Edu Pou, presidente del jurado de los Premios Nacionales de Creatividad 2021

Edu Pou, director creativo ejecutivo de We Are Social Sydney, presidirá el jurado de los XXII Premios Nacionales de Creatividad, que se entregarán el próximo 19 de junio en la ceremonia de clausura del Día C 2021. El Día C, en el que colabora Facebook, es el encuentro más destacado de la industria de la comunicación publicitaria y tendrá lugar, un año más, en San Sebastián.

Pou, elegido por la junta del c de c y por su actual presidenta, Judith Francisco, presidirá los ocho grupos de jurados que juzgarán las piezas presentadas a la edición de este año de los Premios Nacionales de Creatividad: el de Estrategia, el de Ideas, el de Contenido, el de Innovación y los cuatro de Craft (categorías transversales, de imagen estática, de imagen en movimiento y de interacción con el usuario). Estos ocho jurados, que desarrollarán su labor a lo largo del próximo mes de abril, seleccionarán las piezas ganadoras del certamen que recogerá el XXII Anuario de la Creatividad Española, que el Club de Creativos publicará el próximo otoño.

Trayectoria

Edu Pou lleva más de veinte años en la industria publicitaria, pero asegura que todavía se entusiasma con cada trabajo que emprende como si fuera un novato. Su carrera le ha llevado alrededor del mundo para trabajar codo con codo con algunas de las mentes más brillantes de la comunicación y de la tecnología.

Sus comienzos en el sector fueron en Briefing, una de las agencias interactivas pioneras en España. Posteriormente fue director creativo en DoubleYou Barcelona y Madrid, liderando proyectos para San Miguel, Seat, Audi y Nike - incluido el que ganó el Grand Prix en Cannes en 2004 -. En 2006 se mudó a Estados Unidos para formar parte del equipo interactivo de Crispin Porter + Bogusky, que ganó el título de Agencia Interactiva del Año en Cannes, trabajando para clientes como Domino's Pizza, Burger King, Nike y Volkswagen. De vuelta a Europa, trabajó durante siete años en Wieden+Kennedy Amsterdam, primero como director creativo responsable de clientes globales como Coca-Cola, Electronic Arts, BASF y Nokia, y más tarde como director de innovación creativa responsable de todas las cuentas de la agencia.

En 2014 regresó a Estados Unidos, para ser chief creative officer de The Barbarian Group en Nueva York, y trabajar en proyectos de innovación para marcas como Samsung, GE, Pepsi e IBM. Dos años después, se incorporó como socio a Here Be Dragons, estudio experiencial responsable de proyectos de entretenimiento y comerciales en realidad virtual y aumentada para clientes como Björk, Netflix, The New York Times o Naciones Unidas.En la actualidad, vive con su familia en Tasmania y lidera el departamento creativo de We Are Social Australia, en Sydney. Samsung, Audi, Activision, DiDi y Kayo son algunos de sus principales clientes.

A lo largo de sus veinticinco años de carrera ha recibido colectivamente más de cien premios publicitarios, en festivales como Cannes, One Show, CLIO, SXSW, Epica, Eurobest, AICP Next, el c de c, el Sol, y el Ojo de Iberoamérica. También ha sido jurado en los festivales internacionales más prestigiosos y ha dado conferencias en cuatro continentes.