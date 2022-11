Así son los ambiciosos planos publicitarios de Apple, pero ¿por qué ahora apuesta tanto por los anuncios? 

El imperio publicitario de Apple podría ser incluso más elevado de lo que se ha ido filtrando. Apple podría lanzarse a la carrera por la publicidad en el streaming - algo que ya se había también apuntado - pero las cosas se están concretando ya de forma mucho más específica.

Así, como publica Insider, el salto a una apuesta mucho más elevada por la publicidad se producirá en cuestión de meses. En febrero de 2023, Apple TV tendrá los derechos de emisión de la Major League Soccer, la liga de fútbol estadounidense. Los derechos son globales (aunque, cierto es, esta liga no es una de las potentes en términos de atractivo global del fútbol) y Apple pagará 250 millones de dólares por temporada durante 10. Los suscriptores de su servicio Apple TV+ - y curiosamente quienes hayan comprado entradas para los partidos - podrán acceder a estos contenidos de forma gratuita.

Y, como es habitual, los deportes suelen ir acompañados de anuncios. Según Insider, Aple está vendiendo no solo anuncios de los de toda la vida que se podrán ver durante las retransmisiones sino también patrocinios (por ejemplo, vallas digitales que se integran en la imagen). Estos días se deberían cerrar los acuerdos, aunque según Insider hay tres formatos de patrocinios comprables con previos que van desde los 4 a los 3 millones de dólares para cada uno de ellos.

¿Quiénes comprarán estos anuncios y espacios? Según el medio estadounidense, Apple está negociando con los gigantes publicitarios que ya han usado esa liga en el pasado para llegar a los consumidores.

Aunque este uno de sus primeros movimientos en el mercado de los deportes, podría no ser ni de lejos el último. Como recuerda Insider, Apple está a la caza de derechos de retransmisión de la NFL (algo que también busca Amazon) e incluso podría ir a por la NBA. No es tampoco un movimiento sorprendente, puesto que la próxima gran batalla por los derechos a la que se lanzará el streaming será la de los derechos de retransmisiones deportivas.

Por qué ahora esta apuesta por los anuncios

Pero ¿por qué ahora Apple se está lanzando a la conquista de la publicidad? ¿Realmente les compensa entrar en el difícil y competitivo mundo de los anuncios? Las campañas en la App Store ya han sido recibidas de forma crítica y, además, le han causado una ligera crisis de imagen (los anuncios no eran los mejores y las críticas se produjeron de forma bastante constante en los medios).

A diferencia de otras grandes compañías tech, Apple no tiene problemas de ingresos y sus cuentas van bastante bien. No necesita la publicidad para sobrevivir, por lo que ensuciar su imagen de marca con publicidad en sus productos - y no olvidemos que la imagen de marca lo es todo para Apple: tanto que cuando lanzó Apple TV+ controlaba cómo le podían afectar los contenidos - con anuncios podría parecer un sinsentido.

Sin embargo, no lo es o no del todo. Como apunta un análisis en Fast Company, Apple lleva ya años teniendo publicidad y vendiéndola, por mucho que el mercado y los consumidores se diese menos cuenta. Si entran ahora en la publicidad más a lo grande no sería tanto por su estado económico actual sino por el futuro. Es todo por la pasta. Si caen o se ralentizan las ventas de sus dispositivos - como se espera - Apple necesita tener otras gallinas de los huevos de oro. Eso sí, los anuncios no van a dar tanto dinero a primer impacto como lo dan las grandes ventas de sus terminales.

Además, los anuncios ni siquiera podrían ser su problema reputacional potencial más elevado. Ahora mismo, la situación en las factorías chinas donde fabrica sus terminales se ha convertido en un problema importante en la base, como publicaThe New York Times.