Nota de prensa Marcas

McDonald’s anuncia una nueva colaboración con “Super Mario Galaxy: La Película”
McDonald’s anuncia una nueva colaboración con “Super Mario Galaxy: La Película”

Por Redacción - 25 Marzo 2026

Reforzando su estrategia de conectar con la cultura pop, McDonald’s anuncia una alianza histórica con Super Mario Galaxy: La Película. La marca refuerza una vez más su posicionamiento como destino familiar, creando por primera vez una experiencia exclusiva e intergeneracional: el Happy Meal® de Super Mario Galaxy: La Película para niños y un menú exclusivo de Super Mario Galaxy: La Película para adultos.

El lanzamiento, que se celebra hoy 24 de marzo de 2026, está muy próximo al estreno mundial en cines de la película, que llegará a las salas a partir del 1 de abril de 2026.

Una colaboración diseñada para reunir a niños y adultos alrededor de la misma mesa

Con el menú para adultos, McDonald's crea una activación única para permitir que las familias conecten a través de su pasión compartida. La marca demuestra una vez más que es un lugar donde todo un mundo puede cobrar vida entre bocado y bocado, sin importar la edad.

Álvaro Miguel, Chief Marketing Officer de McDonald’s España, ha afirmado que "en McDonald's creemos que no hay límite de edad para divertirse y redescubrir la magia de la infancia. Esta colaboración, que hunde sus raíces en la cultura pop, une a dos iconos mundiales para crear una experiencia lúdica para todas las generaciones.".

Super Mario Galaxy: La Película x McDonald’s: dos menús exclusivos para sumergirse en el universo de la película

Para llevar a un viaje único a todos los fans a través del sabor, McDonald’s lanza el Menú Super Mario Galaxy: La Película, que estará disponible en todos los restaurantes de la compañía en España y en las principales plataformas de delivery el 24 de marzo, con un packaging exclusivo inspirado en la estética visual de la película. El menú incluye una hamburguesa Big Mac®, Cuarto de Libra, McRoyal® Deluxe, McPollo, CBO o a los 9 McNuggets®, junto a sus patatas y su bebida. Además, se incluye una moneda dorada de colección con cada compra del menú de adulto. Cada moneda presenta un elemento icónico de la película: el huevo de Yoshi, un Destello, la Flor de Fuego o el libro de Estela. Para aumentar la diversión, McDonald's ha escondido 5 monedas rojas en algunos menús (en lugar de la dorada) que ofrecen un viaje para cuatro personas a Universal Orlando Resort para vivir la experiencia de SUPER NINTENDO WORLD™.

De forma adicional se lanzarán tres nuevos productos, las Cheesy Stars, estrellas doradas rellenas de queso fundido, crujientes por fuera y cremosas por dentro. Puedes conseguirlas en formatos de 4 y 6 unidades y también como sharebox de 10 Cheesy Stars + 10 McNuggets. Salsas Power-Up: Tres salsas en un solo power-up: cremosa de champiñones, jalapeño picante y la salsa infinity. Y el McFlurry Cometa: helado cremoso con crujientes palomitas de caramelo y caramelo de palomitas.

Los niños también disfrutarán con el Happy Meal® de Super Mario Galaxy: La Película, que ofrece una línea exclusiva de 12 personajes coleccionables de la película. Cada figura viene con un clip articulado que permite colgarla en la mochila como llavero o colocarla en su propio soporte de exhibición. Además, la experiencia se expande al mundo digital con una actividad de "elige tu aventura" disponible al escanear el código QR del empaque de cada juguete. Finalmente, durante esta licencia, habrá una edición especial en Happy Meal Readers: La gran aventura de Mario, un exclusivo libro estilo cómic, que busca inspirar la pasión por la lectura entre los más pequeños.

Como novedad se lanza un nuevo postre, naranja cortada en cuartos. Introduce una nueva fruta de temporada de la mano de Florette, reafirmando la voluntad de la compañía por ofrecer frutas y verduras dentro de su menú infantil. Para destacarla, customiza el packaging de esta nueva fruta.

Ambos menús estarán disponibles a partir del 24 de marzo en todos los restaurantes McDonald's en España, a través de Pide y Paga, McDelivery y la app MyMcDonald’s.

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