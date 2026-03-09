Noticia Marcas

Solo una de cada cinco agencias ha integrado la IA en todos sus canales
No obstante, el 93% de las marcas y el 94% de las agencias están de acuerdo en que la IA mejora la personalización en el marketing

Por Redacción - 9 Abril 2026

StackAdapt, ha publicado “El Estado de la Personalización en el Marketing Digital”, un nuevo informe de investigación elaborado en colaboración con Ascend2 y en el que se examina cómo las marcas y las agencias están utilizando la personalización en la actualidad, qué les frena y cómo la inteligencia artificial y la coordinación multicanal están dando forma a la próxima fase del marketing personalizado.

El estudio revela que la práctica totalidad de las agencias encuestadas, el 99%, cree que la personalización en el marketing digital impulsa directamente el crecimiento de los ingresos de los clientes. Pero para el 77 % de los profesionales del marketing de las agencias cuantificar y comunicar los resultados de las campañas de marketing personalizadas sigue siendo un reto.

Del informe también se desprende que el 93% de las marcas y el 94% de las agencias coinciden en que la IA está mejorando la personalización, pero la realidad es que solo una de cada cinco declara que la ha integrado plenamente en todos los canales.

El estudio, realizado por StackAdapt entre 450 profesionales de marketing en Canadá y Estados Unidos, con el fin de analizar las tendencias del sector a nivel global y su extrapolación a Europa, poniendo de manifiesto que, aunque la personalización es ahora una prioridad fundamental del marketing, la mayoría de las organizaciones aún se encuentran en una fase temprana de su ejecución. Y es que una conclusión principal de la investigación es que los datos fragmentados, las herramientas desconectadas y las mediciones limitadas siguen impidiendo que los equipos conviertan las estrategias de personalización en un impacto escalable y multicanal.

Casi la mitad de las agencias señalan la unificación de datos, la optimización creativa impulsada por la IA y la coordinación entre canales como los avances que más influirán en la personalización en los próximos dos o tres años.

A pesar de estos retos, la inversión se está acelerando

El 87% de las marcas tiene previsto aumentar su gasto en personalización en 2026, pero solo un pequeño porcentaje está activando tácticas probadas y de alta intención o ampliando la personalización más allá de los canales propios.

"Para llevar la personalización más allá de lo táctico, el marketing debe pasar de pensar canal por canal a diseñar experiencias coordinadas que acompañen al cliente a lo largo de su recorrido en todos los puntos de contacto", ha afirmado Antonio Velasco, director de Ventas para España de StackAdapt. “Ese cambio es algo que estamos viendo de primera mano, ya que cada vez más marcas y agencias recurren a StackAdapt para reunir esas capacidades en un solo lugar”.

El informe “El Estado de la Personalización en el Marketing Digital” se basa en el creciente conjunto de investigaciones basadas en conocimientos de StackAdapt, incluido su reciente informe “El Estado de la Publicidad Programática en 2026”, que exploraba cómo la inteligencia artificial, la medición y la consolidación tecnológica están redefiniendo el rendimiento del marketing moderno.

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