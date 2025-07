Todo listo para el Prime Day de Amazon de 2025: estas son las marcas que más venden en Amazon

El próximo Amazon Prime Day, programado del 8 al 11 de julio de 2025, se perfila como un hito crucial en el calendario del comercio electrónico, extendiéndose a lo largo de cuatro jornadas completas. Esta duración ampliada no es casual; representa una estrategia deliberada de Amazon para maximizar la interacción del consumidor, diluyendo la presión de compra inmediata que solía caracterizar a eventos más cortos y fomentando una inmersión más profunda en su vasto catálogo de ofertas. La dinámica de presentar nuevas ofertas cada cinco minutos durante periodos específicos subraya una táctica ingeniosa para incentivar las visitas recurrentes, manteniendo a los usuarios en un estado de constante anticipación y descubrimiento. Este enfoque busca transformar la experiencia de compra en un proceso interactivo y continuo, que se traduce en un aumento sostenido tanto del tráfico como de las transacciones.

La introducción de las "Grandes Ofertas del Día", organizadas por temáticas como "ahorros de verano" y "ofertas premium", es una novedad estratégica para este año. Esta curaduría temática no solo simplifica la navegación del consumidor a través de un volumen inmenso de descuentos, sino que también permite a Amazon destacar marcas y categorías de productos clave en momentos precisos. La inclusión de enseñas de renombre como Ninja, Sony y Too Faced en estas ofertas diarias, bajo la condición de "hasta agotar existencias", capitaliza el deseo de los consumidores por productos de alta calidad a precios reducidos, impulsando la decisión de compra impulsiva y la celeridad en la adquisición.

Las marcas que más venden en Amazon

Determinar con precisión cuáles son las marcas "más vendidas" en Amazon de manera general y permanente es un desafío, ya que las tendencias de consumo fluctúan constantemente y los datos específicos de ventas no son públicos. Sin embargo, a través de la observación de los eventos de ventas más importantes como el Prime Day y las categorías de productos que consistentemente generan alto volumen de transacciones, podemos inferir qué marcas gozan de una fuerte presencia y alta demanda en la plataforma.

En el sector de la tecnología y la electrónica, las marcas propias de Amazon, como Echo Dot, Fire TV Stick, Kindle y sus tablets Fire, mantienen una presencia dominante en las listas de los productos más vendidos. Esto se debe a su precio competitivo y a la integración perfecta con el ecosistema de servicios de Amazon, como Alexa y Prime Video. Más allá de los dispositivos propios, gigantes tecnológicos como Samsung, Sony, LG y Hisense son consistentemente fuertes en la venta de televisores y otros aparatos electrónicos. Marcas como Anker (cargadores y altavoces), ASUS (ordenadores portátiles) y SanDisk (tarjetas de memoria) también figuran prominentemente, lo que indica una demanda constante de accesorios y componentes. En el ámbito de los videojuegos, PlayStation (Sony) y Xbox (Microsoft) con sus consolas y accesorios, junto con marcas como Nintendo y desarrolladores de juegos como EA Sports, son líderes indiscutibles.

En la moda, si bien es una categoría muy segmentada y sujeta a tendencias, algunas marcas mantienen una notable popularidad. Levi's se posiciona como una marca de gran calado, especialmente en jeans y prendas básicas. Otras marcas de calzado y accesorios como Crocs, Steve Madden, Merrell, Vans y CIDER también muestran un buen desempeño. Las marcas propias de Amazon, como Amazon Essentials y Daily Ritual, están diseñadas para ofrecer básicos de calidad a precios accesibles, lo que les asegura un lugar entre los más vendidos. En el segmento de lujo de segunda mano, plataformas como What Goes Around Comes Around y Rebag también encuentran su nicho en Amazon, reflejando una evolución en el consumo de moda.

La categoría de belleza y salud es particularmente activa en Amazon, con un fuerte enfoque en el cuidado de la piel, el cabello y la higiene personal. Marcas como Philips Sonicare y Waterpik dominan en el cuidado bucal. En el cuidado de la piel y cosméticos, medicube, Anua, COSRX (belleza coreana), grace & stella, Tarte, Urban Decay, IT Cosmetics, Clinique, Kiehl's, Sunday Riley, Youth To The People y La Roche Posay son recurrentemente mencionadas en las listas de más vendidos. Para el cabello, Color Wow, Olaplex, Living Proof, Oribe, Kérastase y K18 son muy populares, mientras que en fragancias, Armani Beauty, Viktor&Rolf y Calvin Klein destacan. El sector de suplementos y nutrición ve a marcas como Liquid I.V., Vital Proteins, Lemme, OLLY y MaryRuth Organics con un gran volumen de ventas, y en higiene personal, Jack Black, Gillette y Dove son pilares. Marcas como Maybelline New York y L'Oréal Paris son también grandes vendedoras en maquillaje y cuidado facial.

En el hogar y cocina, las marcas orientadas a la limpieza y el mantenimiento del hogar como Shark, Dyson, Bissell, iRobot, Tineco y Eufy (especialmente en aspiradoras y robots de limpieza) tienen un gran éxito. En equipamiento de cocina, Vitamix, Our Place y Bentgo son habituales. Para el café y bebidas, Nespresso, poppi y CELSIUS son muy populares. Marcas de bricolaje como Bosch (atornilladores) también registran ventas significativas. Es importante señalar que los productos de uso diario y consumibles, como las pastillas para lavavajillas Fairy Platinum Plus o los detergentes de Fairy Todo En Uno, son consistentemente de los más vendidos debido a su necesidad recurrente.

En juguetes y artículos deportivos, las marcas con licencias populares como Disney, Star Wars y Marvel son siempre un éxito, junto con clásicos como Barbie, Hasbro Gaming, Play-Doh y Melissa & Doug. En deportes, NCAA, NFL, NBA, NHL y NASCAR con su merchandising oficial, junto con marcas como Franklin (pickleball, fútbol americano) y Speedo (natación), captan un gran volumen de ventas.

El alcance de las promociones abarca una diversidad notable de categorías, desde tecnología y moda hasta belleza, hogar y artículos deportivos, lo que subraya la ambición de Prime Day de ser un evento de consumo integral. Los descuentos significativos en electrónica, que alcanzan hasta un 40% en televisores seleccionados.

En el ámbito de la moda, las rebajas de hasta un 50% en ropa y productos seleccionados, incluyendo ofertas en lujo de segunda mano, demuestran una adaptabilidad a las tendencias de consumo, cubriendo desde la vestimenta cotidiana hasta segmentos más especializados y sostenibles. La amplitud de ofertas en belleza y salud, con descuentos de hasta un 40% en productos coreanos, cosméticos premium y cuidado de la piel de alta gama, revela una apuesta por un sector en constante crecimiento, mientras que las promociones en artículos para el hogar, juguetes y productos para mascotas reflejan una estrategia para captar la atención de diversos perfiles de consumidores.