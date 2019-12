PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza crear, diseñar o montar tu propio negocio? ¿Te encantaría ver crecer algo que tú mismo has creado? Si siempre has tenido en la cabeza algo parecido pero nunca te has atrevido porque no sabrías por dónde empezar, presta atención a este artículo, porque te resultará de gran interés.

Hoy en Puro Marketing queremos hablarte del Máster de Emprendedores Online que Instituto Pensamiento Positivo ha diseñado para capacitar a profesionales como tú y que conozcas las herramientas y claves prácticas necesarias para llevar tu proyecto a lo más alto.

Instituto Pensamiento Positivo es consciente de que todos sus alumnos del Máster de Emprendedores depositan una enorme confianza en ellos y, por ello, responde con todo lo que está en sus manos. El programa trabaja directamente para la consecución de objetivos de los proyectos de sus alumnos y para que todos puedan llegar al éxito y tú puedes ser uno de ellos.

Está diseñado con una modalidad online que acompaña a una metodología práctica, sacando lo mejor de las dos versiones. Te aporta la capacidad de configurar tu propio horario y estudiar desde donde quieras. Además, en la plataforma online tendrás acceso a contenidos de calidad, encuentros en directo con los mejores profesionales, chats y foros para compartir dudas y conocimientos con tus compañeros.

Por parte de la metodología, abordarás el aprendizaje de una manera totalmente práctica. Pondrás a prueba, a lo largo de todo el curso, los conocimientos que hayas ido adquiriendo. Además, trabajarás casos reales del mundo empresarial que harán de ti un gran profesional cuando hayas terminado el Máster y tengas que seguir por tu cuenta de forma independiente.

Todo esto terminan de envolverlo en un sólo enfoque que es lo que les hace realmente diferentes. Personalmente nos apasiona esta idea de proyectar tu formación y es la idea que tienen de que los proyectos no crecerán más de lo que crezcas tú como persona.

El equipo docente ha sido seleccionado personalmente por Sergio Fernández, un emprendedor de éxito que sabe y conoce perfectamente cuáles son las necesidades del mundo empresarial y el esfuerzo y actitud que se necesita para llevar un proyecto a lo más alto.

Sergio, además de empresario, es conferenciante y formador especializado en desarrollo personal y emprendimiento. Cada año participa en decenas de conferencias y lo ha hecho en lugares como España, Reino Unido, Italia, Portugal, Bosnia, Argentina o Colombia. También ha sido mencionado o entrevistado en medios de comunicación en más de 750 ocasiones.

Desde 2006, se dedica a divulgar herramientas prácticas de desarrollo personal y profesional para que aquellas personas que quieran transformar sus vidas en algo pleno y significativo, puedan hacerlo.

Hay numerosos casos de éxito de emprendedores que han pasado ya por este Máster en ediciones presenciales: más de 1.000 alumnos que han sido formados satisfactoriamente y que lo puntúan con un 9,2 sobre 10.

El programa está limitado a 100 plazas y comienza el próximo mes de febrero de 2020. Si deseas sumergirte en esta apasionada etapa de emprendimiento, desde Puro Marketing te animamos a que visites su página web y consideres la posibilidad de formar parte de este ecosistema de emprendedores.