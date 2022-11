Todo listo para la primera edición del Marketing Summit Best!N Auto

Los Best!N Auto son los premios de marketing de los sectores Automoción, Transporte, Movilidad y sus servicios auxiliares que nacen con el objetivo de reunir a los profesionales de marketing de la industria y sus agencias para reconocer las mejores estrategias y campañas de comunicación y marketing y a los equipos que los lideran. En 2022 se celebra la primera edición. Best!N Auto nace con la idea de celebrar un encuentro anual con una jornada de conferencias y los premios a los mejores trabajos de marketing.

El encuentro que se celebrará el 3 de noviembre en Madrid en el Espacio Madrazo, reunirá a los profesionales del sector en una jornada de Marketing Summit, donde diferentes marcas tratarán a cerca de sus pasos en el mundo del marketing dentro de la automoción. Cómo las marcas están aprovechando sus presupuestos de marketing para llegar con certeza al nuevo consumidor de movilidad.

PROGRAMA

8.45 Recepción asistentes 9.15-9.30 Bienvenida.

Jaime de Haro Director Best Awards

9.30-9.50 Modelos de atribución en Automoción

Macarena Estévez. Fundadora Círculo Ingenio Analítico

9.55 -10.15 La oferta de carga en la movilidad eléctrica.

Daniel Pérez Gutiérrez. CEO ZUNDER | Charging Hero

10.15-10.45 Mesa de debate, sobre la nueva movilidad.

Moderado por Rony Nessim. Ceo Upartner Media.

Aurora Asesino. Gerente Comunicación y Marketing Northgate

Daniel Pérez Gutiérrez. CEO ZUNDER | Charging Hero

Jesús Presa. Director Comunicación y RRII Renault Group

Carlos Blanco. Director operaciones Global, WABI

José López Ariñez. Global creative director, CABIFY

10.50-11.15 Cómo conectar con tu audiencia. Spotify y el streaming intelligence.

Juan Tarragona. Auto Industry Lead, Spotify.

José Luis García Muñoz. CEO, Fluzo.

11.15-11.35 Experiencia emocional y vinculante en el concesionario. ¿Lo volvemos a intentar?

Jerome Trochet. Vicepresidente ESADE ALUMNI Club Automoción

11.35-11.55 La experiencia de cliente en el punto de venta:

Una nueva y necesaria forma de conversar con los clientes.

Nuria Martín. Fundadora, Dakota Consulting

11.55-12.25 DESCANSO COFFE BREAK 12.25-12.45 Marketing contextual en entornos digitales.

José Muries. Cluster Director, NISSAN United.12.45-13.05 El efecto wow para una experiencia de cliente única

Alba Manzanero. CMO, CLICARS 13.05-13.30 Mesa debate. Nuevo journey del cliente.

Moderado por Borja Fernández, director general España, SEEDTAG

Adriana Botella. Digital Marketing Manager Europe, Jaguar Land Rover

Alba Manzanero. CMO, CLICARS

Elisabet Sanchez de Nissan. Responsable del área de Marcomms & Omnichannel, Nissan

13.30-13.50 La experiencia Mini

Carlos Martínez - Gil. Director General, Mini

13.50-14.10 ACCIONA Mobility. Compartiendo por una ciudad mejor.

Paula Novo. Directora de Marketing y Comercial, Acciona Mobility

14.10-14.35 Mesa de debate construcción de marca en Automoción.

Moderado por Placido Balmaseda. director general, WEMASS

Isabel Salas, Directora comunicación Iberia, Polestar.

Carlos Martínez - Gil. Director General, Mini

Paula Novo. Directora de Marketing y Comercial, Acciona Mobility

14.35 Fin del Marketing Summit y despedida

**El programa puede estar sujeto a cambios**

La Entrega de premios se celebrará a continuación en la noche de 3 de noviembre en el Espacio Madrazo. En ella se hará entrega de las estatuillas a los ganadores de esta edición, un total de 19 ganadores. Las entradas pueden conseguirse a través de la web del evento.

Los Best!N Auto 2022 cuentan con el patrocinio premium de Spotify, con Seedtag, Upartner Media y Wemmas para la jornada de Marketing Summit; así como de 4 for everything, Manifiesto, vdx.tv y Taller WK como best partner. Creaas, Blinko, Exterior Plus, Fuel Your Brands, Hands 4 Events, Instore, Markom Gifts, Parafina, Prisma y Truvia como colaboradores. Autopos, Cm Vocento, D/ARetail, IPMARK, PuroMarketing y Todostartups como media partners.

Qué es Best Awards

Best Awards son los premios de marketing que nacen con el objetivo de reunir a los profesionales de marketing de la industria, sus agencias y proveedores para reconocer las mejores campañas y a los equipos que los lideran y definir las tendencias de consumo que se han visto afectadas por los cambios recientes en el comportamiento del consumidor

¿Qué hacemos?

Organizamos eventos, summits y conferencias. Somos los responsables de elegir un jurado idóneo. Nuestro objetivo es también, difundir las novedades en la industria del marketing y promocionarlas.

En Best Awards trabajamos para difundir e incentivar la labor de agencias de marketing y publicidad en España. Somos un equipo de profesionales con profundos conocimientos en el sector, comprometidos con lo que hacemos y orgullosos de poder premiar el talento y la creatividad.