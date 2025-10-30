Jornada UTECA 2025: El principal obstáculo para la competencia leal y la transparencia es la opacidad de los datos y las métricas que ofrecen las gigantes tecnológicas

El Espacio Fundación Telefónica de Madrid se convirtió ayer, 30 de octubre de 2025, en el epicentro de un debate crucial que agitó el ecosistema mediático y publicitario español. Bajo el lema "La publicidad ante la jungla digital: oportunidades, retos y riesgos", la jornada anual de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) juntó a más de una veintena de expertos, reguladores, anunciantes y directivos para hablar sobre la línea divisoria entre el modelo de los medios tradicionales y la operatividad de las grandes plataformas digitales. El tono del encuentro fue más allá del análisis y se convirtió en una rotunda reivindicación del rigor, la transparencia y la responsabilidad ética del buen periodismo y responsabilidad de los medios tradicionales frente a la opacidad y los daños colaterales de la desinformación que muchas veces se dan en los digitales.

La CNMC y UTECA: Un Frente Común por la Credibilidad

El telón de la jornada se levantó con la intervención de Eduardo Olano, presidente de UTECA, defendiendo el compromiso televisivo por reforzar los contenidos de calidad y una publicidad responsable y segura. A continuación, Ángel García-Castillejo, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), situó la credibilidad de los datos y la protección frente a la desinformación como pilares innegociables para un sector audiovisual responsable.

García-Castillejo también subrayó la urgencia de una regulación que garantice la transparencia y la pluralidad informativa, defendiendo la aplicación de normativas europeas como la Digital Services Act (DSA) y la European Media Freedom Act (EMFA), aún pendientes de transposición efectiva. Para el regulador, una medición fiable y accesible no es solo una cuestión de mercado, sino un "imperativo democrático" que protege el derecho de los ciudadanos a una oferta mediática diversa.

El Poder del Anunciante: La Única Palanca de Cambio

El debate se enfocó rápidamente en el flanco más sensible de las plataformas: su modelo de negocio publicitario. La jornada puso de manifiesto que el principal obstáculo para la competencia leal y la transparencia es la opacidad de los datos y las métricas que ofrecen las gigantes tecnológicas, cifras que a menudo son "opacas y no verificables", como el caso contra Google y Meta, en contraposición a los datos auditados que proveen las televisiones. Ante esta asimetría, la asociación hizo un llamamiento directo a los anunciantes y las agencias: son ellos quienes poseen la única herramienta capaz de forzar un cambio de conducta.

La reflexión es que el poder económico de los anunciantes debe transformarse en una exigencia contractual que demande una publicidad transparente, medible y, crucialmente, ligada a contenidos de calidad y responsabilidad. En un panel posterior, expertos en periodismo de referencia, como Carlos Franganillo (Telecinco), Sandra Golpe (Antena 3 Noticias) y Nacho Cardero (El Confidencial), coincidieron en defender el papel insustituible del periodismo profesional como contrapeso al ruido y la desinformación de la "jungla digital", reforzando el mensaje de que la calidad informativa es el verdadero entorno seguro para las marcas.

Finalmente, la jornada concluyó con la sensación palpable de que el sector audiovisual tradicional no solo está dispuesto a resistir la fragmentación y la opacidad, sino que está liderando una ofensiva ética que busca restablecer la confianza en el ecosistema digital. Poniendo de relieve la necesidad de una acción coordinada entre reguladores y actores del mercado para asegurar que la transformación digital no socave los pilares de la democracia mediática.