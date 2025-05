NIKE y el Grupo LEGO anuncian una alianza global de co-branding con nuevos productos y experiencias creativas

Ambas marcas mostrarán cómo el juego activo y creativo puede ayudar a los niños a convertirse en la mejor versión de sí mismos. Ofrecerán a consumidores y fans experiencias únicas y contenido digital distintivo que celebra el deporte y el juego.

Esta alianza busca inspirar el futuro del deporte e invitar a los más jóvenes a descubrir su faceta más lúdica. La atleta de Nike A'ja Wilson será una de las primeras deportistas globales en sumarse a la iniciativa

Nike y el Grupo LEGO han anunciado hoy que este verano comenzará su asociación global con una serie de experiencias inmersivas y productos co-creados para inspirar a los niños de todo el mundo a disfrutar del juego activo y creativo.

La asociación une el espíritu “Just Do It” de Nike con el poder imaginativo de los ladrillos LEGO® para invitar a todos los niños al mundo del deporte y el juego. En los próximos meses, los niños podrán disfrutar de experiencias inmersivas en distintas ciudades del mundo, así como de una colección completa de productos, que incluye sets LEGO, así como calzado, ropa y accesorios de Nike. Además, A'ja Wilson, nombrada tres veces como Jugadora Más Valiosa (MVP, por sus siglas en inglés) de la WNBA . apoyará la colaboración ayudando a crear un universo de juego, que cobrará vida a través de los canales digitales. En las próximas semanas se anunciará más información al respecto.

Wilson declaró: "Me encantaba jugar con ladrillos LEGO cuando era niña, y sé que mi creatividad y el juego me ayudaron no solo en el deporte, sino también en la escuela y en la vida. Estoy encantada de formar parte de esta colaboración con Nike y el Grupo LEGO, y sé que juntos podemos tener un impacto positivo tanto en niños como en adultos".

Productos estrella para niños

El primer producto LEGO saldrá a la venta el 1 de julio: el set LEGO ® Nike Dunk . Este set de 1.180 piezas, diseñado para fans de LEGO a partir de los 10 años, incluye una Nike Dunk, un juguete de baloncesto giratorio construido con ladrillos y el icónico eslogan “Dunk”, que los aficionados al deporte podrán construir, reconstruir y exhibir.

Dentro del modelo se esconden compartimentos secretos para guardar de forma segura anillos de campeonato u otros objetos esenciales, así como cordones adicionales para cambiar de color al gusto. Inspirado en la icónica zapatilla nacida y usada por primera vez hace más de 40 años, este set es una celebración de la cultura Sneaker y la creatividad LEGO, fusionando construcción y baloncesto. El set también incluye una minifigura de baloncesto única: B'Ball Head. Otros sets de LEGO saldrán a la venta en septiembre, y se darán más información al respecto durante este verano.

Los primeros productos de Nike saldrán a la venta a partir del 1 de agosto , comenzando con la colección Nike Air Max Dn x LEGO ®, junto con una línea de ropa y accesorios. Después, el 1 de septiembre , se lanzará la colección Nike Dunk Low x LEGO ® y otros productos, todos ellos celebrando el estilo de vida vinculado al deporte y al juego. El diseño de estos productos se inspiró en la estética LEGO, desde los icónicos studs (o botones de los ladrillos) hasta la estilizada Minifigura LEGO, combinados con la fuerza de la cultura deportiva y el ADN característico de Nike. Durante el otoño se presentarán más modelos de calzado y ropa de Nike. Próximamente se dará a conocer más información.

Experiencias basadas en el juego activo y creativo

Ambas marcas se comprometen a promover el acceso al juego activo y creativo en comunidades de todo el mundo, apoyando además la iniciativa de las Naciones Unidas que declara el 11 de junio como el Día Internacional del Juego.

Durante los próximos meses, Nike y el Grupo LEGO llevarán la diversión y el juego a diferentes entornos mediante activaciones experiencias inolvidables. Del 7 al 11 de junio de 2025, Nike y LEGO Play Arena estarán abiertos al público en LEGOLAND® California Resort. En esta experiencia temática de baloncesto, niños y familias podrán diseñar su propio cromo de deportista con la Minifigura LEGO, mostrar su espíritu creativo construyendo su propia mini camiseta de baloncesto y poner a prueba sus habilidades lanzando una canasta para lograr el triple perfecto. El acceso a Play Arena está incluido con la entrada general a LEGOLAND California Resort.

Federico Begher, SVP, Product Group, New Businesses en el Grupo LEGO, declaró: "El juego tiene una capacidad increíble de inspirar y despertar la creatividad en cada niño, y en el Grupo LEGO realmente creemos en ese poder. Estamos emocionados de iniciar el primer capítulo de nuestra asociación con Nike, combinando la alegría del baloncesto con la magia de la imaginación".

Cal Dowers, VP, Global Kids, NIKE, Inc, afirmó: "En Nike, estamos dedicados a impulsar el potencial de los niños a través del juego. Activar todo el poder de Nike (desde los atletas hasta nuestras comunidades) nos ayuda a involucrar e inspirar a los niños para que experimenten el deporte como una pasión para toda la vida. Nuestra alianza con el Grupo LEGO refuerza nuestro compromiso de invitar a todos los niños a jugar".

En el contexto del fútbol de verano en Europa, del 19 al 27 de julio, los aficionados están invitados a sumergirse en un mundo creativo de juego durante la activación organizada por Nike y el Grupo LEGO en Londres. Las familias podrán asistir y participar en actividades diseñadas para niños, centradas en el fútbol y en su celebración, incluyendo jornadas especiales en colaboración con organizaciones sin fines de lucro, enfocadas en fortalecer la confianza de las niñas.

En el área de la Gran China, Nike dará mayor visibilidad a la colaboración en Shanghái, Pekín y otras ciudades clave mediante una serie de eventos comunitarios co-branding, así como exhibiciones y activaciones en tienda, incluyendo la House of Innovation de Shanghái. Este otoño, Nike inaugurará en Shanghái un espacio de juego multifuncional construido con calzado reciclado. Diseñada para fomentar el juego activo en los niños, esta cancha forma parte del compromiso de Nike de construir 100 canchas Nike Grind en toda la región de Gran China, de las cuales ya se han construido 42 hasta la fecha. Esta iniciativa busca generar un impacto social tangible y, al mismo tiempo, contribuir a proteger el futuro del planeta y del deporte.

Vanessa García-Brito, vicepresidenta y directora de impacto en NIKE, Inc., afirmó : "Nike está impulsando el futuro del deporte juvenil, con la visión de un mundo activo e inclusivo que inspire a todos los jóvenes a jugar y alcanzar su máximo potencial. A través del entrenamiento, podemos devolverle la realidad al deporte y dar la bienvenida a todos los jóvenes para que participen. Nuestro objetivo es ofrecer a la próxima generación la oportunidad de disfrutar del deporte y el movimiento a lo largo de toda su vida, y ayudarles a hacer sus Sueños”.

El lanzamiento de los productos co-branding de Nike y LEGO, junto con contenido protagonizado por atletas y experiencias inmersivas, contará con el respaldo de ambas marcas a través de sus canales oficiales, con una estrategia de marketing integral.

El set LEGO Nike Dunk está disponible en preventa desde el 29 de mayo en LEGO.com/Nike , y estará a la venta para todo el público a partir del 1 de julio en LEGO.com/Nike y en tiendas LEGO, con un precio de 99,99 €. Los productos también estarán disponibles a través de los canales de Nike, incluidas tiendas seleccionadas en todo el mundo y Nike.com.

Las colecciones Nike Dunk Low x LEGO y Nike Air Max Dn x LEGO® también estarán disponibles en los canales de Nike, incluyendo Nike.com y distribuidores autorizados.