Nota de prensa Marcas

Demi Moore se convierte en nueva embajadora global de la marca Lancôme
Demi Moore se convierte en nueva embajadora global de la marca Lancôme

Por Redacción - 21 Abril 2026

Su resiliencia, audacia y determinación inspiran a mujeres en todo el mundo: Lancôme da la bienvenida a Demi Moore a su familia de Embajadoras Globales. La actriz nominada al Premio de la Academia, productora y autora bestseller del New York Times personifica a la perfección el optimismo como una elección, en cada etapa de la vida, que está en el corazón del propósito de la marca.Como motor de innovación en cuidado de la piel, maquillaje y fragancias, Lancôme se define por una energía radical y positiva: un optimismo sin miedo. Su seña de identidad es una feminidad francesa sin esfuerzo—sofisticada, ligeramente irreverente y profundamente conectada con una comunidad global de mujeres que viven según sus propias reglas.UNA FUERZA ARTÍSTICA DURADERAIcono de la cultura contemporánea, Demi Moore ha sabido definirse y reinventarse con una convicción sin igual a lo largo de sus cinco décadas de carrera. Desde sus papeles legendarios en Ghost, A Few Good Men, Indecent Proposal y G.I. Jane hasta su reciente y premiada interpretación en La Sustancia, dirigida por Coralie Fargeat, Moore ha elegido constantemente proyectos que desafían, elevan y transforman.Su actuación en La Sustancia le valió un Golden Globe Awards, Screen Actors Guild Awards y Critics’ Choice Awards, además de un BAFTA Awards y una nominación al Oscar a Mejor Actriz.Recientemente ha regresado para la segunda temporada de la exitosa serie Landman, renovada para una tercera temporada, y próximamente protagonizará I Love Boosters, dirigida por Boots Riley, cuyo estreno tuvo lugar en SXSW (Austin, Texas) antes de su lanzamiento en salas en mayo de 2026. También participará junto a Colman Domingo en Strange Arrivals, dirigida por Roger Ross Williams.Como productora, autora bestseller del New York Times y figura cultural influyente, Moore se sitúa en la intersección entre arte, valentía y autodeterminación.ACEPTACIÓN RADICAL DE UNO MISMOSobre esta nueva colaboración, Demi Moore ha declarado: “Lancôme representa la belleza en todos sus niveles, trascendiendo la belleza superficial. Representa el progreso, el potencial de la ciencia y la creencia de que las mujeres merecen sentirse bellas y empoderadas en cada etapa de la vida. Aprender a aceptarse a una misma es un camino continuo, y es un honor colaborar con una firma comparte y celebra esa visión. La belleza es un acto de autocuidado, amor propio y aceptación, valores que deseo proyectar a través de nuestra colaboración.”Por su parte, Vania Lacascade, presidenta global de Lancôme, afirmó:“Estamos absolutamente encantados de dar la bienvenida a Demi Moore a nuestro Collective. Como una verdadera pionera en su esencia, Demi encarna una resiliencia extraordinaria y siempre ha trazado su propio camino con valentía y convicción. Su visión de la belleza —como una forma de autodeterminación en cada etapa de la vida— conecta profundamente con Lancôme. Admiramos su feminidad sin complejos y su capacidad inspiradora para todas las mujeres. Hay una fortaleza en cómo Demi abraza cada capítulo de su trayectoria, desafiando las narrativas tradicionales sobre la edad y el poder, que resuenan con la marca. Nunca ha seguido un camino previsible, y su evolución constante demuestra que la experiencia no disminuye la belleza, sino que la enriquece.”

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