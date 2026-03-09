Nota de prensa Eventos

FIAP 2026. Retail media, audiencias sénior y producción para grandes eventos algunas de las novedades para este año
FIAP se mantiene a la vanguardia en un entorno donde las marcas ya no solo comunican: crean experiencias, activan comunidades y compiten por atención

Por Redacción - 11 Marzo 2026

El Festival Iberoamericano de la Creatividad (FIAP) sigue evolucionando y anuncia la incorporación de nuevas categorías en su edición 2026. El objetivo, explican, es alinearse con los cambios que están redefiniendo la industria creativa.

Las novedades que se integran a cada una de las disciplinas (Formatos, Innovación, Anuncios y Producción) incluyen categorías enfocadas en Retail media, audiencias mayores de 50 años, experiencias de marca, eCommerce y producción vinculada a grandes eventos deportivos.

Con esta actualización, FIAP se mantiene a la vanguardia en un entorno donde las marcas ya no solo comunican: crean experiencias, activan comunidades y compiten por atención en múltiples plataformas.

NUEVOS FORMATOS PARA UNA INDUSTRIA MÁS EXPERIMENTAL

Dentro de la disciplina Formatos, FIAP incorpora la categoría Experiencia de Marca, orientada a reconocer proyectos que trascienden la publicidad tradicional y colocan a las personas en el centro de la idea. Se premiarán activaciones, eventos, instalaciones artísticas, experiencias inmersivas y experimentos cross-media que utilicen tecnología, arte y nuevos medios para generar interacción y participación activa.

El crecimiento del comercio digital también se refleja en la nueva categoría Formatos de Comercio Digital y eCommerce, que distinguirá soluciones y experiencias diseñadas para facilitar o transformar la compra digital. La categoría incluye iniciativas de social commerce, live shopping, omnicanalidad y experiencias UX/UI que integren creatividad y tecnología para generar conversión, engagement y crecimiento de negocio.

Otra incorporación relevante es Comunicación para la generación Silver, enfocada en propuestas dirigidas a audiencias mayores de 50 años. La categoría busca reconocer trabajos que rompan estereotipos y conecten con un segmento demográfico de alto impacto económico y social.

Asimismo, se suma la categoría Comunicaciones para marcas regionales que se aventuran a conquistar el mundo, que premiará campañas dirigidas a comunidades que viven fuera de su país de origen. El objetivo es reconocer el uso estratégico de insights culturales, idioma e identidad en narrativas capaces de conectar con audiencias expatriadas en distintos mercados.

CREATIVIDAD, DATA Y CULTURA COMO NUEVOS EJES

Las nuevas categorías también se integran en otras disciplinas del festival. En Innovación y Anuncios se incorporan reconocimientos orientados a Comunicación para la generación Silver, reflejando la creciente relevancia de este público para las marcas.

En la disciplina Anuncios se suma además la categoría Retail Media y Comunicación en el Punto de Compra, que reconoce el uso estratégico de los ecosistemas de retail —físicos, digitales o híbridos— como plataformas de comunicación publicitaria. Se evaluarán campañas que integren datos, medios y creatividad para impactar al consumidor en el momento de decisión, incluyendo marketplaces, plataformas de eCommerce y experiencias in-store.

También se incorpora Mundial, identidad y Cultura Popular, categoría que destacará campañas que utilicen el deporte, especialmente el fútbol, como lenguaje cultural para conectar marcas con audiencias a través de historias vinculadas con identidad, pertenencia y emoción colectiva.

PRODUCCIÓN CON NUEVAS EXIGENCIAS DEL MERCADO

La disciplina de Producción también se actualiza para reflejar nuevas demandas del mercado. Una de las novedades es Mejor producción deportiva (Mundial FIFA 2026), categoría que reconocerá la excelencia en la planificación y ejecución de proyectos creativos vinculados al evento deportivo más importante del mundo.

A su vez, se incorpora Excelencia en Producción para Audiencias Silver, que premiará el craft, la dirección, el diseño y las decisiones de producción que representen a este segmento con autenticidad y relevancia cultural.

Con estas nuevas categorías, FIAP, sin duda, logra alinearse con los cambios que atraviesa la industria creativa global: audiencias más diversas, formatos híbridos, comercio integrado al contenido y ecosistemas de medios cada vez más complejos.

La actualización reafirma el objetivo del festival de seguir siendo una plataforma donde se reconocen ideas con identidad regional y ambición global, al mismo tiempo que se adapta a la realidad de una industria donde creatividad, tecnología y negocio están cada vez más conectados.

