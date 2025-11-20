El Almendro inaugura su primera pop-up en Gran vía

El Almendro, la marca líder de turrón tradicional de España inaugura su primera pop-up navideña en pleno corazón de Madrid, en Gran Vía 46. Un espacio único y efímero donde la magia, la tradición y el sabor se unen para celebrar estas fechas tan especiales.

Del 1 al 14 de diciembre, en horario ininterrumpido de 10:30h a 21:30h (domingos hasta las 21:00h), los seguidores de la marca podrán vivir una experiencia que despierta recuerdos y emociones: volver a disfrutar las Navidades de siempre.

La tienda está planteada como un rincón con el que volver a disfrutar las Navidades de siempre. En este espacio los consumidores podrán encontrar, los clásicos de El Almendro, como sus icónicos turrón duro y blando, en su formato tradicional y también en el más innovador. Además, se ofrecerán degustaciones de sus emblemáticos productos en su versión más mini (los Mini bits).

«El Almendro es mucho más que una marca: es el sabor de la Navidad en los hogares españoles. Desde hace generaciones, nuestros turrones han formado parte de momentos únicos, llenos de sabor y tradición. Hoy inauguramos esta pop-up para estar más cerca del consumidor, ofreciendo una experiencia que evoca nuestros sabores emblemáticos y la esencia que nos ha hecho perdurar en el tiempo», afirma María Herranz, directora de Marketing de Delaviuda Confectionery Group.

Un calendario de Adviento pensado para disfrutar

Además, como parte de la experiencia, el espacio de El Almendro cuenta con un calendario de Adviento que sorteará entre los asistentes diferentes obsequios. Por cada compra, los consumidores recibirán un rasca y, en caso de resultar premiados, podrán abrir una de las casillas del gigante calendario de Adviento destapando la sorpresa.

El Almendro te espera en Gran Vía 46 para vivir la Navidad como siempre. Hasta el 14 de diciembre, disfruta de sus productos más emblemáticos y participa en el calendario de Adviento.