Más allá del cuadrilátero: Cómo La Velada del Año de Ibai está transformando el Patrocinio de Marcas

Lo que comenzó en 2021 como un desafío amistoso entre creadores de contenido, Reven y ElMillor, ha trascendido las expectativas, transformándose en un evento híbrido que fusiona el deporte, la música en vivo y una producción audiovisual de primer nivel, alcanzando a millones de aficionados globalmente a través de Twitch. Cinco años en el ámbito digital pueden parecer una eternidad, un lapso donde plataformas y formatos se reinventan incesantemente, y las audiencias cambian a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, en medio de esta evolución constante, La Velada no solo ha logrado mantenerse relevante, sino que se ha consolidado como uno de los acontecimientos más anticipados del calendario digital, con una presencia híbrida que combina el impacto presencial con una retransmisión masiva.

Considerada por muchos como la “Super Bowl del streaming hispano”, su ascenso no es fruto de la casualidad, sino de una estrategia meticulosa que capitaliza las nuevas formas de consumo cultural. Este evento es una inmersión profunda en la psique de la audiencia moderna, un espectáculo en vivo que, transmitido exclusivamente por Twitch, está redefiniendo los paradigmas del entretenimiento digital a escala mundial.

La trayectoria de La Velada del Año, desde su inicio en 2021, es un testimonio de ambición y escalada progresiva. Aquella primera edición, un experimento en el WiZink Center de Madrid con una asistencia limitada, capturó a más de 1.5 millones de espectadores en Twitch, sentando las bases de lo que se convertiría en un fenómeno. El evento ha migrado a escenarios icónicos como el Pabellón Olímpico de Badalona, el Metropolitano y el Santiago Bernabéu, y este año aterriza en el Estadio de La Cartuja en Sevilla. La presencia continua de figuras como Viruzz, que regresa al ring por cuarta vez, añade una capa de narrativa y continuidad poco común en el vertiginoso mundo digital. Viruzz, al igual que un “Rocky digital”, simboliza la reinvención constante y la tenacidad. Esta continuidad ha forjado una trama coral con memoria, emociones acumuladas y personajes auténticos que evolucionan frente a una audiencia que no es un mero espectador, sino un participante activo en la historia. Esta profunda conexión emocional con el público es, quizás, el activo más valioso que La Velada ha cultivado.

La Velada del Año ha demostrado categóricamente que la televisión lineal ya no es el epicentro para una generación entera.

Su emisión exclusiva en Twitch no solo rompe récords de audiencia año tras año, sino que se erigió el año pasado como el evento particular más visto en la historia de la plataforma, con 3.8 millones de espectadores simultáneos, y se ha consolidado como la serie de mayor éxito. Más allá de las cifras, la retransmisión en Twitch es una experiencia colectiva, un contenido en tiempo real que convierte a la comunidad en coprotagonista oficial. Twitch trasciende su función de mero canal; es el estadio virtual del siglo XXI, el lugar donde la magia acontece y la comunidad converge, sin barreras de entrada. Esta plataforma se ha convertido en el lienzo perfecto para un evento que prospera en la inmediatez y la interactividad.

Lo que nació en España ha trascendido sus fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global que celebra a toda la comunidad hispanohablante. La inclusión de creadores de contenido de América Latina, como El Mariana, y la participación de figuras internacionales como el actor y cantante Will Smith en 2024, o artistas de la talla de Bizarrap, Duki, Eladio Carrión, Nicki Nicole, Ozuna, Julieta Venegas o Grupo Frontera, son indicadores claros de una estrategia de expansión cuidadosamente diseñada. Ibai ha expresado abiertamente su intención de llevar futuras ediciones a Latinoamérica e incluso a Estados Unidos, adaptando el formato con talentos locales para consolidar una comunidad verdaderamente global. Su reiterada afirmación de que “la comunidad hispanohablante es la más fuerte del mundo” no es una mera declaración, sino una visión que está materializando con cada edición de La Velada.

El papel de las marcas en la Velada del Año

Cuando el ecosistema publicitario parece mostrarse especialmente saturado e intrusivo, marcas como Revolut, Alsa, Spotify, Coca Cola, VICIO, Infojobs, Nothing, CeraVe, Mahou o Maxibon no solo exhiben su presencia, sino que se integran de manera orgánica en el contenido, adoptando el tono y los códigos propios de esta generación.

Para las marcas que aspiran a conectar con la Generación Z, La Velada del Año se presenta como un auténtico paraíso, un espacio donde el patrocinio se convierte en parte intrínseca del espectáculo.

Este nuevo enfoque ha permitido que las campañas no solo se difundan masivamente, sino que se transformen en memes y temas de conversación dentro de la comunidad, logrando millones de impactos orgánicos. El resultado es una conexión emocional más fuerte con el público y una percepción positiva de marca que los formatos publicitarios tradicionales difícilmente alcanzan. Se trata de una nueva forma de hacer publicidad: auténtica, integrada y no intrusiva.

Para las marcas, La Velada del Año no es solo un evento más; es una plataforma única para conectar de manera genuina con audiencias masivas, especialmente con la Generación Z. A diferencia de los canales convencionales, ofrece una vía orgánica y creíble para generar impacto real. Lo que la convierte en una pieza clave en las estrategias de marketing actuales son los pilares que Ibai Llanos y su equipo han construido con gran acierto.

La magnitud de la audiencia y los récords de visualización que bate cada año en Twitch son por sí solos un atractivo comercial inigualable. Millones de espectadores sintonizan simultáneamente, superando incluso a eventos deportivos o televisivos tradicionales. Pero no se trata solo de cantidad: la calidad de la atención es notable. Las marcas no irrumpen; se integran. Lejos de ser publicidad invasiva, su presencia se funde con el espectáculo, utilizando el lenguaje y los códigos de la comunidad digital. Así, las campañas no solo se ven, sino que se comentan, se viralizan y se convierten en parte activa de la experiencia.

Este tipo de integración estratégica genera una afinidad emocional difícil de replicar. El público no percibe que le están vendiendo algo: siente que la marca forma parte de algo que disfruta.

Otro factor clave es la relevancia generacional y cultural. La Velada está diseñada por y para la Generación Z y los jóvenes millennials, un público que suele rechazar la publicidad tradicional y valora profundamente la autenticidad. Las marcas que participan en el evento demuestran entender esta lógica, posicionándose como cercanas, modernas y culturalmente relevantes. Esto no solo refuerza la imagen de marca, sino que crea un puente de confianza con los consumidores del futuro.

Además, su impacto va mucho más allá del mundo digital o de los beneficios monetarios. La Velada genera una narrativa cultural poderosa, desde los meses previos de preparación de los participantes hasta el efecto económico y social en las ciudades sede. En 2023, por ejemplo, la edición en Madrid elevó la ocupación hotelera en un 80% ese fin de semana y dinamizó el comercio local en toda la zona. Pero más allá de los datos, el verdadero valor reside en su capacidad para activar comunidades, inspirar historias y consolidar un fenómeno que celebra la superación, la creatividad y el entretenimiento compartido. Asociarse con La Velada no es solo una apuesta por la visibilidad: es una inversión en relevancia cultural, en conexión emocional y en futuro.

La Velada del Año 5 promete romper todos los récords y ya tiene fecha confirmada

Se celebrará el sábado 26 de julio de 2025 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. Esta edición marcará un hito al ser la primera que se realiza en horario nocturno, con los combates comenzando a las 20:00 (hora de España) / 15:00 (hora de Argentina) y extendiéndose posiblemente hasta las 03:00 de la madrugada. En cuanto al formato, se regresa a la esencia original: siete combates uno contra uno entre creadores de contenido hispanohablantes, dejando atrás los enfrentamientos múltiples de ediciones pasadas.