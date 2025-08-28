SHEIN, ADOBE y Publicis Groupe muestran cómo la IA potencia la personalización y la omnicanalidad

El pasado 18 de septiembre, la Nebrija Business & Technology School acogió el encuentro NEXT GEN ECOMMERCE – IA, organizado junto a UBI Business School y con la participación de SHEIN, ADOBE Commerce y PUBLICIS GROUPE. Una cita que reunió a expertos del sector para analizar cómo la inteligencia artificial y la innovación tecnológica están redefiniendo el futuro del comercio unificado.

Durante dos intensas horas (de 9:00 a 11:00h), expertos y profesionales compartieron experiencias y perspectivas sobre cómo la inteligencia artificial, la personalización y la omnicanalidad están transformando el ecosistema del ecommerce en Europa y a nivel global.

Carmen Cuadrado, Marketplace Associate Director de SHEIN España, compartió la capacidad de SHEIN de operar como Marketplace con stock en España, lo que le permitirá no solo reforzar su presencia local, sino también facilitar la venta en toda Europa bajo el marco legal y comercial de la Unión Europea. Esta decisión estratégica refuerza la visión de la compañía como un actor clave en la democratización del ecommerce, apostando por la proximidad y la agilidad en la cadena de suministro. Además, destacó cómo la personalización de la experiencia de cliente, basada en el análisis de datos y en modelos avanzados de IA, sigue siendo uno de sus pilares diferenciales para conectar con audiencias globales.

Por su parte, Daniel Vázquez de ADOBE Commerce profundizó en cómo la integración de soluciones tecnológicas robustas es fundamental para que los negocios puedan escalar, optimizar procesos y ofrecer experiencias fluidas a los consumidores. La compañía expuso casos prácticos donde la tecnología actúa como facilitadora de la eficiencia y la innovación, subrayando el papel de la IA como acelerador de estas dinámicas.

Mientras, José Luis Ferrero Managing Director de Publicis Commerce en PUBLICIS GROUPE España, presentó ALAN (AI Applied to Retail Marketing), su propuesta innovadora que aplica inteligencia artificial para transformar la manera en que las marcas gestionan la omnicanalidad y la relación con el consumidor. ALAN se posiciona como una herramienta capaz de unificar datos, automatizar procesos y optimizar campañas de marketing, asegurando que cada interacción con el cliente sea relevante, personalizada y consistente en todos los puntos de contacto.

Además, la UBI Business School presentó su nuevo Máster en IA, ecommerce y Retail Marketing, un programa diseñado para formar a los profesionales que liderarán la transformación del comercio digital. Con un enfoque práctico e internacional, este máster busca dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para aplicar la inteligencia artificial y la innovación tecnológica en entornos de negocio altamente competitivos.

Pero, más allá de los contenidos, el encuentro puso en valor la colaboración entre el mundo académico y el empresarial. El espacio de Nebrija Business & Technology School sirvió como punto de encuentro para estudiantes, profesionales y líderes de la industria, generando un debate abierto sobre los retos y oportunidades que plantea el futuro del comercio digital en un contexto cada vez más competitivo y tecnológico.

La sesión concluyó con un diálogo enriquecedor entre ponentes y asistentes, que coincidieron en que la próxima generación de ecommerce estará definida por tres ejes fundamentales: tecnología avanzada, agilidad empresarial y un profundo entendimiento del consumidor.

El futuro del ecommerce ya está aquí, y eventos como este son la mejor prueba de que la innovación es el camino para seguir conectando marcas y consumidores en la era de la inteligencia artificial.