Francisco Rionda elegido presidente de la Asociación Española de Anunciantes

Francisco Rionda, director general de Desarrollo y Nuevos Negocios de Alsea Iberia, ha sido elegido hoy presidente de la Asociación Española de Anunciantes (aea) en el primer Consejo Directivo del ejercicio 2025-2026 que ha tenido lugar tras la reciéncelebrada 60 Asamblea General de la aea.

Rionda sustituye en el cargo a Javier López Zafra (L`Orèal) quien deja la presidencia tras habercumplido el máximo tiempo que permiten los estatutos de la asociación.Rionda ha agradecido la confianza recibida por los asociados en su mandato, para representar alas 255 empresas y más de 600 marcas que se integran en la asociación, ha dado las gracias atodos los asociados y, muy especialmente, a todos los miembros del Consejo Directivo y delComité Ejecutivo.

Asimismo, en esta Asamblea se ha renovado el Consejo Directivo que designa al ComitéEjecutivo y define el plan de acción. El Consejo ha quedado constituido por las siguientescompañías: Alsea, BP Oil España, Banco Santander, CaixaBank, Calvo, Campofrío Food Group, CentralLechera Asturiana Corporación Peñasanta Alimentaria, Coca-Cola, Danone, El Corte Inglés,Endesa, Ferrero Ibérica, Gallina Blanca, Henkel Ibérica, Hyundai, Iberdrola, Iberia, Idilia Foods,ING, L'Orèal España, LG Electrónics, Mahou San Miguel, McDonald's España, Masorange,Moeve, Naturgy, Nestlé España, Nintendo Ibérica, Procter&Gamble España, Repsol, SamsungElectronics Iberia, Telefónica, Unilever, Visa y Vodafone España.

Como representante de los socios colaboradores, SCOPEN, y del Consejo Asesor, Félix Muñoz.Durante la asamblea se ha dado la bienvenida a 18 nuevos socios, 11 de número: Allianz,Aquaservice, Avoris, Bizum, Calvo, Famosa, Grupo Choví, Loterías (SELAE), Portaventura, Trivagoy Universidad Europea. Y 7 colaboradores: Appinio, DAZN, Double Verify, Netflix, ProgrammaticSpain, The Trade Desk y Uber.

También se han expuesto las acciones realizadas en el ejercicio recién concluido y se ha felicitadoal nuevo Jurado de los Premios a la Eficacia 2005 y a su presidenta Nathalie Picquot (Santander).En particular se presentó el proyecto de una medición crossmedia, liderado por la AsociaciónEspañola de Anunciantes, atendiendo a las necesidades planteadas por los anunciantes respectoa la medición.

Como líneas de futuro según el propósito, valores y retos de la asociación, se apuesta por seguirincrementando el liderazgo como industria publicitaria; por defender la proporcionalidad en laregulación y conseguir un mayor nivel de interlocución con la administración y legisladores; por clarificar los sistemas de medición para contribuir a mejorar los indicadores de una industriacada vez más líquida y multiplataforma, así como por ayudar al avance de las compañías y a sucrecimiento en valor más allá de los resultados financieros. La publicidad es un importanteagente de cambio y debe ser genuina, transformadora y generadora de progreso.

Tras la asamblea tuvo lugar el Foro del Anunciante celebrado bajo el título: “Conectados perodesinformados: viaje al centro del conflicto” en el que han intervenido Juan Luis Arsuaga,paleoantropólogo; Emilio Doménech, periodista especialista en redes sociales; Eduardo Madina,ex diputado en el Congreso y Ana Pastor, periodista.

Emilio Doménech, como maestro de ceremonias, conversó con Juan Luis Arsuaga tratando deestablecer un hilo conductor entre pasado y presente con, a modo de ejemplo, la pinturarupestre y un video de Tik-Tok, la época de romanos y cartagineses con la de Donal Trump, o laantigüedad y la IA. El paleoantropólogo refiriéndose a los clásicos como la Odisea, Shakespeare,Otelo, las obras de Demóstenes o el poema de Gilgamesh, comparándolas con los libros porfascículos, las actuales series de televisión o los memes de las RRSS, concluyó que nada es nuevoy que todo son historias con continuidad, de las que se alimenta el cerebro. Respecto a laalteración de la realidad que se está produciendo con la IA y en comparación con el pasado,Arsuaga comentó, en la misma línea, que nada es nuevo ya que desde hace milenios seencuentran creencias increíbles difundidas a través de las distintas religiones.Eduardo Madina expresó cómo la ficción parece haberse filtrado en la realidad cambiando laforma del funcionamiento de instituciones, la prescripción de valores y estableciendo un ciclode constantes contradicciones.

A escala geopolítica explicó el choque de trenes entre EEUU y Europa con la guerra comercialabierta. A grandes rasgos, abordó la transformación económica del mundo desde 1992 con unainflexión en 2010 y un futuro a 2028 evidenciando cómo respecto a las grandes potencias deAmérica, Asia, Europa y Rusia, la historia está retornando al Pacífico. Afirmó que se estáterminando la comercialización tal y como la hemos conocido hasta la fecha, ya que EEUU, conuna incertidumbre económica disparada, se repliega ante una China que no deja de avanzar. Yen donde estamos abandonando una frontera para entrar en un mundo muy diferente, con unmarco de actuación orientado a recuperar capacidades productivas, reforzar el mercado interiory reducir dependencias y vulnerabilidades con el exterior.

Madina también hizo un recorrido por la situación en particular de España ante su capacidad degobernabilidad en la legislatura y el contexto político disociado de la economía.Ana Pastor comenzó su exposición con un video que contenía una fake news y haciendo un símilcon la serie de actualidad “The Last of Us” habló del contagio como desinformación, de lasvíctimas como toda la sociedad, instituciones y empresas y de la inmunidad cuyo antídoto, quedebería ser europeo, detalló, sería la verificación y para ello la aplicación de la tecnología. Eneste caso, contó cómo trabaja Newtral con su herramienta “Trueflag”. “Estamos, afirmó, anteuna lucha de atención y de autoridad, y es el principal problema al que se enfrentan lasempresas”. Asimismo, destacó la importancia de la regulación y en concreto de la DSA como la Ley deServicios Digitales.

En la conversación final, Emilio Doménech, Eduardo Madina y Ana Pastor, coincidieron en queen la sociedad vivimos en un proceso de hiperconfusión de la realidad de los hechos, peroapostaron por un mensaje positivo ya que, tras este proceso, las sociedades democráticas,opinaron, saldrán reforzadas con una Unión Europea más sólida, con un mayor papel en lasituación geopolítica global y, en especial, con un mejor posicionamiento de España.

NUEVOS CONSEJO DIRECTIVO Y COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEANUNCIANTES:El Consejo Directivo 2025-2026 está conformado por representantes de diversas compañías: Francisco Rionda (ALSEA), Marta Lozano (BP OIL ESPAÑA, S.A.U.), Eloisa Moscardó (BANCO SANTANDER, S.A.), Sergio Gutiérrez (CAIXABANK), Jorge Alonso (CALVO), Juana Manso (CAMPOFRÍO FOOD GROUP, S.A.), Manuel Reinerio (CENTRAL LECHERA ASTURIANA CORPORACIÓN PEÑASANTA ALIMENTARIA, S.A.), Beatriz Osuna (COCA-COLA), Albert Batllé (DANONE, S.A.), María Coronado (EL CORTE INGLÉS, S.A.), Lola Riosalido (ENDESA, S.A.), Franco Martino (FERRERO IBÉRICA, S.A.), Pablo Sánchez (GALLINA BLANCA), Eva Sauleda (HENKEL IBÉRICA, S.A.), Elena Gris (HYUNDAI), Leyre La Casta (IBERDROLA), Gemma Juncá (IBERIA), Javier Coromina (IDILIA FOODS, S.L.), Luis González Soto (ING), Miguel Ángel Fernández (LG ELECTRONICS), Javier López Zafra (L'ORÈAL ESPAÑA, S.A.), Eloisa Ochoa (MAHOU SAN MIGUEL), Álvaro Miguel (McDONALD'S España), Mariano Casares (MASORANGE), Elena Cabrero (MOEVE), Mireia Pousa (NATURGY), Ramón Ruiz (NESTLÉ ESPAÑA, S.A.), Rubén López (NINTENDO IBÉRICA, S.A.), Sarah Chemouli (PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.), Natalia Villoria (REPSOL, S.A.), Elena Fernández (SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A.U.), Rafael Fernández de Alarcón (TELEFÓNICA, S.A.), Ander Torinos (UNILEVER), Javier Perales (VISA), Patricia Fresneda (VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.), junto con el representante del Consejo Asesor, Félix Muñoz, ex-presidente de la aea (1997-1998-1999), y el representante de los socios colaboradores, César Vacchiano de la Concepción (SCOPEN).

El Comité Ejecutivo está integrado por Francisco Rionda (ALSEA, Presidente), Juana Manso (CAMPOFRÍO), Beatriz Osuna (COCA-COLA), María Coronado (EL CORTE INGLÉS), Javier Coromina (IDILIA), Luis González Soto (ING), Álvaro Miguel (McDONALD'S), Sara Chemouli (PROCTER & GAMBLE), Elena Fernández (SAMSUNG), Eloisa Moscardó (SANTANDER) y Rafael Fernández de Alarcón (TELEFÓNICA).