiento nunca ha sido tan importante”, afirmó Dana McGraw, vicepresidenta senior de Data and Measurement Science en Disney Advertising. “Al colaborar con IAS, ayudamos a que los anunciantes tengan información más clara y accionable sobre sus campañas y dónde están obteniendo mayor valor, lo que aporta más confianza y claridad al ecosistema CTV”.

Según Nielsen, en el cuarto trimestre de 2025, el 74,2% de los contenidos de televisión consumidos estaban financiados con publicidad. De ese total, el streaming (incluyendo televisión gratuita con publicidad [FAST], vídeo bajo demanda con publicidad [AVOD] y vídeo bajo demanda por suscripción con publicidad [SVOD]) representaba casi la mitad (45,6%), siendo la mayor cuota de cualquier medio y superando a la televisión tradicional. Los compradores de medios han seguido la tendencia de los espectadores y están invirtiendo grandes sumas de dinero en el ecosistema CTV, pero todavía no pueden acceder a una fuente de información unificada y fiable para conocer a gran escala en qué programas y contenidos se emiten sus anuncios. Además, consolidar datos aislados para justificar esta inversión premium sigue siendo un desafío complejo para los anunciantes. Dado el elevado CPM de este canal, y la limitación de presupuestos publicitarios, es imperativo que los anunciantes no desperdicien su inversión en inventario que no sea transparente, en contenido inadecuado o en anuncios que se emitan en dispositivos que no son CTV.

“La transparencia es la clave para convertir las impresiones de CTV en interacciones segmentadas”, afirmó Srishti Gupta, Chief Product Officer en Integral Ad Science. “Gracias a nuestras estrechas y consolidadas relaciones con las principales plataformas de streaming y cadenas de televisión conectada, IAS aporta mayor visibilidad y responsabilidad al ecosistema. IAS Total TV actúa como un motor de visibilidad entre compradores y vendedores, proporcionando la transparencia, el control y la validación que los anunciantes necesitan para asegurarse de que sus campañas se emiten en entornos de alta calidad, relevantes y adecuados para sus marcas, y que generen resultados reales”.