Pedro Baños en DES2025: “sin inversión en tecnología, Europa será una esclava digital de otras potencias

El analista geopolítico ha alertado, en el encuentro, del control digital que ejerce China, “que domina 30 de las 45 tecnologías disruptivas más relevantes”, y de la falta de estrategia común europea para competir en IA contra EE. UU.

DES – Digital Enterprise Show 2025 , el mayor evento europeo de tecnologías exponenciales que se celebra hasta mañana en Málaga, ha puesto el foco en dos desafíos estratégicos con implicaciones globales. El primero, el liderazgo tecnológico como nueva forma de poder geopolítico y, el segundo, la transformación de la ciberseguridad ante el avance de la inteligencia artificial y la computación cuántica. A lo largo de diferentes sesiones, el encuentro ha reunido a analistas y responsables del ámbito público y privado para abordar esta nueva realidad.

Uno de ellos ha sido el coronel del Ejército de Tierra en la reserva Pedro Baños, quien ha ofrecido su visión sobre el equilibrio internacional actual. El experto ha puesto el foco en la apuesta por la digitalización en el contexto europeo afirmando que “si queremos liderar el mundo, no nos queda más remedio que hacer un esfuerzo en ciencia, tecnología y matemáticas, para evitar ser esclavos de otras potencias” . Del mismo modo, Baños ha anunciado que, hoy en día, “ China domina 30 de las 45 tecnologías disruptivas más relevantes, y lidera áreas claves como la biotecnología ”.

El analista también ha avisado de la fragmentación interna europea. " Donald Trump ha ordenado a sus estados no ir por libre en IA durante los próximos diez años para poder competir directamente con China. Y nosotros, en Europa, cada país, cada comunidad autónoma, quiere su parque tecnológico propio. Así no se puede competir" , ha aseverado. Además, el coronel ha aludido al informe de competitividad liderado por Mario Draghi donde propone una inversión de 400.000 millones de euros para cerrar la brecha tecnológica. "No es para superar a India, China o Estados Unidos, sino para igualar o reducir la distancia. La fuga de cerebros la tenemos aquí" , ha alertado.

En esta misma línea se ha dirigido Isabel Tristán , directora de negocio de Inteligencia Artificial y Datos en IBM España. Tristán ha constatado que actuar con urgencia es clave, ya que "la computación cuántica está a la vuelta de la esquina. Lo que recomendaría es activarnos ya, saber qué tengo y cómo estamos abordando este tipo de proyectos" , ha explicado. Además, ha subrayado que "para poner la IA en producción, esta debe ser segura. Para ello son importantes tres puntos: cómo la IA utiliza los datos y cómo de protegidos están; cómo protegemos los modelos que están utilizando la IA; y la monitorización continua para ver que esa gobernanza se está cumpliendo" .

Por su parte, Floren Molina, CTO de Cyber Guardian de Banco Santander , ha insistido en que las empresas deben incorporar estrategias de protección desde el inicio. "El ciberdelito se ha perfeccionado y no todas las compañías pueden responder igual. Hay que adaptar las soluciones con criterio, y entender que la seguridad virtual es esencial desde el nacimiento de cualquier empresa. Estamos en un mercado saturado de soluciones. Y tenemos que analizar la que mejor nos funciona".

Desde la Policía Nacional, Juan Carlos Sancho , jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática, ha advertido del crecimiento de las ofensivas generadas con IA. “En las últimas reuniones estamos detectando cómo estas herramientas están apareciendo cada vez más en las denuncias y cómo están provocando un aumento en pornografía infantil, creando contenidos a través de IA”. Sancho ha puesto sobre la mesa que “los datos sobre cibercrimen indican que 1 de cada 5 delitos ya es informático, y la mayoría son estafas. Una estafa consiste en inducir a alguien a un error con un prejuicio patrimonial. ¿Cómo utilizar el Estado la inteligencia artificial para mejorar nuestras capacidades y eficacia contra el crimen digital? Primero, mejorando los recursos humanos. Si aprovechamos la automatización de los procesos, podremos centrarnos en investigar y perseguir los delitos, lo que nos permitirá ser más eficientes en el uso de nuestros recursos.”

Esta optimización también ha sido reivindicada por Juan Salom , jefe de la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad de la Guardia Civil , que ha enfatizado en la necesidad de modernizar las herramientas y procesos, porque “tenemos el deber y la obligación de subirnos al tren para ser lo más eficientes posibles” .

Para Andrés Román , jefe de la Sección de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga de la Policía Nacional, el uso generalizado de la IA por parte de los ciberdelincuentes es realmente preocupante. "La IA se ha democratizado. Hablamos de una IA muy superficial, hay otra más sofisticada como la perfección que se consigue en los ataques, como el phishing. No debemos olvidarnos de que el 90 % de los engaños es entre humanos ” , ha explicado .

Respecto a la criptografía post-cuántica, David González , CISO de Coren , ha destacado que "las compañías deberán ser más ágiles en la adopción de nuevos algoritmos criptográficos, ya que la transición debe realizarse paso a paso. La criptografía post-cuántica funcionará en hardware estándar, por lo que la adaptación debe hacerse de manera escalonada". Frente a las amenazas que representa , Javier López , catedrático de la Universidad de Málaga, ha resaltado que "no podemos esperar hasta que la amenaza sea real. Por eso comenzamos a probar nuevos algoritmos criptográficos. No será un cambio de 0 a 1; habrá un período de transición donde será necesario combinar la criptografía tradicional con la cuántica" . Para ello, López ha considerado esencial que las empresas tengan un plan para afrontar este cambio, que implicará costos y un enfoque escalonado.