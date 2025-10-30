Tech Show Madrid 2025: El Retail Media se ha convertido en una capa estructural para el marketing

La reciente edición del Tech Show, celebrada durante los días 29 y 30 de octubre de 2025 en IFEMA, Madrid, se consolidó como el termómetro de una industria mediática y tecnológica que avanza a una velocidad vertiginosa. El encuentro anual no fue una simple exposición de novedades, sino un foro crítico que abordó la profunda metamorfosis que define la comunicación moderna, marcada por la irrupción de la IA, el dominio ineludible de la data y un necesario replanteamiento ético sobre el poder de los nuevos prescriptores digitales. Los pabellones madrileños se llenaron con la certeza de que el futuro del marketing no está en las herramientas aisladas, sino en la conexión entre la conciencia humana y la precisión algorítmica.

Asimismo, durante las dos jornadas del evento, no solo se dedicaron espacios segmentados a las innovaciones más recientes, como la Inteligencia Artificial (IA), Cloud, Ciberseguridad o Centros de Datos; sino que se demostró que ninguna tecnología es independiente y puede aplicarse a cualquier sector de comercio, por ejemplo, el eCommerce o el Marketing Digital. Como resultado, el E-Show estuvo marcado por la necesidad de hiperconvergencia de todas estas áreas.

La Responsabilidad Ineludible de la Influencia

Uno de los bloques temáticos más que más se trató en el E-Show, fue el poder d ellos creadores de contenidos, como la charla ofrecida por Social Publi, quienes pusieron sobre la mesa, por un lado, el gran impacto capaz de construir marcas y comunidades, pero también de ocasionar un daño significativo. La reflexión central giró en torno a la falta de responsabilidad que cada vez se observa más en las generaciones jóvenes que acceden a plataformas masivas sin la madurez o la experiencia necesarias para calibrar la magnitud de los mensajes que reciben. Figuras como Álvaro, conocido en redes como PaseaMadrid, Peacky o Irene del Río, compartieron sus perspectivas, subrayando la urgencia de generar una conciencia social sobre las implicaciones reales de cada publicación, pues el altavoz de las redes sociales no puede ser considerado un mero juguete.

Esta reflexión, ha redefinido la era de la contratación de influencers basada en la intuición o el gusto personal, migrando hacia un modelo de medición implacable. Las métricas ya no se limitan a las impresiones o a los ‘likes’, sino que se exigen objetivos vinculados a la conversión, forzando la garantía de clics concretos y resultados tangibles en la parte más profunda del embudo de ventas. Este enfoque, que se apoya en herramientas tecnológicas avanzadas para auditar la autenticidad del perfil y sus audiencias demográficas, estableciendo así un antes y un después con los sistemas de medición obsoletos de los medios tradicionales. Y es que ciertamente, la inversión en Influencer Marketing en España se proyecta con un sólido crecimiento de entre el 8% y el 10,3% interanual en 2025, demostrando que las marcas priorizan la trazabilidad del dato sobre la masividad no verificada.

La Convergencia de Retail, Data e Inteligencia Artificial

Paralelamente a la evolución de los creadores de contenido, el E-Show también estuvo muy enfocado en la consolidación del Retail Media, un sector que, según las previsiones de la industria para este año, ostentará el mayor crecimiento en inversión publicitaria. El Retail Media Show de Publicis Groupe, en su quinta edición, se erigió como la plataforma que conecta a gigantes del gran consumo y el eCommerce, contando con la participación de líderes como Mahou, Carrefour, Salesforce o The Trade Desk, entre otras compañías esenciales.

La conclusión es clara: el Retail Media se ha convertido en una capa estructural para el marketing, aprovechando las superficies transaccionales del comercio electrónico que superaron los 95.000 millones de euros en España durante 2024. El valor indiscutible del Retail Media reside en la capacidad de conectar la activación publicitaria con la compra, utilizando los datos de los retailers para cerrar el bucle entre la exposición y la venta con una precisión inédita; lo que subraya su papel como infraestructura capaz de integrar datos de compra, publicidad y atribución en un único circuito.

Así pues, esta visión de futuro sobre el Retail Media, se materializó con la demostración de Alan Copilot, la herramienta de IA de Publicis Commerce. Este asistente no solo optimiza la eficiencia operativa, sino que también impulsa la sofisticación creativa. La novedad más comentada durante el evento fue la presentación de fue su actualización de software, lanzada apenas hacía una semana, que ahora permite la generación de contenido en formato vídeo a partir de imágenes creadas por la propia IA. Este avance pone de relieve la rapidez con la que las herramientas generativas están cambiando el trabajo publicitario, ofreciendo a las marcas la capacidad de producir activos visuales ricos y personalizados a una escala y velocidad antes inimaginables. La fusión de la data del retailer y la agilidad de la IA establece un nuevo estándar de efectividad, señalando el camino hacia un modelo de comunicación donde la creatividad y el rendimiento son inseparables.

En resumen, el Tech Show 2025 demostró que el éxito digital ya no es una cuestión de acumulación de tecnología, sino de su uso consciente, medible y ético para transformar los procesos de negocio.