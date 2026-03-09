FOREO & H&M anuncia su integración en el programa de fidelidad de H&M en cinco mercados europeos clave

FOREO, la marca líder en cuidado facial y tecnobelleza, anuncia su integración en el programa de fidelidad de H&M en cinco mercados europeos clave: España, Francia, Italia, Portugal y Bélgica.

Esta colaboración, gestionada desde los mercados españoles, permitirá a FOREO conectar con millones de usuarios y empleados del gigante sueco Hennes & Mauritz (H&M), reforzando el compromiso de ambas compañías por ofrecer experiencias de valor añadido e innovar dentro del ecosistema retail europeo.

Durante este mes de marzo, los miembros del programa de fidelización de H&M podrán acceder a beneficios exclusivos asociados a FOREO a través de sus plataformas digitales. Además, FOREO y H&M trabajarán en nuevas dinámicas y formatos de activación a lo largo de 2026. El enfoque progresivo de la colaboración permitirá ampliar su impacto y reforzar la relación con una comunidad europea altamente activa.

Una alianza estratégica para consolidar posicionamientos

Para FOREO, la integración en el ecosistema de H&M representa una oportunidad para conectar con una audiencia amplia, consolidada y comprometida, reforzando su presencia en el retail europeo.

Marta Panera, Global Marketing Director de FOREO, destaca:“Esta colaboración con H&M marca un hito muy significativo para FOREO. Formar parte de su programa de fidelidad nos permite acercar nuestra visión de la belleza tecnológica a millones de usuarios en Europa. Estamos encantados de unir fuerzas con una marca tan influyente y con un espíritu innovador tan afín al nuestro. Esta alianza no solo refuerza nuestra presencia en mercados clave, sino que amplía las posibilidades de ofrecer experiencias relevantes, diferenciales y realmente valiosas para los consumidores.”

Por su parte, H&M amplía su programa de fidelidad incorporando una marca reconocida por su innovación, diseño y liderazgo en el cuidado tecnológico de la piel.