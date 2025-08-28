Netflix y Hulu tendrán que reducir el volumen de sus anuncios publicitarios, al menos en California

La implacable búsqueda de la tranquilidad auditiva en el consumo digital ha encontrado un punto de inflexión decisivo en California, marcando un precedente normativo con potencial de resonancia global.

El gobernador Gavin Newsom ha rubricado una legislación que sitúa bajo el foco regulatorio a gigantes del streaming como Netflix, Hulu o Amazon Prime Video, obligándoles a moderar la intensidad de su pauta publicitaria. Esta nueva ley surge como una respuesta directa y palpable a una queja recurrente y profundamente arraigada entre los usuarios: el salto abrupto y a menudo estruendoso del volumen al pasar del contenido principal, ya sea una película o una serie, a un bloque de anuncios comerciales.

Este desajuste sonoro, percibido por millones de espectadores como una agresión sensorial en sus propios hogares, ha sido durante años un punto ciego para la legislación que ya aplicaba restricciones al volumen en la televisión por cable y abierta. La ley federal Commercial Advertisement Loudness Mitigation (CALM) de 2010 había establecido previamente un dique contra la publicidad ruidosa, pero su aplicación quedó circunscrita a los medios de difusión tradicionales, dejando un vacío legal por el que las nuevas plataformas de vídeo bajo demanda con publicidad (AVoD) podían operar sin cortapisas. La naturaleza fragmentada y la rápida expansión de estos servicios, que cada vez más adoptan modelos de suscripción con anuncios, hicieron que esta disparidad se magnificara, afectando directamente a la experiencia de ocio de una audiencia en constante crecimiento.

La reciente medida californiana, con fecha de implementación prevista para julio de 2026, extiende ahora este principio de equidad sonora al universo del streaming. La normativa exige que las plataformas configuren sus anuncios para que su volumen no exceda el nivel medio del programa que le precede, buscando eliminar esa molesta interrupción que fuerza al espectador a manipular constantemente el mando a distancia. La industria, representada por organismos como la Motion Picture Association, había expresado inicialmente sus reservas ante el desafío técnico y logístico que implica el control del volumen en contenidos procedentes de múltiples fuentes de publicidad. No obstante, han asegurado que sus equipos de ingeniería de audio se encuentran ya inmersos en el desarrollo de soluciones técnicas que permitan cumplir con el nuevo estándar. Este requisito regulatorio en el estado más poblado de Estados Unidos se traduce, de facto, en una estandarización que, por su peso y alcance de mercado, podría ser adoptada con celeridad por las grandes corporaciones del sector en el resto del mundo.

El impacto de esta regulación trasciende la mera corrección técnica. Se trata de un acto de humanización de la experiencia mediática, devolviendo al consumidor el control sobre su entorno auditivo y reconociendo el valor de la tranquilidad en el consumo de contenidos.

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos había advertido en el pasado sobre este problema de la sonoridad excesiva, subrayando la necesidad de una intervención. California, al actuar, no solo protege a sus ciudadanos del sobresalto, sino que también presiona a la industria tecnológica y de contenidos para que integre la consideración por la comodidad del usuario en sus estrategias de monetización. Lo que comienza en el Estado Dorado a principios de octubre de 2025, con la promulgación de la ley, podría redefinir las reglas del juego publicitario en la era del streaming a nivel global, obligando a una armonización técnica que, a la larga, beneficiará a la calidad percibida por el espectador. El camino hacia la calma publicitaria digital ha sido iniciado con un gesto legislativo firme, poniendo fin a una disonancia que había enturbiado la relación entre el público y sus plataformas favoritas.