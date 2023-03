Los consumidores desconfían cada vez más de las promesas de las marcas si no se demuestran con hechos

La fragmentación de las audiencias, el auge de la Inteligencia Artificial y la creciente importancia de la Comunicación Interna, son algunas de las nuevas tendencias en Comunicación para este año

La consultora Grayling ha presentado el informe Gaining Advantage in 2023: How to Reach and Influence Audiences, que identifica cinco áreas críticas en las que las empresas y organizaciones deberán centrarse para llevar la delantera en comunicación en 2023. El informe aporta información de gran valor sobre los desafíos y las oportunidades a las que se enfrentan las empresas a la hora de comunicar con sus audiencias. Las empresas que comprendan y aprovechen las tendencias que han sido identificadas estarán en una posición ventajosa para tener éxito en los próximos meses.

La primera temática que aborda el informe está relacionada con la mayor fragmentación de las audiencias. La consultora afirma que las audiencias están cada vez más segmentadas debido a la proliferación de nuevos medios y redes sociales, lo que hace aún más difícil alcanzarlas. Ante este reto, la compañía recomienda recurrir a técnicas avanzadas de analítica para desarrollar estrategias de comunicación a medida que logren cautivar a sus públicos, así como contenidos fáciles de compartir que respondan a los intereses y motivaciones de cada una de estas audiencias.

La segunda tendencia se denomina el hyperloop digital, y hace referencia a los acelerados cambios tecnológicos y culturales que complican enormemente la planificación a largo plazo. En este sentido, como solución, se sugiere que las empresas se centren en ideas con las que las audiencias puedan identificarse rápidamente y que estén preparadas para cambiar rápidamente de rumbo en función de la evolución de la opinión pública.

En tercer lugar, el informe subraya la importancia de la Comunicación Interna debido a la revolución -amplificada por la pandemia- en las relaciones laborales. Los empleados dan menos importancia al dinero y más a las condiciones, beneficios, formación y valores de la empresa en la que trabajan. Esta tendencia obliga a los responsables de Comunicación Interna y de Recursos Humanos a tener en cuenta las necesidades de trabajadores de distintas generaciones.

La cuarta tendencia es la evolución de la Inteligencia Artificial (IA). El informe subraya la importancia de este fenómeno para la comunicación y las RR.PP. y, en concreto, el papel de las herramientas de redacción basadas en IA como ChatGPT o las aplicaciones de imágenes como Midjourney. El informe sugiere que las empresas tienen que entender el papel de las nuevas herramientas de IA, formar a sus empleados sobre cómo utilizarlas, y ser conscientes de los riesgos a nivel de comprobación de la veracidad de los contenidos, el copyright y el plagio.

La quinta y última tendencia mencionada en el informe, hace referencia a la era post-purpose (pospropósitos), en la que los consumidores se sienten capaces de detectar cuando una marca utiliza tácticas para blanquear sus intenciones, y de medir la brecha entre los propósitos y los hechos. Grayling recomienda a las organizaciones que no demuestren sus intenciones con palabras sino con hechos.