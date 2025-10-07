Nota de prensa Eventos

La I Edición de los Premios CX Congress reconoce a los directivos de Kia, FNAC y LG por su liderazgo en Experiencia de Cliente
Los Premios CX Congress 2025 distinguieron a los directivos que han convertido la Experiencia de Cliente en el eje de la estrategia y la transformación cultural de sus organizaciones.
Por Redacción - 14 Octubre 2025

Con el propósito de poner en valor el liderazgo de quienes están consolidando la experiencia de cliente en un pilar estratégico empresarial, CX Congress 2025 celebró la I Edición de los Premios CX Congress. Estos galardones distinguieron a profesionales que destacan por su capacidad de innovación, visión estratégica y orientación al cliente, proyectando las distintas dimensiones del liderazgo en CX.

Las tres categorías inaugurales, Mejor Director de CX, Mejor Director de Marketing y Mejor Director de eCommerce, subrayaron el papel decisivo de los directivos en el impulso de estrategias coherentes, efectivas y centradas en el cliente. Cada premio refleja una dimensión clave en el futuro de la Experiencia de Cliente

Innovación, Liderazgo y Transformación, ejes de los Premios CX Congress

El Premio al Mejor Director de CX distingue a los profesionales que integran de manera ejemplar la Experiencia de Cliente en la estrategia corporativa, generando impacto tangible tanto en la satisfacción del cliente como en los resultados de negocio. En esta primera edición, la distinción fue otorgada a Carlos Sánchez, Head of Customer Experience & M.E.C.A. de KIA España, en reconocimiento a su liderazgo en la implantación de una cultura corporativa centrada en el cliente y a su contribución para consolidar a KIA como referente en el sector automoción.

Su gestión ha logrado afianzar procesos, iniciativas y modelos de negocio orientados a la excelencia en la experiencia de cliente, fortaleciendo la confianza de los usuarios y promoviendo la innovación dentro de la compañía. Esta visión estratégica ha tenido un impacto relevante no solo para KIA, sino también en la definición de estándares de referencia para la industria automovilística española.

Juan Carlos Lozano, CEO de Dir&Ge y Club Dir&Ge fue el encargado de entregar el galardón.

El Premio a Mejor Director de Marketing destaca a los líderes que han sabido evolucionar la estrategia de marca para consolidar vínculos sólidos con los clientes y generar experiencias memorables. La galardonada de esta edición fue Sara Vega, Directora de Marketing y Comunicación de FNAC España, reconocida por su visión integral de la Experiencia de Cliente y por su capacidad para conectar la marca con los consumidores de manera consistente y sostenida en el tiempo.

Su liderazgo ha transformado la “omniexperiencia” en canales físicos y digitales, consolidando la identidad de FNAC y fortaleciendo la relación con sus clientes. Con este enfoque estratégico, la compañía ha reforzado su posicionamiento y marcado referencia en el marketing centrado en el consumidor.

El premio fue entregado por Nancy Larre, Country Manager Iberia & RSD Southern Europe de Informática.

El Premio al Mejor Director de eCommerce reconoce a quienes han impulsado el comercio digital a través de estrategias innovadoras, personalizadas y centradas en el cliente. Este año el galardón fue para David Andrés, Director de eCommerce de LG España, por su capacidad para convertir la digitalización en una palanca de crecimiento sostenible y por liderar la transformación del comercio electrónico de la compañía.

Su gestión ha consolidado un modelo de negocio basado en innovación, agilidad y orientación al cliente, estableciendo estándares de experiencia digital de referencia en el sector. Gracias a su enfoque estratégico, LG ha adaptado su comercio electrónico a las demandas del mercado y fortalecido su posicionamiento competitivo.

La entrega del premio corrió a cargo de Toni Casas, Contact Center & Customer Experience Sales Specialist Specialist de Zoom.

Con su primera edición, los Premios CX Congress consolidan la Experiencia de Cliente como un eje estratégico en la gestión empresarial y ponen en valor el liderazgo de los directivos que marcan la diferencia en Customer Experience, eCommerce y Marketing.

Los premiados encarnan la visión estratégica y el compromiso con el cliente que impulsan la innovación en CX e inspiran a organizaciones y profesionales, a avanzar hacia la excelencia empresarial

La XIII edición de CX Congress contó con el impulso de Liferay y Zoom como Patrocinadores Platinum; Merkle, Strategy y Transcom como Patrocinadores Gold; Kahuna by CRMPartners y Enghouse Interactive como Patrocinadores Silver; Inloyalty e Informática como Patrocinadores Bronce; Cyberclick como Agencia Oficial de Marketing Digital; Actitud de Comunicación como Agencia Oficial de Comunicación; Eventtia como Partner Tecnológico; Fnac como Gift Partner; Smartbox Business Solutions como Experience Partner; DietBox como Healthy Partner; Asociación de Marketing de España – AMKT, AsoCommerce, Ediciones Pirámide y Anaya Multimedia como Entidades Colaboradoras y AmericaRetail & Malls, Corresponsables, CTRL Publicidad| Revista Interactive, Cultura RSC, Esencia de Marketing, Hi Retail, Just Retail, Marketing Insider Review, Periódico PublicidAD, Periódico La Social, Retail Actual, Retailers Magazine, Revista Inforetail y Zoom Tecnológico como Media Partners.

