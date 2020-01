PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

La plataformas de VoD no llevan tanto tiempo, en realidad, en España. La llegada de las más populares fue hace unos años, cuando en otros mercados, como el estadounidense, llevaban ya mucho tiempo operando (en España, sí existían, eso sí, servicios de streaming de nicho, como Filmin) y llegando al público generalista. Pero desde que arrancaron operaciones han logrado calar de forma notable entre los espectadores, con una oferta sin anuncios y con títulos potentes que logran colarse en la cultura popular.

Los datos del estudio dejan claro que los españoles están ya consumiendo de forma generalizada contenidos a la carta y televisión bajo demanda. La cantidad de personas que todavía no lo hace es muy baja. En el total estadístico de España, según YouGov, solo el 21% de los españoles no ve nunca televisión bajo demanda. Frente a ellos, el 60% ve una horquilla media de entre 1 y 15 horas semanales.

El perfil recurrente entre ese 21% que no ve contenidos bajo demanda es el de una mujer, mayor de 50 años y reacia a probar nuevas tecnologías. De hecho, un 46% de estas espectadoras reconoce que es la última de sus amigas que prueba las novedades tecnológicas. Sus canales de televisión favoritos son Antena 3 (54% frente al 51% de la población media general), la Sexta (41 frente 38%) y TVE (41 frente al 37%). El 78% ve las noticias en la televisión (frente al 73% de media de la población).

Los datos estadísticos específicos, sin embargo, dejan claro que los españoles están ya viendo bastante televisión bajo demanda. En general, más de la mitad de los españoles ve este tipo de contenidos y 2 de cada 5 lo hace de un modo habitual y recurrente.

Por horas de consumo, un 24% ve menos de 5 horas a la semana, otro 24 entre 6 y 10 horas, un 11 entre 11 y 15 y un 7 entre 16 y 21. Las cantidades más elevadas de visionado son de 21 a 30 horas a la semana (un 3%), de 31 a 40 (2%) y más de 40 (1%).

De todas esas horas, quien más tiempo de visionado se lleva es Netflix. La plataforma que ha popularizado el VoD a nivel global es también la que domina en el consumo de contenidos bajo demanda en España. El 47% de los usuarios emplea Netflix, adelantando de un modo cómodo a las demás plataformas posicionadas. Prime Video se lleva el 29% de uso, HBO el 21%, YouTube Red el 16% y el servicio a la carta de RTVE (el sorprendente quinto mejor posicionado) el 16%.

El perfil del usuario clave

Curiosamente, el perfil más activo en consumo de este tipo de contenidos no es el espectador más joven (aunque sí es un millennial: no hay que olvidar que los millennials ya no tienen 20 años y están ya en los 30 y los 30 largos). Según las conclusiones de YouGov, los heavy users en España de la televisión a la carta son, sobre todo, hombres de mediana edad activos en redes sociales. Ese es el perfil de una cuarta parte de los espectadores que ven más de 11 horas de tele a la carta a la semana: el 25% tiene entre 35 y 44 años y el 50% es un hombre. Su uso de las plataformas más populares está, además, por encima de la media del resto de la población. Así, por ejemplo, un 69% accede a contenidos en Netflix.

Además, usan las redes sociales por encima de la media general. Un 66% empleó Instagram en el mes previo a la encuesta (frente al 58% de la población general) y un 45% lo ha hecho con Twitter (frente al 39% de la media general).

También reciben mejor la publicidad que la media general de la población, lo que puede ser un dato interesante para los anunciantes. Un 39% reconoce que disfruta viendo anuncios protagonizados por sus famosos favoritos (frente al 29% de la población general), un 33% que recomienda cosas que ha visto anunciadas (frente al 25% de la población) y un 45% que busca de forma habitual información sobre los productos que ve en los anuncios (frente al 37%).