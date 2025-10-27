Nota de prensa Patrocinios

KitKat y Pato O’Ward encienden la pasión por la F1
29 Octubre 2025

La emoción por la velocidad y la adrenalina llega a México de la mano de KitKat®, la marca de chocolates en barra número uno de Nestlé en el mundo. La marca se convierte en el chocolate oficial de la Fórmula 1, tanto a nivel global como en México, fusionando la pasión por el deporte con su característico sentido del humor y la tradición de disfrutar momentos de pausa.

Desde 2024, KitKat, ha sido parte fundamental de la trayectoria de Pato O’Ward, quien aseguró el subcampeonato de Indycar Series en 2025, siendo su mejor desempeño hasta ahora. Además, como piloto reserva de la escudería McLaren, salió a pista durante la primera práctica del Gran Premio de México 2025, luciendo el patrocinio de KitKat® en su casco de seguridad. Esta colaboración reafirma el compromiso de la marca de apoyar y visibilizar el talento mexicano que inspira a nuevas generaciones.

“En KitKat® estamos orgullosos de acompañar a Pato y a todos los fans mexicanos en la emoción de la Fórmula 1®. Creemos firmemente en respaldar el talento nacional y celebrar cada logro que eleva el nombre de México. Cada gran momento en la pista merece un break, y nos entusiasma compartir la velocidad, la adrenalina y el orgullo mexicano junto a todos los aficionados.” comentó Ricardo Bassani, Vicepresidente de Chocolates Nestlé en México.

Para calentar motores antes del fin de semana más esperado para los fanáticos del automovilismo, KitKat® se unió a Pato O’Ward en una experiencia única. La activación en Parque Toreo reunió a más de 2,000 entusiastas, creando un ambiente lleno de adrenalina y emoción. Este evento ofreció a los participantes la oportunidad de interactuar de cerca con el piloto, celebrar el talento nacional y disfrutar del inconfundible sabor de KitKat® en sus variedades original, dark y milk.

"Vivir esta experiencia con mis fans ha sido increíble. Sentir su energía y apoyo es algo que me motiva enormemente. Tener a KitKat® a mi lado resalta la importancia de celebrar juntos cada momento, y me recuerda que, en cada carrera un merecido break es esencial” mencionó Pato O’Ward, piloto de Arrow McLaren.

Con este emocionante evento, KitKat® reafirma su compromiso de celebrar el talento mexicano y acompañar a los aficionados en cada vuelta de la competencia. La marca invita a todos a disfrutar de un merecido break, recordando que cada gran momento en la pista es digno de ser saboreado.

