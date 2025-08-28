Noticia Redes Sociales

Un internet menos humano: Por qué la gente abandona Facebook por el refugio humano de Reddit y Discord
GrowthOps advierte a las marcas sobre la crisis de confianza y el imperativo de volver a poner lo social en las redes mediáticas
Por Redacción - 1 Octubre 2025

La profunda metamorfosis que experimentan las plataformas sociales, un cambio que se ha intensificado notablemente en el último ciclo ha desvelado una crisis estructural de autenticidad.

El reciente análisis de GrowthOps, articulado bajo la significativa premisa de "Poner lo social de nuevo en las redes sociales", funge como un diagnóstico incisivo de cómo el propósito inicial de estos instrumentos digitales, concebidos para fomentar la conexión personal y genuina, ha sido sistemáticamente coartado por la implacable lógica algorítmica y una inundación de contenido artificial. La realidad actual de las redes es una crónica de desconfianza que se profundiza y una menguante interacción humana, una situación donde el tiempo dedicado a revisar publicaciones de la red de contactos primarios ha experimentado una reducción drástica en gigantes de la talla de Facebook e Instagram entre 2023 y 2024. Este desplazamiento de lo personal en favor de lo mediático y publicitario es la manifestación más elocuente de la deshumanización progresiva de la experiencia central del usuario.

El epicentro de esta turbulencia digital es el colapso de la confianza. Un porcentaje abrumador de consumidores, que supera el 80% en mercados clave como Australia y Nueva Zelanda, confiesa su escepticismo ante la información que consumen, un recelo que se extiende sin distinción a los mensajes patrocinados por figuras de influencia. Esta estadística no es un simple dato, sino el testimonio de un cansancio colectivo frente a narrativas hiperproducidas y la publicidad que simula ser orgánica.

El público de hoy busca la verdad en la sencillez, prefiriendo de manera categórica el Contenido Generado por el Usuario (UGC) sobre las piezas pulidas y de corte corporativo. Esta exigencia de realidad es una advertencia directa a las marcas, urgiéndolas a revaluar su estética comunicacional y su tono, inclinándose hacia lo accesible, lo imperfecto y aquello que resulte profundamente identificable con la experiencia vital diaria de las personas. La creación de una conexión emocional duradera se ha vuelto una divisa más valiosa que el alcance efímero.

De forma simultánea, la irrupción masiva de cuentas falsas y lo que la industria ha denominado el "AI slop" —contenido de escasa calidad o generado de manera superficial por la inteligencia artificial— está actuando como un diluvio tóxico en las líneas de tiempo, deteriorando la calidad de la interacción y pulverizando la credibilidad. Los esfuerzos de plataformas como Facebook, que se ven obligadas a erradicar miles de millones de cuentas fraudulentas en periodos trimestrales, ilustran la magnitud del desafío.

Búsqueda de la Verdad: Por qué la gente abandona Facebook por el 'refugio humano' de Reddit y Discord

La suposición de que una porción considerable de los usuarios activos podría no ser enteramente humana subraya una predicción escalofriante, sintetizada por Chris Greenough de GrowthOps: "El internet se siente menos humano porque, en muchos sentidos, lo es". Esta intromisión de lo artificial, aunada a la disminución de los espacios de encuentro físicos tradicionales, ha provocado un éxodo silencioso de usuarios hacia comunidades más acotadas y especializadas, como Reddit y Discord. En estos refugios digitales, la conversación se percibe como más regulada, auténtica y, crucialmente, humana. Que un porcentaje relevante de la Generación Z en Estados Unidos recurra a compañeros virtuales de inteligencia artificial para la interacción social, es un síntoma inequívoco de esta búsqueda de consuelo y conexión en un ecosistema digital que se percibe cada vez más frío y distante.

Ante esta profunda despersonalización, el informe de GrowthOps no se limita a la diagnosis, sino que propone una estrategia de regeneración digital. El planteamiento es claro: la identidad de marca debe trascender la mera presentación de producto. La clave es "entretener, no solo explicar", lo que implica adoptar una visión de producción análoga a la de un showrunner, elaborando narrativas seriadas y con personajes que cimenten una resonancia emocional en el tiempo, una táctica que ha demostrado ser considerablemente más rentable a largo plazo. Se hace imperativo un "retorno al tacto humano" a través de la organización de eventos físicos y experiencias offline, sirviendo como anclajes que materialicen la identidad digital de la marca, transformando seguidores pasivos en participantes activos.

Además, la delegación de autoridad creativa a los empleados emerge como un motor de confianza, aprovechando la mayor credibilidad que el público tiende a otorgar a un trabajador de primera línea sobre la figura del ejecutivo o el influencer patrocinado. Es fundamental, asimismo, construir campañas con miras a la emoción en lugar de la conversión inmediata, permitiendo que la resonancia narrativa madure y genere un retorno de inversión más lento, pero intrínsecamente más sólido y sostenible. En el aspecto técnico, la adaptación al descubrimiento por IA, mediante la optimización para motores generativos (GEO), se establece como una competencia esencial para garantizar la visibilidad futura, siempre manteniendo la prioridad en la resonancia humana del mensaje, asegurando que la tecnología sirva al propósito social y no lo opaque. El desafío final para las marcas reside en recuperar la voz cercana y el diálogo bidireccional que se perdió en la carrera por el engagement masivo y las métricas superficiales.

