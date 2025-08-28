IAB Spain presenta la XVIII edición de Inspirational bajo el concepto ‘Párate y respira’ y con récord de inscripciones en sus premios

Inspirational 2025 alcanza la mayoría de edad con su decimoctava edición y un ciclo de conferencias que contará con seis espacios temáticos: IA & Data, Content & Connected Media, Entertainment, Next & Innovation, Digital Business y el nuevo New Codes

Más de 80 ponentes, como creadores de contenido, creativos, marcas disruptivas y altos cargos de compañías de primer nivel, participarán en esta edición que se celebrará en formato híbrido del 14 al 16 de octubre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y con retransmisión por streaming

IAB Spain, la asociación de publicidad, marketing y comunicación digital en España, ha presentado hoy la nueva edición de Inspirational, el encuentro anual de referencia de la industria digital en España organizado por la asociación. El evento, que este año alcanza la mayoría de edad con su XVIII edición, reúne a profesionales del sector para aprender sobre las últimas tendencias, compartir experiencias y tejer networking.

Inspirational tendrá lugar en formato híbrido del 14 al 16 de octubre, con conferencias presenciales en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y ponencias virtuales donde participarán más de 80 ponentes. Creadores de contenido, streamers, creativos, marcas disruptivas y altos cargos de gran reconocimiento se podrán escuchar en ponencias distribuidas en seis espacios temáticos. En esta edición se estrenará el Espacio New Codes, patrocinado por IPG Mediabrands, un área donde explorar nuevos lenguajes, algoritmos y formas emergentes de conectar con las audiencias. El resto de espacios temáticos serán: AI & Data patrocinada por Google; Content & Connected Media patrocinado por WPP Media; Entertainment patrocinado por Amazon Ads; Next & Innovation patrocinado por PubMatic y Ogury; y Digital Business patrocinada por Utiq.

Entre los ponentes destacados, el encuentro dará la bienvenida a perfiles de compañías con destacada presencia nacional e internacional como Freepik, Netflix, YouTube, Spotify, IAB Tech Lab, Telefónica/Movistar, Microsoft, Dazn, KFC, Prime Video, Rakuten, Overactive Media 2.10, Mahou San Miguel, Adlook y Fluzo, entre otras. Según Miguel Pereira, Presidente del Grupo de Trabajo de Inspirational’25 y Socio Fundador y Presidente Ejecutivo de Darwin & Verne y Phileas, “tenemos un programa fascinante de 80 ponentes muy diversos a lo largo dos jornadas de charlas que nos permitirán comprender los ángulos más innovadores de nuestra industria. Para ello, el equipo que hemos creado con IAB Spain hemos trabajado durante casi un año identificando las tendencias más innovadoras del sector, y a aquellos ponentes con un punto de vista privilegiado. Desde la grabación de un podcast en directo, hasta la conexión de una banda de música desde Estados Unidos, pasando por sesiones con creadores, artistas, tecnólogos y líderes empresariales, las ponencias de Inspirational 25 conforman un crisol único de visiones inspiradoras sobre el futuro de nuestra industria.”

Un año más, Inspirational también se erige como foro para entender y debatir cómo comunicar ante nuevas generaciones. El evento contará con la participación de figuras como Juan Miguel Mínguez, COO & Socio de MilfShakes, una marca referente entre la Gen Z fundada junto al creador de contenido Nil Ojeda; Paconi, de Paconi HUB, manager del influencer Plex; o Mercedes Ron, escritora de la trilogía ‘Culpables’, con gran éxito entre el público Z. También destaca la presencia de Soledad Antelada, Security Advisor - Office of the CISO de Google Cloud y fundadora de GirlsCanHack, quien fue la subdirectora de Seguridad de la campaña electoral para la demócrata Kamala Harris en las últimas presidenciales de EEUU; de Damian Kulash, vocalista de OK Go, y Aaron Duffy y Miguel Espada, directores de su videoclip; y de Tania Llasera, célebre presentadora de programas televisivos como ‘Fama, ¡a bailar!’ y ‘La Voz’, y del Podcast Upeka.

Premios Inspirational 2025

En el marco del evento, se celebrarán los Premios Inspirational 2025, destinados a reconocer aquellos proyectos que sobresalen en el ámbito digital por su innovación en la creatividad, la estrategia y la ejecución. Se premiarán aquellos trabajos que destaquen por su capacidad de generar valor en la industria y servir como modelo para agencias, anunciantes y el sector en general.

Los Premios Inspirational de esta edición han vuelto a batir récord en número de inscripciones, con un total de 296 candidaturas, un 12% más respecto al año pasado. Además, destaca la participación de nuevas agencias y clientes que apuestan por los galardones, un 15% más que la anterior edición, lo que demuestra la consolidación de estos premios dentro de la industria digital. En palabras de Lucía Angulo, Presidenta del Jurado de los Premios Inspirational 2025 y CEO de McCann Worldgroup y McCann Spain, “los Premios Inspirational 2025 vuelven a superar todas las expectativas: este año hemos batido récord de inscripciones, con un crecimiento del 12% respecto a la pasada edición, y con la participación de casi todas las grandes agencias del país. Un hito que confirma no solo la fuerza y la relevancia del festival, sino también la capacidad de esta industria de crecer y reinventarse incluso en un contexto desafiante. Porque, cuando parecía más difícil, “los Inspi” demuestran que la creatividad sigue siendo el mejor refugio. Estoy muy agradecida de acompañar a IAB Spain este año. Y muy orgullosa de todos mis compañeros de jurado, y cómo no, de los resultados: hemos crecido en volumen, y también en valor”.

Como novedad, también es relevante señalar la evolución de la categoría de Digital Experience a ‘Digital Experience & Commerce’ para abarcar proyectos de venta online en la experiencia del cliente. En total, este año los premios también contarán con 19 categorías a premiar y, entre las que más candidaturas han recibido, destacan el Marketing de Influencia (14,2%), Ideas Disruptivas (11,8%) y Pensamiento Estratégico (10,8%).

La gala de entrega de premios se llevará a cabo el 16 de octubre en formato presencial y con retransmisión vía streaming a través del canal de YouTube de IAB Spain. Durante la gala, todos los premiados podrán recoger en el escenario su galardón. Como broche de oro del evento, se celebrará un cóctel y una fiesta de cierre que reunirá a todo el sector.

Nuevo concepto e identidad visual: ‘Párate y respira’

Para esta decimoctava edición, la identidad visual de Inspirational 2025 acoge el concepto ‘Párate y respira’, una llamada a la pausa consciente en tiempos de sobreestimulación. En un contexto global marcado por la inmediatez, la hiperconectividad y el exceso de información, las agencias Lady Brava y Petru junto con el Grupo de Trabajo de Inspirational’25, han desarrollado esta idea que invita a hacer una pausa necesaria para recuperar el foco, el pensamiento crítico y la conexión con uno mismo. La campaña parte de una premisa clara: vivimos inmersos en una rutina que se repite sin tregua, en una sociedad diseñada para que no pensemos, y donde es importante parar para recuperar el aliento, observar y reflexionar. El concepto no solo interpela al individuo, sino que también lanza una mirada crítica al ritmo colectivo. Una declaración de intenciones para reapropiarse del tiempo, reconectar con lo esencial y abrir espacio para lo verdaderamente significativo.

“En un mundo en el que la hiper-productividad y el FOMO nos obligan a vivir en una especie de bucle infinito, un mundo donde se multiplican los problemas de ansiedad crónica, Inspirational es un soplo de aire. Una excusa, si quieres, para parar. Parar y no hacer nada, parar y respirar, parar y volver a conectar con la calma debida con una realidad que perdemos en nuestro día a día: nuestra propia vida profesional. Esta es la urgencia que quisimos transmitir este año con la nueva identidad visual", señala Alba Vence, Directora Creativa y Fundadora de Lady Brava.

18 años celebrando el evento referente de la industria digital española

Desde la primera edición de Inspirational en 2007, cuando la inversión en publicidad digital alcanzaba los 482,42 millones de euros, hasta la más reciente en 2024 con más de 5.500 millones, la industria ha crecido en más de 5.017,58 millones de euros. Un aumento de un 1.040% que evidencia la madurez y consolidación del sector digital en España, así como la importancia de apostar por la valentía, la innovación y la revisión constante de las estrategias de comunicación de las marcas. Precisamente, Inspirational refleja este espíritu de superación, fomentando la apertura a nuevas ideas y acompañando la evolución del sector hacia el futuro.

El crecimiento de Inspirational se ha consolidado año tras año con un notable incremento de asistentes, conferencias y en la expansión de sus premios. En sus primeras ediciones contaba con un único espacio de conferencias y actualmente ofrece seis espacios temáticos simultáneos, que abordan los principales retos y tendencias de la industria digital y de la comunicación. En el ámbito de los galardones, Inspirational ha experimentado una evolución constante: de las siete categorías de premios en 2007 se ha alcanzado la cifra de 19 categorías en sus últimas ediciones.

Por último, destacar las empresas impulsoras que han hecho posible que Inspirational sea una realidad un año más: 2.10 Agency, Adblock, Amazon Ads, Be a Lion, DoubleVerify, Fluzo, Google, IAS, illumin, IPG Mediabrands, Jakala, LinkVids, NewixMedia, Ogury, PubMatic, Spotify, Uber Advertising, Utiq y WPP Media. Además, esta edición también contará con la colaboración de las asociaciones AEA, APCP, APG Spain, ARI, BCMA, ComunitAd y La Fede.