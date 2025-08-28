Amazon busca aumentar sus ventas de publicidad con nuevas herramientas diseñadas para simplificar y automatizar la creación de campañas de anuncios multimedia

Amazon ha lanzado una nueva herramienta diseñada para simplificar y automatizar la creación de campañas de anuncios multimedia. Este asistente creativo, que opera de forma conversacional, está integrado en su plataforma Creative Studio y busca empoderar a los anunciantes, especialmente a los pequeños y medianos, que no siempre cuentan con los recursos para contratar agencias especializadas. La apuesta de Amazon refleja una tendencia más amplia en la industria tecnológica, donde gigantes como Meta y Comcast también invierten fuertemente en soluciones de inteligencia artificial para atraer a una base de clientes más amplia y diversa. Con esta estrategia, Amazon busca no solo mantener su crecimiento, sino también consolidar su posición en el competitivo mercado de la publicidad digital.

La nueva herramienta de Amazon, que representa una actualización significativa de la plataforma Creative Studio lanzada el año pasado, permite a los usuarios desarrollar campañas completas con solo unos pocos clics.

Desde la generación de guiones y la creación de imágenes y videos hasta la selección de música y la producción de voces en off, el asistente de inteligencia artificial puede manejar el proceso de principio a fin. Un anunciante, por ejemplo, podría pedir al sistema que genere un video de un modelo virtual vistiendo su ropa, y luego refinar detalles como el color del cabello del modelo o la iluminación del fondo, todo a través de comandos sencillos. Una vez creados, los anuncios pueden ser distribuidos a través del amplio inventario de Amazon, que incluye su servicio de streaming Prime Video, y también en plataformas externas con las que la compañía ha establecido acuerdos, como Disney, Roku y, más recientemente, Netflix.

El enfoque de Amazon, según el vicepresidente de producto y tecnología, Jay Richman, está en brindar soporte a los millones de vendedores que componen la columna vertebral de su negocio publicitario.

Para estos clientes, a menudo con recursos limitados, la automatización del proceso creativo es crucial para el crecimiento. La empresa Bird Buddy, que fabrica comederos para aves inteligentes, ha sido uno de los primeros en probar la herramienta, utilizando el asistente para producir un video que se mostró en los resultados de búsqueda de Amazon durante el Día del Padre de este año. Aunque el contenido creado con la herramienta lleva una marca de agua visible, los anunciantes mantienen el control total, revisando y aprobando cada pieza antes de que pase por el proceso de moderación automatizado de Amazon para verificar que cumpla con las políticas de la compañía.

Aunque la inteligencia artificial está democratizando el acceso a la creación publicitaria, su adopción masiva plantea preguntas sobre el futuro de las agencias tradicionales.

Expertos en la industria, como Jeremy Goldman, de la firma de investigación eMarketer, señalan que si bien las grandes corporaciones continuarán colaborando con agencias para sus principales campañas, el impacto en el mercado de la publicidad es innegable. La capacidad de plataformas como Amazon, Meta y Google para automatizar la creación y optimización de anuncios podría reducir significativamente la demanda de servicios de agencias para el segmento de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, en lugar de un reemplazo total, se espera que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta complementaria que potencie la creatividad humana, permitiendo a los profesionales enfocarse en estrategias de mayor nivel y en la conexión emocional con el público.

Las cifras más recientes subrayan el crecimiento imparable del negocio publicitario de Amazon, que en el último trimestre de este año experimentó un aumento del 22% en sus ingresos por publicidad, alcanzando los 15,7 mil millones DE DÓLARES. Aunque todavía se encuentra detrás de gigantes como Google y Meta en términos de ingresos absolutos, su rápido crecimiento y su ventaja inherente de poseer una vasta cantidad de datos de consumidores y vendedores le otorgan un poder único. La integración de la inteligencia artificial, además de simplificar los procesos, permite a Amazon ofrecer una segmentación más precisa, lo cual es particularmente atractivo para empresas que venden productos físicos. A medida que la compañía avanza con su visión de aplicar su servicio a empresas de mercado medio e incluso a productos de marcas grandes que no reciben una comercialización tan activa, su influencia en el sector publicitario solo seguirá expandiéndose, obligando a toda la industria a repensar sus modelos de negocio para el futuro.