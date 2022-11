Estos son los números de crecimiento de BeReal: por qué las marcas se están lanzando ya a la piscina

Como muchas otras redes sociales que lo intentaron antes, BeReal apareció en la red sin hacer mucho ruido. Luego, fue descubierta por los adolescentes. Y ahora se ha convertido en uno de esos temas favoritos de medios y analistas, mientras las marcas se preguntan si deben o no centrarse en posicionarse ya en una nueva herramienta de social media. ¿Será la próxima TikTok, un éxito arrasador en el que las marcas que hicieron antes que nadie los deberes juegan con ventaja, o se convertirá en una de tantas cosas online que protagonizan un momento de elevado hype para luego quedarse en nada?

Acertar en la respuesta a esa pregunta requiere una muy buena visión del mercado, pero también – no hay que olvidarlo – un mucho de suerte. Por ahora, hay datos estadísticos y también movimientos del mercado.

Los primeros muestran las tasas de crecimiento de BeReal. Cierto es que sus descargas están lejos de alcanzar a las de las grandes redes sociales y de las apps más populares, pero su progresión ha sido abrumadora. Si en febrero las descargas mundiales de la app rondaban el millón, en septiembre estaban cerca de los 15 millones, como apuntan datos de Sensor Tower que recoge eMarketer. De forma concreta, en septiembre su app tenía ya 14,7 millones de descargas.

Como señala un análisis de eMarketer, el tirón de la red social va en aumento, porque su popularidad se ha disparado con su promesa de ser "auténtico". De hecho, esa es la esencia de las redes sociales emergentes, que buscan alcances limitados pero que lo que se comparta – y el cómo se es en la red social de turno – sea más de verdad.

Volviendo a los datos de eMarketer, BeReal asegura que tiene ya 20 millones de usuarios activos diarios y la red social se ha asentado ya de forma firme entre el abanico de nuevas redes que intentan hacerse con un hueco en el mercado (y a las que los medios les prestan atención). Las redes sociales establecidas ya han empezado a prestar atención a lo que hace y a cómo pueden batirla en su propio territorio.

Cifras en España

Estas son cifras a nivel global, pero ¿qué ocurre en España? Según Comscore, BeReal "empieza a despegar en España" también. La firma de análisis considera incluso que esta es la nueva red social a la que la industria de los social media comienzan a prestar atención. En España no tiene cifras millonarias - según Comscore son 287.000 usuarios como usuarios únicos - pero están creciendo a ritmos acelerados. En agosto de este año, su crecimiento de usuarios fue del 84% frente al mes de julio.

Crecimiento de BeReal en España. Gráfica Comscore

Además de crecimiento, los datos de Comscore también perfilan quiénes emplean ya BeReal. El 89% de sus usuarios españoles tiene menos de 34 años. Además, también es una red social con una elevada presencia femenina. "Los hombres de 18 a 34 años representaron en agosto 2022 el 30% del total de visitantes únicos, las mujeres el 58%", apunta Comscore.

Marcas en BeReal

Al mismo tiempo, las marcas empiezan a plantearse cómo estar presentes. BeReal no tiene anuncios y la compañía detrás – que ha estado en este arranque del otoño en medio de rondas de ampliación de capital – quiere no introducir publicidad y monetizarse con funciones de pago. Sin embargo, eso no quiere decir que las marcas no estén presentes o no estén ya pensando cómo poder adentrarse en ese territorio.

De entrada, la propia esencia de BeReal podría ser una activo para las marcas. Como asegura Enan López de Freitas, CMO de The White Rabbit, “mostrarte real y espontáneo puede convertirse en una gran estrategia para las empresas, siempre que se utilice bien”. Es decir, las marcas pueden mostrarse más cercanas y reales si logran capturar la esencia de cómo funciona esta red social y emplearla de una manera que resulte orgánica.

Algunas grandes marcas están ya abriendo – y usando – perfiles. eMarketer apunta que Chipotle empleó la red social como plataforma para posicionarse en la campaña de Halloween compartiendo cupones. No es la única. Como señalan desde Gizmodo, las marcas ya se han lanzado al asalto de BeReal, les pese o no a sus usuarios. Las marcas de belleza y cosmética fueron de las pioneras como habían sido también en TikTok (el caso de e.l.f Beauty es una muestra, pero también marcas propiedad de gigantes como Procter&Gamble o L’Oreal, como publicaba en septiembre Glossy, están experimentando), pero ahora el abanico toca a muchos más sectores. Trident o SourPatch Kids tienen perfiles.