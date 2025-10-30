Las alianzas y colaboraciones entre celebridades y marcas de zapatillas que arrasan en 2025

El calzado deportivo ha trascendido hace mucho la barrera de la simple indumentaria para convertirse en un poderoso artefacto cultural y un activo de alta reventa.

Esta transformación se ha cimentado de manera decisiva en las alianzas estratégicas entre las grandes marcas deportivas y las figuras más influyentes de la música y la cultura popular. Lejos de ser meros patrocinios, estas colaboraciones son verdaderas fusiones creativas que amalgaman el diseño urbano, la identidad deportiva y la resonancia global de la cultura pop, dictando, con cada lanzamiento, las nuevas direcciones del estilo a nivel mundial.

El fervor por estos lanzamientos exclusivos es tal que el mercado de zapatillas de alta gama impulsado por estas alianzas alcanzó en 2024 una valoración estimada de 9.200 millones de dólares. Las proyecciones más ambiciosas indican que esta cifra podría duplicarse para el año 2033, evidenciando el apetito insaciable por la exclusividad y la moda athleisure de lujo, un fenómeno que solo en el continente europeo supera ya los 1.800 millones de euros en volumen de negocio.

Los titanes que mantienen su reinado a pesar del tiempo

En este tablero de la moda y la reventa, dos nombres se mantienen firmes en la cúspide, demostrando que su influencia va más allá de la temporalidad de una tendencia: Travis Scott con Nike y Bad Bunny con adidas. Estas colaboraciones, que se inauguraron en 2019 y 2020 respectivamente, no solo han sostenido su relevancia, sino que han cimentado un legado. Han pasado a ser sinónimos de la cultura sneaker al unir de forma orgánica el coleccionismo, la moda urbana y la música que define a una generación.

La magnitud de su impacto se traduce en cifras contundentes; por ejemplo, se estima que la alianza de Travis Scott genera cerca de 10 millones de dólares anuales y sus modelos se llegan a vender en el mercado secundario por más del triple de su coste original. Como muestra de la efervescencia que despierta cada lanzamiento, su Air Jordan 1 Low “Reverse Mocha” logró acumular 3,8 millones de solicitudes a través de Nike SNKRS, marcando un hito en la historia de los lanzamientos de calzado.

De forma paralela, la propuesta de Bad Bunny con adidas se ha convertido en un referente de influencia masiva; sus primeras Forum Low se agotaron en cuestión de instantes y hoy alcanzan precios de reventa de hasta 1.100 dólares, con algunos modelos superando el millón de inscripciones globales en la aplicación CONFIRMED de adidas. Ambas asociaciones son, en su conjunto, un modelo de estudio en el mercadeo de productos vinculados a la figura de una celebridad.

Las nuevas figuras que irrumpen en el calendario de 2025

La escena del calzado de colaboración no se detiene y en este 2025 se observan claras evoluciones con la irrupción de nuevas alianzas que están ganando una tracción sin precedentes. Encabezando esta nueva oleada de interés se encuentran Rosé de BLACKPINK con PUMA y Lil Yachty con Nike. El impacto de la cantante de BLACKPINK ha sido especialmente notable. Su debut con la colección Speedcat de PUMA, que fusiona la estética del automovilismo con toques inspirados en el ballet, ha generado una explosión de interés, concretamente un aumento asombroso del 511% en las búsquedas globales de Google desde su lanzamiento.

Este porcentaje la posiciona como la colaboración con el mayor crecimiento de interés en lo que va de año, capitalizando la inmensa influencia global de BLACKPINK y el resurgir estratégico de PUMA dentro del segmento lifestyle. La colaboración no solo bate récords de participación, sino que también establece un alto grado de atractivo en múltiples mercados. Por otro lado, la propuesta de Lil Yachty ha capturado la atención de la audiencia más joven, especialmente la Generación Z, con sus modelos Air Force 1 “Lucky Green” y “Mystic Red”. Estos diseños han provocado un incremento del 156% en el interés de búsqueda, cimentando una tracción considerable en plataformas como TikTok, donde su marca personal, "Concrete Boys", resuena con fuerza como un filtro para seguir las últimas tendencias y primicias del mercado.

La vigencia de una alianza con proyección a largo plazo

Demostrando que el éxito de una colaboración no está sujeto únicamente a la novedad, el proyecto de Dua Lipa con PUMA mantiene una relevancia constante y en crecimiento a pesar de haber comenzado en 2021. Desde el lanzamiento inicial de su colección Flutur, la artista ha sido fundamental para revitalizar la línea lifestyle femenina de la marca con diseños que evocan la estética de los años 2000, incorporando acabados metálicos y el distintivo motivo de la mariposa. En la actualidad, durante 2025, la colaboración se expande con nuevos modelos de la serie Speedcat, como el “Haute Coffee” y el “Royal Blue”, inspirados en el diseño retro de las carreras.

A pesar de su antigüedad, el proyecto sigue suscitando interés, con un aumento del 24% en las búsquedas, lo que subraya la solidez de la alianza y su contribución estratégica a la presencia de PUMA en el mercado global. La continua visibilidad de Dua Lipa en los circuitos de la moda y la música asegura que esta colaboración siga siendo un pilar estable en la estrategia de la marca, confirmando que la autenticidad y el compromiso a largo plazo son ingredientes clave para perdurar en un sector que avanza a gran velocidad.

En este sentido, como subraya Paula Guerola, directora de comercio digital para Iberia en JD Sports, estas colaboraciones han trascendido la mera función de mercadeo para convertirse en un verdadero barómetro de la cultura contemporánea. El consumidor de hoy, según explica, no adquiere simplemente un par de zapatillas, sino que compra una narrativa, una estética y un estilo de vida que le conecta con un movimiento más amplio. Plataformas de consumo de contenido como TikTok han amplificado este fenómeno, transformando cada lanzamiento en un evento de alcance global, y es esta energía palpable la que sigue impulsando las cotas del mercado.