Más de 700 directivos se dan cita en València para analizar las nuevas reglas del Marketing

El publicista, Toni Segarra; la CMO de Microsoft, Carolina Castillo; el CEO de After, Marc Ros; o el CMO de Vodafone Business, Alberto del Sol, son algunos de los ponentes de las sesiones que clausurará Alfonso Gutiérrez González, CEO de VIDIV, con la ponencia ‘Llega el Metaverso: ¿hype o realidad?’

El Palacio de Congresos de València acogerá los próximos 4 y 5 de octubre el 5º Congreso Internacional de Marketing y Ventas de la Asociación por el Progreso de la Dirección, APD, que bajo el lema “New Rules: Las Reglas han cambiado”, analizará las claves para entender el marketing que viene.

De la mano de los principales expertos del nuevo mundo del marketing, el Congreso abordará desde el impacto que la actual incertidumbre va a tener en las ventas hasta aspectos relacionados con nuevas herramientas, nuevas tecnologías y nuevos universos como el Metaverso. Ante la profundidad de los cambios de los hábitos, las prioridades, la normativa y las estrategias se contará con la visión de grandes empresas como Adecco, Grupo Emperador, Hinojosa, Ibercaja, Microsoft, Vodafone, HP, LinkedIn o Cabify y de consultoras, agencias y creativos de primer nivel.

El Congreso, que se celebrará en formato híbrido y donde se darán cita más de 700 directivos, comenzará el día 4 a las 16:00 horas y continuará durante toda la jornada del día 5 de octubre. El presidente de Stadler División España y de Levante APD, Íñigo Parra, será el encargado de inaugurar las sesiones, que serán conducidas por el mentalista Javier Luxor. Durante la primera jornada, Javier Alonso, Marketing & Commerce Senior Advisor de Seidor, hablará sobre el impacto de la incertidumbre en las ventas y el marketing. Además, participarán en diversos coloquios, el CEO de After, Marc Ros; el director creativo y socio fundador de Alegre Roca, Toni Segarra; la líder de Imagen, Patrocinios y Experiencia de Cliente de Ibercaja, Carmen Pérez Gómez; la socia directora de MY Consulting, María Gómez Campillo; el Global CCO/CMO de Grupo Emperador; Ángel Piña, y la CEO Iberia de Commvault, Eulalia Flo.

La siguiente jornada contará con la participación de Salvador Suárez, Socio y Managing Director de Latam Good Rebels; Fernando de Córdoba, estratega de contenidos y marca; Borja Herreras, Marketing Manager de Bimbo Iberia; Tamara Pirojkova, directora de Marketing del Foro de Marcas Renombradas; Javier Recuenco, CSO de Singular Solving; Carolina Castillo, directora de Operaciones y Marketing de Microsoft; Juan Duce, director de Marketing y Estrategia digital de APD; Roberto Marín Arroyo, Head of Digital Marketing and Growth de Speexx; Raquel Jiménez Sampedro, Head of CRM y CRM Manager de Cabify; Elizaveta Duca, Digital Marketing Manager de Havas Media Group; Catalina Roa, Directora de Marketing de HP; Antonio Yuncal, director de Marketing y Comunicación de Savills España; Sergio Elizalde, CEO de Ágora; Manuel López Hernández, CEO de Inmark; Javier Consuegra, CEO de Sales Hackers; y Alberto del Sol, Director de Marketing e Innovación de Vodafone Business.

Durante la tarde del día 5 se analizarán los cambios en los hábitos de consumo, para entender al cliente y llegar a él, sus nuevas necesidades y la sostenibilidad aplicada al marketing. En estas mesas participarán Jordi Aymerich Martínez, socio responsable de investigación estratégica de Hamilton Global Intelligence; Marta Iranzo, presidenta del Club de Marketing Mediterráneo; David Verdoy, director de Marketing de Cecotec; Paula Allende, directora de Desarrollo de Negocio de APD; Luis de Torres, CEO de Clarkemodet;, Javier Moreno, director de Deker; Iñaki Senar, paper converting sales director de Mtorres Diseños; Luca Barca, director de Marketing de Adecco; Daniel Suárez, fundador y CEO de Zappiens; Rosalén Ramos, senior account director de LinkedIn; Rafael Monjo Sacristán, director comercial y marketing de la Universidad San Pablo CEU; Fernando Ibáñez, presidente del Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunitat Valenciana; Sandra Farreró, VP Marketing & Brand Experience de Iberostar; Beatriz Durá Llobell, directora de Marketing Corporativo de Hinojosa; y Manuel Sánchez, director digital de Kreab España.

La última ponencia correrá a cargo de Alfonso Gutiérrez González, CEO de VIDIV, sobre Llega el Metaverso: ¿hype o realidad?