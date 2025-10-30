TikTok España anuncia los finalistas de la cuarta edición de los TikTok Ad Awards

TikTok presenta la lista de finalistas de la cuarta edición de los TikTok Ad Awards en España, los galardones que reconocen las campañas publicitarias más creativas, efectivas y alineadas con la cultura de la plataforma. Como novedad, este año se incorpora la categoría Greatest Impact, dedicada a campañas con propósito social y fuerte conexión comunitaria.

La comunidad de TikTok aspira a que las marcas traspasen los límites creativos, y los TikTok Ad Awards ponen el foco en quienes lo están haciendo: compañías que ofrecen contenido entretenido y obtienen resultados medibles. Las candidaturas de este año abarcan industrias diversas (alimentación, moda, tecnología, entre otras) y comparten el uso de técnicas y formatos nativos de TikTok para conectar de forma directa y auténtica con sus audiencias.

Después de un proceso de votación dirigido por profesionales líderes de la industria publicitaria en España, esta es la lista oficial de finalistas de España de los TikTok Ad Awards 2025. Los premios se entregarán el próximo 3 de diciembre.

Greatest Branding:

Esta categoría reconoce campañas de branding con gran rendimiento en upper funnel (alcance, visualizaciones, engagement), creatividad y estrategia innovadora TikTok-first.

Los finalistas a Greatest Branding son:

"Futura" de BBVA, en colaboración con las agencias Mindshare (WPP), BBVA Creative y Accenture Song.

"PAPOTA" de Bershka, en colaboración con la agencia Adsmurai.

"Inspiring the world from Barcelona" de CUPRA, en colaboración con las agencias PHD Media Spain, CREO y 14 Agency.

"Donettes Horóscopo" de Donettes, en colaboración con las agencias PHD y Ogilvy.

"Supriya Lele x MANGO SS25" de Mango, en colaboración con la agencia Adsmurai.

"Las Becarias de NYX" de NYX Professional Make Up, en colaboración con la agencia SAMY.

"Orange Todo el Fútbol" de Orange, en colaboración con las agencias Dentsu X y Dentsu Creative.

"Challenge Pelo Pantene 2025" de Pantene, en colaboración con las agencias Burns The Agency y P&G internal team.

"Extreme Setup" de Samsung, en colaboración con la agencia Cheil Spain

"Ey, ¿estás vivo?" de vivo, en colaboración con las agencias Hearts & Science y Nihao.

Greatest Creative:

Este premio reconoce el enfoque creativo integral en TikTok que combina paid peaks y beats orgánicos para construir una presencia constante y coherente, impulsando resultados sostenidos a lo largo del funnel.

Los finalistas a Greatest Creative son:

"Always On" de BBVA, en colaboración con las agencias Mindshare (WPP) y BBVA Creative.

"Grand King" de Burger King, en colaboración con las agencias IKI Group, David, Publicis, Play The Game y Somos Experience.

"Domino's tiene ADN TikTok" de Domino’s Pizza, en colaboración con las agencias Carat y Good Rebels.

"Doritos: Más crujientes, más molestos" de Doritos, en colaboración con las agencias OMD, PS21, MeMe y 2.10.

"Iberia TikTok Strategy" de Iberia, en colaboración la agencia McCann Worldgroup (McCann Content Studio).

"Aterriza un avión" de Iberia, en colaboración con la agencia McCann Worldgroup (McCann Content Studio).

"Friends Box" de McDonald's en colaboración con las agencias OMD y TBWA

"Compañía de la luz" de Repsol, en colaboración con la agencia Está Pasando.

"Mercurio Retrógrado" de Samsung España, en colaboración con la agencia Be a Lion.

"Cambiamos # por @" de Spotify, en colaboración con las agencias Publicis Spain, Mambo y Monks.

Greatest Performance:

Esta categoría celebra las campañas con resultados sobresalientes en lower funnel (conversión, ventas, ROAS, instalaciones de app), demostrando cómo la creatividad se traduce en retorno.

Los finalistas a Greatest Performance son:

"Celebrando con AliExpress su 15º aniversario en España" de AliExpress, en colaboración con la agencia OMD.

"Croissantizzima" de Domino's Pizza, en colaboración con las agencias Carat y Good Rebels.

"Maximizando la performance en TikTok Shop con GMV Max" de Freshly Cosmetics, en colaboración con la agencia Labelium.

"Aterriza un avión" de Iberia, en colaboración con la agencia McCann Worldgroup (McCann Content Studio)

"Captación de clientes - Performance" de Imagin Bank, en colaboración con la agencia Carat

"TikTok Search Unboxed" de Legalitas, en colaboración con la agencia IPG Mediabrands.

"Casting Maybelline NY - Bubble Girl" de Maybelline NY.

"La salsa imposible" de McDonald’s, en colaboración con las agencias OMD y TBWA.

"Content Creators" de OMODA & JAECOO, en colaboración con la agencia Spark

"Pepephone amplifica su evolución creativa con TikTok Smart+" de Pepephone, en colaboración con la agencia Labelium

Greatest Impact:

Esta categoría premia a campañas con propósito que combinan creatividad, conexión comunitaria y uso eficiente del presupuesto para generar impacto social real.

Los finalistas a Greatest Impact son:

"¡Pecador, el vidrio a su contenedor!" de Ecovidrio, en colaboración con la agencia Be a Lion.

"NOT A DOLL" de Desigual, en colaboración con la agencia Adsmurai.

"La circular" de Leroy Merlin, en colaboración con las agencias IPG Mediabrands y Ogilvy.

Además, todas las candidaturas presentadas en Greatest Branding, Greatest Creative y Greatest Performance optan automáticamente al gran premio general Greatest TikTok, que se concede a la mejor campaña global: la que ha aprovechado la creatividad de la plataforma con ideas innovadoras, TikTok-first, y ha impulsado un mayor impacto a través del uso inteligente de productos publicitarios para conseguir sus objetivos a lo largo del funnel.

Las campañas ganadoras recibirán el icónico trofeo TikTok Ad Awards, créditos publicitarios para futuras campañas, una insignia oficial para destacar el logro en plataformas digitales o presentaciones y una colaboración en medios pagados para amplificar su reconocimiento.