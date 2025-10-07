TikTok Shop cumple su primer año con más de 12.000 tiendas españolas operando en la plataforma

La evolución del comercio electrónico ha encontrado un nuevo epicentro en España de la mano de TikTok, una plataforma que ha trascendido su identidad original para consolidarse como un motor de descubrimiento y compra para sus 23,4 millones de usuarios en el país.

Justo en el día de hoy, 15 de octubre de 2025, TikTok Shop conmemora su primer aniversario, marcando un hito significativo en la fusión del entretenimiento con la adquisición de productos, una experiencia que se desarrolla íntegramente dentro de la aplicación. Esta integración única no solo simplifica el proceso de compra, sino que también establece una conexión más directa y auténtica entre la comunidad y las marcas, especialmente impulsando el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y el comercio de proximidad.

Los resultados presentados por Irene Salido, directora de Negocio de Belleza de TikTok Shop España, durante el evento de aniversario en Madrid, reflejan un impacto tangible en el sector. En solo doce meses, más de 12.000 tiendas españolas han adoptado TikTok Shop, un número que subraya la confianza del tejido empresarial local en esta vía para alcanzar nuevos públicos y dinamizar sus ventas. Este ecosistema ha demostrado ser particularmente efectivo en la generación de interacciones en tiempo real, evidenciado por las más de 15.000 sesiones mensuales de LIVE Shopping, lo que se traduce en unas 500 retransmisiones diarias. Este formato en vivo se ha erigido como un poderoso catalizador de la confianza, permitiendo a las marcas un diálogo instantáneo y genuino con sus consumidores. Paralelamente, la plataforma ha registrado un crecimiento exponencial en la efectividad del vídeo corto con enlace comprable, cuyas ventas se han multiplicado por cuatro entre abril y septiembre de 2025, afianzando este formato como un canal decisivo para el descubrimiento y la compra inspirada.

Un caso paradigmático de la influencia de esta nueva forma de comercio reside en un producto tradicional español: el aceite de oliva. La plataforma ha facilitado la venta de más de 20.000 botellas de este producto, demostrando su capacidad no solo para impulsar tendencias globales, sino también para revitalizar la comercialización de artículos locales y tradicionales. Esta tracción se apoya en el comportamiento intrínseco de los usuarios, ya que un notable 64% afirma haber descubierto productos o servicios nuevos en TikTok durante el último mes, y un significativo 88% se siente inspirado por el contenido de las PYMES en la aplicación para apoyar y comprar en el comercio de su zona. En este contexto, el contenido orgánico y el entretenimiento se han convertido en la columna vertebral del apoyo a las empresas locales, siendo el 81% de las PYMES encuestadas las que reconocen que la plataforma ha sido esencial para captar nuevos clientes.

Irene Salido enfatizó que este fenómeno se conoce como Discovery Commerce, señalando un cambio fundamental en el paradigma de compra. El entretenimiento, la inspiración y el descubrimiento han tomado el relevo como los principales impulsores de las decisiones de adquisición, transformando a TikTok Shop en algo más que un simple canal de ventas; se configura como un ecosistema que revoluciona la industria. Este modelo ofrece una experiencia eficiente, interactiva y, sobre todo, entretenida, permitiendo que la compra se inicie con la inspiración en el feed "Para ti" y concluya con la entrega en el hogar, todo sin salir de la plataforma. Este éxito rotundo en España, según Salido, es la prueba irrefutable de que el comercio electrónico impulsado por el descubrimiento no es una moda pasajera, sino el futuro del sector.

La trascendencia de esta herramienta se ilustra con claridad a través de las voces de quienes la utilizan a diario. Mar Sánchez, cofundadora de Wild Rain Cosmetics, compartió cómo TikTok Shop ha sido clave para una expansión sin precedentes, llegando a registrar ventas de hasta 3.000€ en una sola emisión en directo. Actualmente, la plataforma genera un 30% de su facturación total y ha permitido a la marca conectar eficazmente con un público objetivo de mujeres de 35 a 50 años, rompiendo barreras de edad preconcebidas. Sánchez fue categórica al afirmar que el nivel de visibilidad y éxito alcanzado no habría sido posible sin la apuesta decidida por TikTok. En el ámbito de la moda, María Fernández, responsable de TikTok en It's Lava, destacó el valor de las sesiones de LIVE Shopping, que han propiciado el rápido agotamiento de productos. Para It's Lava, la capacidad de la plataforma para crear una conexión instantánea y ver cómo un accesorio se agota en minutos demuestra su poder para marcas especializadas. Por su parte, Cris Ocejo, una creadora de contenido centrada en moda para TikTok Shop, resaltó la importancia capital de la autenticidad para generar confianza y engagement. Ocejo explicó que su experiencia le ha permitido profesionalizar su pasión, actuando como un puente entre la inspiración que ofrece a su comunidad y el acto final de la compra, donde la veracidad de sus recomendaciones es el activo más valorado por sus seguidores.