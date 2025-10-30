Nota de prensa Eventos

Jornada UTECA 2025: El principal obstáculo para la competencia leal y la transparencia es la opacidad de los datos y las métricas que ofrecen las gigantes tecnológicas
Jornada UTECA 2025: El principal obstáculo para la competencia leal y la transparencia es la opacidad de los datos y las métricas que ofrecen las gigantes tecnológicas

Por Redacción - 31 Octubre 2025

El Espacio Fundación Telefónica de Madrid se convirtió ayer, 30 de octubre de 2025, en el epicentro de un debate crucial que agitó el ecosistema mediático y publicitario español. Bajo el lema "La publicidad ante la jungla digital: oportunidades, retos y riesgos", la jornada anual de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) juntó a más de una veintena de expertos, reguladores, anunciantes y directivos para hablar sobre la línea divisoria entre el modelo de los medios tradicionales y la operatividad de las grandes plataformas digitales. El tono del encuentro fue más allá del análisis y se convirtió en una rotunda reivindicación del rigor, la transparencia y la responsabilidad ética del buen periodismo y responsabilidad de los medios tradicionales frente a la opacidad y los daños colaterales de la desinformación que muchas veces se dan en los digitales.

La CNMC y UTECA: Un Frente Común por la Credibilidad

El telón de la jornada se levantó con la intervención de Eduardo Olano, presidente de UTECA, defendiendo el compromiso televisivo por reforzar los contenidos de calidad y una publicidad responsable y segura. A continuación, Ángel García-Castillejo, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), situó la credibilidad de los datos y la protección frente a la desinformación como pilares innegociables para un sector audiovisual responsable.

García-Castillejo también subrayó la urgencia de una regulación que garantice la transparencia y la pluralidad informativa, defendiendo la aplicación de normativas europeas como la Digital Services Act (DSA) y la European Media Freedom Act (EMFA), aún pendientes de transposición efectiva. Para el regulador, una medición fiable y accesible no es solo una cuestión de mercado, sino un "imperativo democrático" que protege el derecho de los ciudadanos a una oferta mediática diversa.

El Poder del Anunciante: La Única Palanca de Cambio

El debate se enfocó rápidamente en el flanco más sensible de las plataformas: su modelo de negocio publicitario. La jornada puso de manifiesto que el principal obstáculo para la competencia leal y la transparencia es la opacidad de los datos y las métricas que ofrecen las gigantes tecnológicas, cifras que a menudo son "opacas y no verificables", como el caso contra Google y Meta, en contraposición a los datos auditados que proveen las televisiones. Ante esta asimetría, la asociación hizo un llamamiento directo a los anunciantes y las agencias: son ellos quienes poseen la única herramienta capaz de forzar un cambio de conducta.

La reflexión es que el poder económico de los anunciantes debe transformarse en una exigencia contractual que demande una publicidad transparente, medible y, crucialmente, ligada a contenidos de calidad y responsabilidad. En un panel posterior, expertos en periodismo de referencia, como Carlos Franganillo (Telecinco), Sandra Golpe (Antena 3 Noticias) y Nacho Cardero (El Confidencial), coincidieron en defender el papel insustituible del periodismo profesional como contrapeso al ruido y la desinformación de la "jungla digital", reforzando el mensaje de que la calidad informativa es el verdadero entorno seguro para las marcas.

Finalmente, la jornada concluyó con la sensación palpable de que el sector audiovisual tradicional no solo está dispuesto a resistir la fragmentación y la opacidad, sino que está liderando una ofensiva ética que busca restablecer la confianza en el ecosistema digital. Poniendo de relieve la necesidad de una acción coordinada entre reguladores y actores del mercado para asegurar que la transformación digital no socave los pilares de la democracia mediática.

Contenidos relacionados
Tech Show Madrid 2025: El Retail Media se ha convertido en una capa estructural para el marketing
Los líderes de la comunicación en sostenibilidad advierten: sin credibilidad ni acción, la narrativa pierde fuerza
El 75% de los clientes reclaman experiencias fluidas, pero solo el 16% de las empresas logra este objetivo
Más Leídos
Playmobil, MGA, Hasbro, Clementoni, LEGO, Famosa y Mattel vuelven a brillar entre las marcas de la lista anual de juguetes más deseados para Navidad
Daddy Yankee consolida su imperio empresarial al recuperar la propiedad total de sus marcas icónicas registradas para uso comercial
El mejor marketing para una marca como Ferrari es crear algo exclusivo y es lo que acaba de hacer como tributo a su icónico F40
Hundred Burgers, la marca española de las mejores hamburguesas del mundo, preparada para comerse el mundo
La estrategia SEO tradicional caduca: la inteligencia artificial obliga a redefinir la visibilidad digital
Las empresas ya preparan su estrategia de ventas de cara al próximo Black Friday 2025 del 28 de Noviembre
Messi enfrenta una demanda en EE.UU. por publicidad engañosa en su bebidas deportivas
Rusia colocará publicidad en sus naves orbitales para financiar su programa espacial
Continua Leyendo...
Jornada UTECA 2025: El principal obstáculo para la competencia leal y la transparencia es la opacidad de los datos y las métricas que ofrecen las gigantes tecnológicas
Tech Show Madrid 2025: El Retail Media se ha convertido en una capa estructural para el marketing
Anuncios inmobiliarios y el debate ético: la sobrevaloración de las casas y su vinculación con la publicidad engañosa en el mercado español
Para los buscadores basados en IA, los medios digitales son los que mayor relevancia y autoridad otorgan a las menciones de marcas
Contenidos Patrocinados
La Master Class de Digital Group enseña a directores de marketing a no depender solo de Google y Meta
El poder silencioso de los documentos corporativos: Cuando el diseño sí importa
Cómo optimizar la visibilidad de marca y retailers en los nuevos motores de búsqueda impulsados por inteligencia artificial
Cómo dominar el marketing digital en 2026: claves y formaciones recomendadas
ADS
Promocionados
Cómo mejorar tu nivel de inglés para destacar en el mercado laboral español
Cómo un software ERP transforma la gestión de obras, la facturación y los recursos humanos
El renacer del marketing directo: cómo el buzoneo segmentado está marcando la diferencia en la era digital
La IA reinventa el PDF: el fin de una era para el documento digital y el comienzo de una nueva interacción inteligente