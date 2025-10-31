El Club de Marketing de Asturias desvela la excelencia y el récord de participación de sus galardones de 2025

El Club de Marketing de Asturias ha vuelto a erigirse como el principal escaparate del ingenio profesional en la región con la celebración de la decimoctava edición de sus prestigiosos galardones. Nacidos en 2008 con la clara vocación de impulsar y visibilizar las buenas prácticas del marketing en el tejido empresarial y profesional asturiano, estos premios se han consolidado como un encuentro ineludible que honra la innovación, la creatividad y, sobre todo, los resultados tangibles. Su esencia reside en identificar a aquellos profesionales, agencias, empresas, asociaciones e instituciones cuyas estrategias no solo marcan la pauta, sino que se convierten en auténticos referentes dentro de sus respectivas categorías. El jurado, consciente de la trascendencia de su labor, evalúa minuciosamente una amplia gama de criterios que van desde la eficacia y la creatividad hasta el mensaje social, la originalidad, el diseño o una trayectoria profesional destacada, asegurando así un reconocimiento integral del valor aportado por cada proyecto.

La edición de los XVIII Premios, celebrada con una dinámica y participativa gala abierta al público el pasado jueves 6 de noviembre, puso de manifiesto la vitalidad del sector, dejando un balance de ganadores que ilustra la diversidad y la excelencia del marketing regional. El Real Avilés Industrial C.F. se alzó con el premio a la Campaña de Comunicación más efectiva, un reconocimiento a la capacidad del deporte para conectar de manera profunda con su audiencia. Por su parte, la categoría de Innovación y Creatividad recayó en Ribera Salud, evidenciando que la búsqueda constante de nuevas soluciones es clave incluso en sectores esenciales. En el ámbito de la presencia digital, Alimerka demostró ser la más puntera al obtener el galardón a la Estrategia de Marketing Digital, mientras que Normagrup Technology proyectó el buen hacer asturiano más allá de las fronteras regionales, siendo distinguida en Marketing Internacional.

El compromiso social, una dimensión cada vez más valorada, tuvo su reflejo en el premio de Marketing no Lucrativo, que fue a parar a la Asociación Gijonesa de la Caridad - Cocina Económica, honrando su labor esencial y la efectividad de su mensaje solidario. La toma de decisiones informada y basada en datos fue reconocida con el premio en Investigación Comercial y Business Intelligence para ALSA Innovación y Proyectos de Movilidad, destacando la importancia de la analítica para la movilidad del futuro. Los galardones no olvidaron el futuro del sector, reconociendo el potencial del talento joven en la figura de Alejandro Duarte Prieto como Mejor Estudiante de Marketing. Finalmente, el reconocimiento a una carrera de impacto fue para Tito Rodríguez Calvo, distinguido como Profesional de Marketing, honrando una trayectoria que inspira a las nuevas generaciones.

La credibilidad y el rigor de estos premios se cimientan en la composición plural de su jurado, un crisol de perspectivas que garantiza una valoración exhaustiva. En este órgano deliberativo convergen representantes del propio Club de Marketing de Asturias, la Universidad de Oviedo, Caja Rural de Asturias, Asturex, FADE, Insights + Analytics España, AEMARK y un grupo selecto de profesionales premiados en ediciones anteriores. Esta diversidad de procedencias y experiencia profesional contribuye a un debate intenso y enriquecedor, necesario para discernir la excelencia entre un caudal creciente de propuestas de alta calidad. De hecho, en esta edición, la organización celebró un récord de participación con 43 candidaturas presentadas, la cifra más elevada de los últimos años. Este notable incremento cuantitativo ha ido de la mano de una calidad que el propio jurado ha calificado de altísima, con una competencia reñida que hizo que muchas candidaturas fueran consideradas merecedoras de premio.

Cada convocatoria de estos premios se convierte en una valiosa prueba de la solidez y la visión de futuro del marketing realizado en Asturias. La profesionalidad que se despliega en la región demuestra ser innovadora, profundamente comprometida con sus objetivos y dotada de una clara proyección tanto a nivel nacional como internacional. Este escaparate de talento es indiferente al tamaño de las empresas, al sector de actividad al que pertenecen o al presupuesto manejado en sus acciones, revelando que el buen marketing no es una cuestión de recursos ilimitados, sino de estrategia, ingenio y una ejecución impecable. La alta calidad de las propuestas presentadas en este año 2025, especialmente en un contexto económico complejo, subraya la capacidad de adaptación y la resiliencia de los profesionales asturianos, quienes entienden que el marketing efectivo es la palanca fundamental para el crecimiento y la diferenciación en cualquier coyuntura.