Nota de prensa Negocios y Empresas

IAS lanza IAS Total TV, la solución de medición que ofrece transparencia de televisión lineal para CTV

Por Redacción - 28 Abril 2026

Integral Ad Science (IAS), la plataforma líder en calidad de medios, ha anunciado IAS Total TV, una nueva suite integral de soluciones para televisión conectada (CTV) diseñada específicamente para aportar a la televisión en streaming un nivel de transparencia similar al de la televisión lineal. Con IAS Total TV, los anunciantes pueden acceder a datos agregados sobre género, audiencia, idioma y programa procedentes de Disney, NBCUniversal, Paramount y Prime Video, además de los múltiples publishers que utilizan Publica. IAS Total TV integra información sobre el contenido, calidad de los medios, rutas de suministro y resultados en una vista unificada dentro de la interfaz de usuario (UI) de IAS Signal. Los anunciantes pueden determinar cuándo y cómo quieren que su publicidad aparezca en contenidos de CTV, garantizando entornos relevantes y adecuados para su marca.

“A medida que los anunciantes siguen apostando fuertemente por la televisión conectada, la necesidad de una mayor visibilidad y de datos sobre el rendimiento nunca ha sido tan importante”, afirmó Dana McGraw, vicepresidenta senior de Data and Measurement Science en Disney Advertising. “Al colaborar con IAS, ayudamos a que los anunciantes tengan información más clara y accionable sobre sus campañas y dónde están obteniendo mayor valor, lo que aporta más confianza y claridad al ecosistema CTV”.

Según Nielsen, en el cuarto trimestre de 2025, el 74,2% de los contenidos de televisión consumidos estaban financiados con publicidad. De ese total, el streaming (incluyendo televisión gratuita con publicidad [FAST], vídeo bajo demanda con publicidad [AVOD] y vídeo bajo demanda por suscripción con publicidad [SVOD]) representaba casi la mitad (45,6%), siendo la mayor cuota de cualquier medio y superando a la televisión tradicional. Los compradores de medios han seguido la tendencia de los espectadores y están invirtiendo grandes sumas de dinero en el ecosistema CTV, pero todavía no pueden acceder a una fuente de información unificada y fiable para conocer a gran escala en qué programas y contenidos se emiten sus anuncios. Además, consolidar datos aislados para justificar esta inversión premium sigue siendo un desafío complejo para los anunciantes. Dado el elevado CPM de este canal, y la limitación de presupuestos publicitarios, es imperativo que los anunciantes no desperdicien su inversión en inventario que no sea transparente, en contenido inadecuado o en anuncios que se emitan en dispositivos que no son CTV.

“La transparencia es la clave para convertir las impresiones de CTV en interacciones segmentadas”, afirmó Srishti Gupta, Chief Product Officer en Integral Ad Science. “Gracias a nuestras estrechas y consolidadas relaciones con las principales plataformas de streaming y cadenas de televisión conectada, IAS aporta mayor visibilidad y responsabilidad al ecosistema. IAS Total TV actúa como un motor de visibilidad entre compradores y vendedores, proporcionando la transparencia, el control y la validación que los anunciantes necesitan para asegurarse de que sus campañas se emiten en entornos de alta calidad, relevantes y adecuados para sus marcas, y que generen resultados reales”.

Contenidos relacionados
Elegir un MBA en España: una decisión de inversión, no solo de formación
Anta, la marca china que planea superar a Nike y Adidas mediante la adquisición de marcas premium
ElevenLabs elige Madrid para impulsar su crecimiento en españa y consolidar la ia conversacional en europa
Más Leídos
Securitas Direct cambia su nombre por la nueva marca global Verisure
Por qué las empresas necesitan replantear con urgencia su estrategia de email marketing
Claude Design y su impacto entre los profesionales del diseño web y el marketing digital
Zara supera a Adidas y se consolida como la segunda marca textil del mundo
La búsqueda con IA impulsa el marketing, pero su impacto sigue siendo difícil de medir
WhatsApp permitirá chatear sin dar el número de teléfono: Implicaciones para pymes, marcas y profesionales
Estrellas del fútbol mundial se unen a David Beckham y Vinícius Jr en el nuevo anuncio de Pepsi 2026
El colapso del clic: cómo rentabilizar el negocio en la IA cuando hasta el 40% del tráfico web ya es invisible
Cómo mejorar el Share of model voice y la autoridad de marca en la era del GEO y la inteligencia artificial
El posicionamiento SEO y GEO actual ante el nuevo ciclo de decisión del consumidor
Estrategias de GEO y SEO en 2026 para dominar el posicionamiento en España
Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
más contenidos
Continua Leyendo...
El 61% de los consumidores confía en las recomendaciones de influencers, frente al 38% que confía en contenido generado por marcas
Personalización en 2026: cómo las marcas deben equilibrar la relevancia sin invadir la privacidad
La IA ya es la principal fuente de información para el 44% de los consumidores
El Mundial 2026 pone a prueba la estrategia publicitaria de las marcas
Contenidos Patrocinados
Cómo conseguir trabajo en marketing en 2026: lo que buscan realmente las empresas españolas
Top 52: Mejores Agencias de Marketing Digital de España 2026 según los usuarios de Google
El nuevo algoritmo de Instagram: por qué guardar vale más que dar “me gusta”
Comparativa 2026: Cuál es la mejor herramienta de email marketing gratis (y por qué)
ADS
Promocionados
Elegir un MBA en España: una decisión de inversión, no solo de formación
Por qué cada vez más pymes trabajan con Apple: guía para integrar su ecosistema en tu empresa
Del Social Media manual al Social aumentado: creatividad, producción y performance conectados. El webinar gratuito para transformar tu estrategia digital
Por qué elegir un Grado en Comunicación Audiovisual con prácticas profesionales