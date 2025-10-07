Nota de prensa Eventos

Imagina, agencia experta en TikTok, lidera el biz barcelona con workshop sobre el TikTok content show y estrategia
Por Redacción - 20 Octubre 2025

Imagina, agencia experta en TikTok, ha consolidado su liderazgo en el marketing de vídeo corto, tras el éxito rotundo de su workshop "La Revolución de TikTok" celebrado en el marco del Biz Barcelona.

La sesión, impartida por Dani Casanovas, CEO de Imagina, agotó todas las plazas disponibles, confirmando el interés del tejido empresarial por dominar las claves del TikTok content que está redefiniendo la comunicación actual.

La Revolución de TikTok: El nuevo lenguaje de crecimiento

El workshop, que se centró en ir más allá de los trucos superficiales, se presentó como un análisis estratégico sobre cómo TikTok ha evolucionado hasta convertirse en un lenguaje de negocio. Dani Casanovas enfatizó: “TikTok ya no es una moda, sino el motor de crecimiento con un alcance orgánico que el mercado ya no ofrece en otras plataformas.”

La ponencia se centró en dotar a los asistentes de estrategias concretas y aplicables de inmediato a sus negocios. Entre los puntos estratégicos desarrollados, se encuentran:

Los 4 Tipos de Contenido Clave: Se desveló la fórmula del TikTok content (Entretenimiento, Informativo, Tendencias y Storytelling) que garantiza un rendimiento óptimo y una conexión genuina con la audiencia, analizando ejemplos de éxito.

La Regla de Oro de la Consistencia: Casanovas subrayó que "La Consistencia es MÁS importante que la Perfección." Un mensaje fundamental para impulsar a las empresas a crear y experimentar de forma regular.

El éxito masivo de este evento valida el mensaje de Imagina y consolida el liderazgo de Dani Casanovas como una voz experta y visionaria en la transformación digital.

"Ver la sala llena en el Biz Barcelona confirma que la demanda de conocimiento estratégico en torno a TikTok es real y urgente. Nuestro objetivo es equipar a las empresas con las herramientas para entender que esta revolución se basa en la autenticidad y que, si aplicamos una estrategia sólida, el retorno es inmediato. Estamos aquí para guiarles en ese proceso”, señala Dani Casanovas, CEO de Imagina.

Imagina continuará ofreciendo contenidos de alto valor, reafirmando su compromiso con el tejido empresarial para navegar con éxito en las plataformas que definen el futuro del marketing.

