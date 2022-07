TikTok ya ha superado y con diferencia a YouTube entre el "público infantil" y juvenil

Primero, la televisión conquistó al público infantil. Sentarse al volver del colegio con la merienda delante de la pequeña pantalla era casi como un ritual de vida, tanto que durante los 90 era el elemento recurrente para análisis en profundidad de cómo la tele estaba atontando a la infancia.

Luego, llegó YouTube. Hace unos años, si se iba a un restaurante que estuviese lleno de familias, no era complicado encontrarse a unos cuantos niños con un smartphone y viendo algún contenido en la red de vídeos. Su entretenimiento pasó a estar dominado por los youtubers e incluso YouTube creó los grandes éxitos de audiencia que luego saltaban a otros canales – desde los Cantajuegos a Masha y el oso – y que lograban un elevado impacto. Las televisiones tradicionales ya no tienen programación infantil como antes, por mucho que cada cierto tiempo aparezcan protestas y movimientos que lo reclaman, porque directamente los niños ya no usan esos canales para consumir contenidos.

El poder de YouTube en el segmento infantil se convirtió en tan elevado que se abrieron nuevas dudas y cuestiones, tanto que acabó apareciendo la versión infantil para segmentar contenidos y evitar que estuviesen expuestos a aquello que no estaba destinado para ellos.

Ahora, sin embargo, el reinado de YouTube como gran epicentro del entretenimiento de la infancia podría estar también en cuestión. Su tiempo se está viendo eclipsado por el tirón de TikTok. Tanto niños como adolescentes pasan ya más tiempo viendo contenidos en TikTok que en YouTube.

Eso es lo que dicen los datos que ha recopilado Qustodio para TechCrunch. La información de muestra parte de los patrones de navegación de 400.000 familias que usan una herramienta de control parental a nivel global. A partir de junio de 2020 arrancó una tendencia que llevó a que la línea de ocio cambiase. Desde entonces y hasta ahora, entre el público de 4 a 18 años el tiempo que se destina a TikTok supera a YouTube.

En junio de 2020 - los datos son, sin embargo, compartidos ahora - este público empezó a destinar una media de 82 minutos al día a contenidos en TikTok, frente a los 75 de media diaria que dedicaban a ver vídeos de YouTube, La separación ha ido aumentando desde entonces, haciéndose más abrupta. A finales de 2021, el tiempo medio de TikTok estaba ya en los 91 minutos día, frente a los 56 que se llevaba YouTube.

Por supuesto, también pasan más tiempo en TikTok que en Disney+ (47 minutos), Netflix (45 minutos) o incluso Twitch (20).

Lo que ocurre en España

Lo interesante de esta información es que el estudio ha separado los datos por varios países y uno de ellos es España. Por tanto, se puede extraer un baremo de lo que ocurre de forma específica en este mercado.

La tendencia global también se replica aquí. Aunque el tiempo de visionado de vídeos en YouTube subió de 2019 a 2020 (como hizo también a nivel global), después cayó en 2021. En 2019, la media de tiempo diaria era de 46 minutos, 54 en 2020. En 2021, niños y adolescentes pasaron a estar una media de 41 minutos al día viendo vídeos de YouTube.

Frente a ello, TikTok ha llevado una tendencia al alza todo el tiempo. En 2019, eran unos escasos 31 minutos diarios. En 2020 ya eran 65 y en 2021 se cerró con 80 minutos al día. Es una hora y media. Y, aunque está por debajo de la media global (91 minutos) y del país con la cifra más alta (Reino Unido, 102 minutos), es ya una cantidad de tiempo reseñable.

Lo que suponen estas cifras

¿Qué implican los datos? Según apuntan en TechCrunch, las cifras dejan claro que YouTube está perdiendo a la Generación Z - al menos, añadimos, a la parte más joven de este grupo - y de forma definitiva a la llamada Generación Alfa. Los Alfa son los nacidos en la década de los 10, hijos ya de los millennials de más edad.

El problema de TikTok con los menores

TikTok es consciente que un gran porcentaje de sus usuarios son menores de edad. Al igual que también saben que a muchos padres y tutores les preocupa la seguridad y privacidad de los menores a su cargo. Por eso, cualquier medida o cambio que ayude a protegerlos será siempre bien recibida. Las medidas de seguridad de una red social así tienen que estar preparadas tanto para proteger a los menores de otros usuarios mayores de edad como para garantizar que los menores no cometen abusos contra otras personas de su misma edad.

Estos cambios aplicados en los perfiles cuyos usuarios tienen edades comprendidas entre los 13 y 15 años son en cierta medida muy necesarios, porque muchos usuarios no son conscientes de los riesgos que supone estar expuestos en internet de forma pública. Destacar entre ellos, las cuentas privadas por defecto para menores, comentarios limitados, etc... Cabe recordar que según los términos y condiciones de la propia red social, los menores de 13 años no pueden registrarse. Por ese mismo motivo, se reservan el derecho a eliminar cualquier perfil que se registre en la red social sin llegar a cumplir esa edad mínima. Sin embargo, la dejadez y pasividad de muchos padres hacen que el acceso de menores a esta red social a través de los móviles de sus progenitores no tenga aplicada dichas limitaciones y restricciones de seguridad.